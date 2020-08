Anna Perhon kolumni: Olet Madonnan kaveri

Meillä on liian harvoin kanttia sanoa, että nyt riittää, en halua enää jatkaa tätä, kirjoittaa Anna Perho kolumnissaan.

Muistatteko KonMarin? Se on japanilaisen Marie Kondon kehittämä järjestelysysteemi, joka perustuu yksinkertaiseen sääntöön: pidä ne tavarat, joita rakastat, ja heitä muu menemään.

Nyt Kondo on kirjoittanut oppaan, jonka kiinnostavin tiedonmuru on, että Kondolla itsellään on vain 16 LinkedIn-kontaktia. Sen täytyy olla eräänlainen maailmanennätys. Tämä myös konkretisoi kirjan ajatuksen siitä, että ihmissuhteiden raivaaminen vähentää stressiä ja turhaa säätöä.

Se on radikaali toteamus maailmassa, jossa yhteisöllisyys trendaa ja työpaikat hankitaan suhteilla. Kuvittelemme, että raivokas verkostoituminen tekee autuaaksi, vaikka itse asiassa ihmissuhteiden kriittinen karsiminen voisi tehdä elämästä huomattavasti kepeämpää kuin niiden haaliminen.

Elämme suhteissa usein oletuksista ja konventioista käsin. Sukujuhliin on pakko osallistua, ystävyyttä kahlitsevat tietyt säännöt, työelämässä pitää tuoda itseään esille.

Meillä on liian harvoin kanttia sanoa, että nyt riittää, en halua enää jatkaa tätä.

Davosin huippukokouksen veteraani ja mahtiverkostoituja Rich Stromback sanoi Harvard Business Rewiew’ssa, että 99 prosenttia Davosin hengailusta on ”totaalista ajanhukkaa”.

Siksi hän kertoikin luopuneensa seminaarilipusta, ja keskittyvänsä pelkkiin iltabileisiin. Ylimielistä, kyllä, mutta myös rehellistä: hyvät suhteet syntyvät usein jonkin vapaan ja tunteita herättävän, kuten ruuan, musiikin ja viinin ääressä.

Six degrees of Kevin Bacon -nimisen pelin väite on, että ketkä tahansa kaksi ihmistä ovat korkeintaan kuuden kättelyn päässä toisistaan, siis koko maailmassa. Nimi viittaa näyttelijä Kevin Baconiin, johon koko Hollywoodin väitetään olevan yhteydessä.

Jännittävää kyllä, sama luku on ponnahtanut esiin mm. Microsoftin tekemässä tutkimuksessa. Siinä analysoitiin 180 miljoonan ihmisen lähettämät 30 miljardia pikaviestiä, joiden perusteella me todella olemme keskimäärin 6,6 askeleen päässä toisistamme.

Suomen kaltaisessa minimaassa ketju on arvattavasti vielä lyhyempi. Jos sukulaisesi sattuu olemaan Vuokatin kääpiölammasyhdistyksen puheenjohtaja, joka on kätellyt Linnassa Niinistöä, joka on kätellyt Obamaa, joka on kätellyt Madonnaa, olet käytännössä neljän askeleen päässä maailman suurimmasta pop-tähdestä.

Mutta… entäpä sitten? Mitä hyötyä siitä on, että pakistanilainen vuoristosissi tai Ressu Redford on muutaman kättelyn tai Facebook-klikkauksen päässä meistä jokaisesta?

Strombach sanoo, että ideat ovat ”kiinnittyneitä ihmisiin”. Siksi verkostojaan ei kannata raivata samalla innolla kuin se tyyppi, joka konmaritti kodistaan kaiken muun paitsi patjan ja ihmetteli sitten, miksi fiilis ei ollut sittenkään iloinen.

Kondon idea on siirtyä selektiiviseen verkostoitumiseen: säilytetään suhteet, jotka tuottavat iloa, karsitaan niitä, jotka tuottavat lähinnä stressiä ja velvollisuudentunteita.

Six degrees-peliä aluksi inhonnut Kevin Bacon antoi lopulta meemille periksi ja perusti hyväntekeväisyysorganisaation, joka yhdistää apua tarvitsevia ja Hollywood-tähtiä toistensa kanssa. Hänestä tuli kummisetä, joka tuntee jonkun, joka tuntee jonkun – joka tuntee sinut.

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.