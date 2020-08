Riina Mäkinen, 19, käveli metsään kolme vuotta sitten – mitä ihmettä hänelle tapahtui?

Nuori nainen oli pelokkaan oloinen, silminnäkijä kertoi pian tapahtuneen jälkeen.

Mitä tapahtui 19-vuotiaalle Riina Mäkiselle?

Tämä kysymys nousee jälleen esiin, kun Discoveryn suoratoistopalvelussa Dplay+:ssa alkaa elokuussa kymmenosainen sarja Kadonneet Suomi.

Sarja käsittelee katoamistapauksia 1960-luvulta viime vuosiin. Ensimmäinen jaksoista käsittelee Riina Mäkisen katoamista Loviisan Vanhassakylässä runsaat kolme vuotta sitten.

Yllä olevalla videolla on klippi Kadonneet Suomi -sarjan Riina Mäkisen katoamista käsittelevästä jaksosta.

Jaksossa haastatellaan muun muassa etsinnöissä mukana olleita ihmisiä ja Riinan omaisia.

Katoamistapausten käsittely julkisuudessa – tv-sarjoissa, mediassa – tuottaa yleensä jonkin verran uusia vihjeitä poliisille. Moni vihjeistä ei johda mihinkään, mutta joskus mitättömältäkin tuntuva seikka voi osoittautua lopulta tärkeäksi tiedoksi.

Tässä jutussa käydään läpi, mitä Riinan katoamispäivästä tiedetään.

Jos jollakin on tietoa katoamisesta, siitä pyydetään ilmoittamaan poliisille. Helsingin poliisin vihjesähköpostiosoite analyysi.helsinki@poliisi.fi.

Keskiviikko 10.5.2017

Katoamispäivänään Riina liikkui itseään toistakymmentä vuotta vanhemman, vuonna 1984 syntyneen miehen kanssa.

Riina oli tutustunut mieheen joitakin kuukausia aiemmin. He olivat olleet tiiviimmin tekemissä muutaman viikon.

Riinan tuntomerkit: 162 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Katoamishetkellä hänellä oli yllään tummat vaatteet.

Poliisi ei epäile, että miehellä olisi osuutta Riinan katoamisessa. Mies oli kuitenkin Riinan seurassa tämän katoamispäivänä, joten myös hänen tekemisensä on syytä kerrata. Joku saattaa esimerkiksi tunnistaa Riinan sillä perusteella, että hän oli tuona päivänä liikkeellä hoikan, farkkutakkiin pukeutuneen miehen kanssa.

Aikaväli klo 9–15

Mies ajelee Opel Vectrallaan Orimattilantiellä Myrskylässä ja näkee maalaistalon pihassa trailerin päällä olevan pulpettiveneen.

Hetken mielijohteesta hän päättää varastaa ne, joten hän murtaa aisalukon ja kiinnittää trailerin autonsa vetokoukkuun. Samalla hän varastaa avaimet kahdesta pihalla seisovasta autosta.

Mies hinaa trailerin veneineen Loviisaan runsaan 30 kilometrin päähän ja jättää saaliinsa radiomaston liepeille syrjäisen Heskerintien varteen.

Miehen mukaan Riina ei vielä tässä vaiheessa ollut hänen kyydissään. Vasta trailerin ja veneen jätettyään hän suuntasi Helsinkiin ja Itäkeskukseen, josta poimi Riinan kyytiinsä.

Tämän jälkeen he ajoivat Loviisaan tarkoituksenaan mennä paikalle, johon traileri ja vene oli jätetty.

Aikaväli klo 14.30–15.30.

Mies ei kuitenkaan enää muistanut paikkaa, mihin oli trailerin jättänyt.

Miehen mukaan he päätyivät ”sompailemaan takametsiin” muutaman kilometrin päähän oikeasta paikasta.

Jossain vaiheessa auto jäi pohjastaan kiinni juurakkoon. Mies yritti saada auton liikkeelle painamalla kaasun pohjaan. Auton konetilasta alkoi tulla savua, ja auto syttyi palamaan.

Tämä on siis miehen kertomus tapahtumista, sillä auton syttymissyytä ei saatu selvitettyä. Miehen mukaan palo saattoi saada alkunsa autossa olleesta invertteristä, jolla muutetaan akkuvirta verkkovirraksi.

Miehellä oli joka tapauksessa autossa aseen patruunoita, jotka alkoivat räjähdellä tulipalon voimasta.

Mies ja Riina hakivat suojaa kivien takaa. Kiireessä Riinan kännykkä jäi palavaan autoon.

Aikaväli 15.00-17.41.

