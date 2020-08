Toimitusjohtaja tyrmistyi koronatoimista Helsinki-Vantaalla: ”Tervetuloa, päätä itse tartutatko muita” – näin viranomaiset vastaavat kritiikkiin

Maahan ei tulla miten vain, puolustautuu lentokentän koronatestauksista vastaavan Vantaan apulaiskaupunginjohtaja.

Ei tarkastuksia, ei kuumemittausta, ei testiä eikä kyselyä oireista.

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola tyrmistyi, kun hän oli Helsinki-Vantaan lentokentällä vastassa Hongkongissa saapuvaa ystävää. Hirvola sai kuulla, miten helposti mahdollinen koronalinko pääsee maahan.

– Olin kiinnostunut, miten maahantulo sujui, ja haastattelin tuttavaa oikein kunnolla, miten kaikki meni.

Hirvolalle valkeni, että maahan pääsee ilman minkäänlaista kontrollia.

– Pari sivua suosituksia käteen, ei muuta. Tervetuloa, päätä itse tartutatko muita, Hirvola purki tuntojaan Twitterissä.

Hirvola sanoo IS:lle, että ohjeet sinänsä ovat hyviä.

– Minua huolestuttaa, pystyykö maahan tulija itse arvioimaan oman kuntonsa ja karanteenitarpeensa.

Viranomaisilla näyttää hänen mielestään olevan täysi luottamus siihen, että kuka tahansa maahan tuleva osaa toimia paperilla annettujen ohjeiden mukaan.

Hirvolan Hongkongista tullut suomalainen tuttava kertoi, miten aasialaisilla kentillä on kontrollipisteitä eri paikoissa. Kentällä joku katsoo, onko matkustaja kunnossa. Hän mittaa kuumeen ja tiedustelee oireita.

Kevään karvas kokemus oli, miten Helsinki-Vantaan maahantulon valvonta unohtui viranomaisilta. Koronaan sairastuneita pääsi lentokentän kautta vapaasti maahan levittämään tautia.

Helsinki-Vantaalle saapuvien matkustajien koronatestauksista ja terveysinfosta vastaa Vantaan kaupunki.

Apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo, että maahantulo on parantunut paljon keväästä. Ohjeita kyllä on, kunhan ihmiset niitä vastuullisesti noudattavat.

– Hongkongista tullut matkustaja sai kahdet ohjeet. Jos hänellä olisi ollut oireita, hän olisi mennyt koronatestiin lentokentällä.

Aronkytö lisää, ettei maahan tulla ihan miten vain. Lentoasemayhtiö Finavia jakaa kentällä neuvontaa riskimaista tuleville. Rajanviranomainen jakaa omaehtoiset karanteeniohjeet.

– Tietysti voi näyttäytyä, kun ei ole skannereita eikä kaikkia koskevaa testausta, että rajan läpi pääsee. Mutta ei pääse.

Ihmisillä on Aronkytön mukaan erilaisia odotuksia, minkälainen seula rajalla pitää olla.

Hänen mukaansa ei kuitenkaan ole olemassa ihmekikkaa, jolla rajan saa turvalliseksi.

Maailmalla on ristiriitaista näyttöä eri keinoista.

– Lämpöskannerit ovat maailmalla osoittautuneet tehottomiksi. Meidän tartuntatautilääkärimme ovat sitä mieltä, ettei niistä ole hyötyä.

Aronkytö sanoo, että pohdinnassa on useita keinoja rajaturvallisuuden parantamiseksi ja koronan torjumiseksi.

– Pitää ottaa maailmalta hyviä käytäntöjä ja keksiä omia, joista yksi saattaisi olla koronakoira.

Aronkytö kertoo, että Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen on keväällä kouluttanut kolme koronakoiraa jäljittämään tautia. Helsinki-Vantaalla mietitään nyt koronakoirien käyttöä. Tullilla on jo kokemusta huumekoirista.

Koronakoirien lisäksi muita keinoja voisivat olla lämpöskannerit, antigeenitestit sekä riskimaista tulevien matkustajien ohjaaminen koronatesteihin.

– Kun lämpöskanneri on kentällä, ihmiset huomaavat, että tilanne ei ole normaali. Vallitsee pandemiatilanne.

Aronkytö sanoo, että jos raja on auki, rajan kautta voi tulla koronaa Suomeen.

– Taisi ministeri Krista Kiuru itsekin sanoa, että raja vuotaa.

Aronkytö ottaa vertailukohteeksi Etelä-Korean, kun sinne tuli koronan toinen aalto. Maassa todettiin, että puolet tapauksista oli kotoperäisiä ja puolet tuli Soulin lentokentän kautta.

Lentoasemayhtiö Finavian matkustajapalveluiden johtaja Hanna Hämäläinen sanoo, että Finavia on tammikuun alusta lähtien tehnyt paljon parannuksia matkustajien terveysturvallisuuden hyväksi.

– Matkustajareittejä on muutettu, on tehostettu siivousta, olemme antaneet suosituksen maskien käytöstä, on valtava määrä käsidesejä käytössä, on asennettu pleksejä asiakaspalvelupisteisiin, on huolehdittu turvaväleistä, on opasteita ja kuulutuksia.

Hämäläisen mukaan Finavia on toteuttanut viranomaisten määrittelemiä toimia.

– Täytyy muistaa, että Finavia on osakeyhtiö eikä meillä ole viranomaisten toimivaltaa.

Hämäläinen sanoo, että lentoasemalla viranomaiset vastaavat terveyteen liittyvistä toimista. Vantaan kaupungin vastuulla ovat käytännössä esimerkiksi Helsinki-Vantaan koronatestaukset.

Finavian roolina on Hämäläisen mukaan tukea viranomaisia ja muun muassa jakaa terveysturvallisuusohjeita matkustajille.

– On sovittu, että jaamme terveysturvallisuusohjeet henkilökohtaisesti kaikille matkustajille.

Hämäläinen lisää, että tuloauloissa on Finavian yleisneuvontapisteet.

– Jos matkustajalla on kysymyksiä liittyen koronaan tai siihen liittyviin oireisiin, opastamme matkustajaa kääntymään terveysinfon puoleen.

Kuka valvoo ohjeiden noudattamista? Löytyykö kentältä selvää vastuunkantajaa?

– Taustalla on monialainen yhteistyö eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Teemme Finavialla kaikkien kanssa hyvää ja tiivistä yhteistyötä, Hämäläinen vastaa.