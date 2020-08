Kaksikerroksinen luhtitalo paloi pahasti Vaasan keskustassa – kaupunkilaisia varoitetaan vaarasta

Tulipalosta aiheutuu savua ja ihmisiä kehotetaan poistumaan savuisilta alueilta tai sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Vaasan keskustassa Ajurinkadulla palaa kaksikerroksinen talo. Pelastuslaitos sai tulipalosta ilmoituksen kello 14.36.

– Talon kattorakenteet ovat tuhoutuneet kokonaan ja muutama asuntokin on tuhoutunut, kertoo päivystävä palomestari Sakari Innanen Pohjanmaan pelastuslaitokselta.

Kaksikerroksinen kerrostalo palaa Vaasassa.

Talossa on yhteensä 10 asuntoa. Kaikki asukkaat on evakuoitu ja kaksi asukasta on kuljetettu sairaalaan tarkastettaviksi.

Vaasaan on annettu tulipalon johdosta vaaratiedote. Tulipalosta aiheutuu savua ja ihmisiä kehotetaan poistumaan savuisilta alueilta. Lisäksi ihmisiä kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto.

Palokunta paikalla sammuttamassa tulipaloa.

Innasen mukaan tulipalo on tällä hetkellä hallinnassa. Palokunta suorittaa jälkisammutustöitä ja raivaa rakenteita.

– Varmaan siihen menee vielä useampi tunti. Paikalla on tällä hetkellä 15 pelastuslaitoksen yksikköä, Innanen sanoo.