Nyt lämpenee! Täällä on helteisintä – katso paikka­kuntasi koko viikon­lopun sää

Viikonlopun helteet voivat vielä muuttaa tilastojen kärkikahinoita.

Viikonloppuna kannattaa nauttia helteistä, sillä seuraavia hellepäiviä ei ole näköpiirissä.

Viikonloppuna on luvassa hellettä koko Suomessa. Pisintä hellejaksoa luvataan Lounais-Suomeen.

– Helteitä on Etelä-Suomesta Etelä-Lappiin. Lämpötilat voivat nousta jopa 27 asteeseen. Aivan itäisimmissä osissa saatetaan jäädä hellerajojen alle, sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Nina Karusto.

Lauantaina maan keskivaiheilla voi tulla helteiden mukana myös sadekuuroja. Sunnuntaina pohjoisesta liikkuvan matalapaineen myötä Lappiin saapuu laajempi alue sade- ja ukkoskuuroja.

– Myös etelässä voi tulla kuuroja. Sademäärät vaihtelevat paikoittain 10–30 milliin, meteorologi arvioi.

Alkuviikolla helteet väistyvät, mutta maan etelä- ja länsiosissa voidaan vielä olla yli 20 asteen. Pohjoisessa lukemat laskevat elokuulle normaaliin 15 asteeseen. Karuston mukaan loppukuun ennusteet ovat vielä epävarmoja.

– Tällä hetkellä sää on näyttää hyvin kuun keskiarvojen mukaiselta, mutta hetkellisesti kohdalle voi sattua lämpimämpiä sekä viileämpiä päiviä. Tilastollisesti hellepäivät ovat vielä elo-syyskuun vaihteessakin täysin mahdollisia.

Kesäkuussa hellettä oli aina jossain päin Suomea 21 päivänä, kun normaalisti keskiarvo on kahdeksan päivää. Heinäkuussa helteet jäivät tavallista vähemmälle, kun koko maassa hellepäiviä oli kymmenen. Tavanomainen luku on 16. Karusto sanoo, että elokuun osalta tilanne on vielä epävarma.

– Jos tänä viikonloppuna on kuun ainoat helteet, ne jääväät huomattavasti alle yhdeksän päivän keskiarvon.

Karusto huomauttaa, että rannikkokunnissa mitataan harvemmin hellelukemia, sillä meri vaikuttaa viilentävästi lämpötiloihin varsinkin alkukesästä.

– Meri alkaa vapauttaa lämpöä vasta syksyllä. Syyskuussa rannikkoalueilla saattaa olla muutaman asteen lämpimämpää kuin sisämaassa, varsinkin sään ollessa tyyni, meteorologi vinkkaa.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomen tämän kesän helteisin paikka on Turku. Artukaisen havaintoasemalla on kesän aikana mitattu jopa 20 hellepäivää.

Toiseksi eniten hellettä on riittänyt Hattulassa, jossa hellepäiviä on ollut 19. Kolmatta sijaa pitävät kuusi kuntaa, joissa kesän aikana on vietetty 18 hellepäivää.

Suomen länsiosissa on ollut keskimäärin yli 15, itäosissa yli kymmenen ja pohjoisessa noin viisi hellepäivää.