Paikalliseen metsästysseuraan kuuluva mies on ulkoiluttamassa koiriaan, kun hän kuulee metsästä kovan äänen, joka kuulostaa aivan hirvikiväärin laukaukselta.

Hän ajattelee ensimmäiseksi, että kyseessä on salametsästäjä, joka ampuu alueella liikkuvia peuroja. Hän lähtee selvittämään äänilähdettä ja kuulee lisää laukauksia.

Lopulta hän näkee metsänreunassa savukiehkuran. Sieltä hän löytää palaneen auton ja tapaa paikalta miehen ja naisen. Miehen naama on noesta musta, naisella on lasittunut katse ja hän on pelokkaan oloinen. Auton vieressä loimuaa nuotio.

– Mies alkoi kysellä, että onko minulla autoa ja että voisivatko he tulla kyytiini. Tässä vaiheessa koin tilanteen uhkaavaksi ja minulle tuli mieleen, että pariskunta voisi yrittää viedä autoni, kertoi koiranulkoiluttaja myöhemmin poliisille.

– Nainen ei koko aikana puhunut mitään.

Koiranulkoiluttaja poistuu paikalta ja päästyään kauemmaksi kaksikosta hän soittaa hätäkeskukseen. Kello on 17.41.

Aikaväli klo 17.41–

Poliisipartio tulee paikalle katsomaan palanutta autoa. Ketään ei näy, sillä mies ja Riina piilottelevat poliisia maaston suojassa.

Auto, jolla mies ja Riina olivat liikkuneet, tuhoutui tulipalossa täysin.

Kun poliisit lähtevät pois, mies ja Riina riitelevät – miehen mukaan riidan syynä ovat huumeet ja stressaava tilanne.

Mies jää keräilemään tavaroitaan, ja Riina lähtee pois paikalta metsään läheisen tieuran suuntaan.

Miehen mukaan Riina oli käyttänyt päihteitä, muttei kuitenkaan niin paljon, etteikö olisi kyennyt huolehtimaan itsestään.

– Ei hän silleen päihtynyt ollut, että olisi voinut sammua, mies kertoi poliisille.

Katoamispäivän jälkeiset tapahtumat

Kertomansa mukaan mies vietti yön metsässä eikä nähnyt enää Riinaa.

Torstaiaamuna 11.5.2017 hän käveli moottoritien laitaan, liftasi auton kyytiin ja pääsi Kuninkaantien ABC:lle.

Mies päätyi Kuninkaantien ABC:lle Riinan katoamista seuranneena päivänä.

Siellä hän jäi kiinni poliisille näpistettyään kaupasta karkkia. Miehellä oli mukanaan taskuase, FN Baby Browning, jonka hän poliisit huomattuaan piilotti kaupan hyllylle.

Ase löydettiin muutama päivä myöhemmin. Mies kertoi ostaneensa pistoolin pari viikkoa aiemmin itsepuolustukseksi.

Mies tuomittiin myöhemmin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa lähes 30:stä rikoksesta, jotka oli tehty kesäkuun 2016 ja toukokuun 2017 välisenä aikana. Rikokset olivat pääasiassa omaisuusrikoksia.

Kolmen vuoden aikana Riinan katoamisalueella on tehty useita maastoetsintöjä monen kilometrin säteellä, tuloksetta.

Helsingin poliisi tutkii tapausta yhä kadonneena henkilönä. Rikoksesta ei ole viitteitä, mutta koska ruumista ei ole löytynyt, ei mahdollisuutta ole suljettu poiskaan.

Edes sitä ei tiedetä, pääsikö Riina koskaan metsästä pois. Havaintoja hänestä on tullut paljon myös katoamispäivän jälkeen, mutta ne ovat epävarmoja.

Muun muassa Seura kertoi taannoin, että Heskerintien varrella sijaitsevan kivilouhimon työntekijä oli nähnyt nuoren naisen tiellä 11.5.2017.

– Kysyin, että mitä hän tekee täällä. Naisella oli pieni laukku mukanaan ja hupparin huppu vedettynä päähän. Istuin kuormurin hytissä, joten en nähnyt hänen kasvojaan kunnolla. --- Kävelijä sanoi olevansa menossa valokuvaamaan metsää, kertoi työntekijä havainnostaan lehdelle.

Kadonneet Suomi alkaa suoratoistopalvelu Dplay+:ssa 13. elokuuta 2020.

Jutun lähteinä on käytetty tv-sarjan lisäksi poliisin esitutkintamateriaalia sekä Maiju Majamaan ja Tiina Saaren teosta Ei jälkeäkään (Into 2020).