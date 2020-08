Atte Jääskeläinen ylijohtajaksi opetus- ja kulttuuriministeriöön

Ylen entisen päätoimittajan Atte Jääskeläisen virkasuhde alkaa lokakuun alussa ja kestää syyskuun loppuun 2025.

Valtioneuvosto on nimittänyt Ylen entisen päätoimittajan Atte Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi.

Jääskeläisen määräaikainen virkasuhde alkaa lokakuun alussa ja kestää syyskuun loppuun 2025.

Jääskeläinen on ollut vuodesta 2018 lähtien Lappeenrannan teknillisen yliopiston työelämäprofessorina.

Koulutukseltaan Jääskeläinen on oikeustieteiden kandidaatti. Hän on työskennellyt viime vuosina myös Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on ollut vieraileva tutkija London School of Economics and Political Sciencessa.

Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä vuonna 2017 useiden kohujen jälkeen.