Vesisäiliöstä löytyi bakteereja – osassa Rovaniemeä juomavesi on keitettävä

Vesisäiliöstä löytyi koliformisia bakteereja.

Kaikki juomavesi on keitettävä ennen käyttöä Rovaniemellä Napapiiri-Olkkajärvi-Nivavaara-Syväsenvaara-Norvajärvi-Poikajärvi alueella, kertoo Napapiirin vesi. Keittokehotus koskee myös ruuanlaittoon käytettävää vettä.

Vesisäiliöstä otetusta näytteestä on löydetty koliformisia bakteereita. Säiliö on poistettu käytöstä ja desifiointi on aloitettu verkostossa torstaina.

Rovaniemen kaupungin terveystarkastaja Riitta Vilmilän mukaan keittokehotuksessa on kyse varotoimenpiteestä.

Vettä on keitettävä 5–10 minuuttia, jonka jälkeen se on käyttökelpoista. Keitetyssäkin vedessä voi esiintyä kloorin makua ja hajua, mutta se on keittämisen jälkeen juomakelpoista. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti.

Veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi.