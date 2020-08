Eero Heinäluoma ja Ayla Shakir kohtasivat Eduskuntatalon käytävällä – alkoi suhde, joka muutti molempien loppuelämän

Europarlamentaarikko Eero Heinäluomaa ja eduskunnassa työskentelevää Ayla Shakir-Heinäluomaa yhdistää palo politiikkaan.

Kaikki sai alkunsa Eduskuntatalon käytävillä, kun entinen kansanedustaja ja eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, 65, ja SDP:n eduskuntaryhmässä työskentelevä Ayla Shakir-Heinäluoma, 50, kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa.

Aluksi parin välillä oli vain tuttavuutta, mutta ajan myötä tuttavuus kasvoi ystävyydeksi ja ystävyys rakkaudeksi.

Nyt Heinäluoma ja Shakir ovat olleet naimisissa vajaat kaksi vuotta. Pari avioitui loppuvuodesta 2018.

– Kun vuonna 2016 rupesimme liikkumaan enemmän yhdessä, huomasimme, että tässä on jotain enemmän, Shakir sanoo.

Hän kertoo ihastuneensa Heinäluomassa tämän lempeyteen ja kykyyn olla läsnä.

– Tunteet alkoivat herätä, kun kävimme kahvilla pitkiä keskusteluja. Silloin toista ja hänen ajatuksiaan alkoi tuntea paremmin.

Ayla Shakir-Heinäluoma rakastui Eero Heinäluoman lempeyteen sekä kykyyn olla läsnä.

Alkuvaiheessa pari salasi suhteensa visusti julkisuudelta. Edes tuttavapiirille ei kerrottu asiasta.

– Olimme aika varovaisia emmekä puhuneet suhteesta aluksi kenellekään. Emme käyneet julkisesti treffeillä, ja kun kävimme syömässä, valitsimme rauhallisia ravintoloita.

Suhteen salaamiseen vaikutti parin julkinen asema. Shakir ja Heinäluoma halusivat tutustua toisiinsa rauhassa ilman lehdistön huomiota.

Toisin kuitenkin kävi. Parin suhde paljastui, kun Seiska sai käsiinsä salakuvan heistä.

– Siinä vaiheessa päätimme, että meidän täytyy tehdä tästä julkista.

” Loppujen lopuksi se oli hirveän hyvä ratkaisu. Meidän oli ikään kuin pakko kertoa asiasta, ja sen tuntui hyvältä.

Vaikka parin suhde paljastui tavalla, jota he eivät olleet suunnitelleet, ei Shakiria harmita.

– Loppujen lopuksi se oli hirveän hyvä ratkaisu. Meidän oli ikään kuin pakko kertoa asiasta, ja sen tuntui hyvältä.

– Itse asiassa se oli aika hauskaa, että se kävi juuri noin.

Shakir kertoo salakuvan vauhdittaneen suhteen etenemistä. Vain puoli vuotta myöhemmin hän ja Heinäluoma olivat viettämässä viikonloppumatkaa Roomassa, Italiassa. Eräänä iltana Heinäluoma vei Shakirin Fontana di Trevi -suihkulähteelle.

– Ihmettelin, miksi Eero halusi suihkulähteelle niin määrätietoisesti, ettemme voineet pysähtyä matkan varrella missään, Shakir kertoo.

Syy selvisi paikan päällä, kun Heinäluoma kosi Shakiria.

Ayla Shakir ja Eero Heinäluoma viettivät hääjuhlaa Helsingissä marraskuussa 2018.

Nyt vajaat kaksi vuotta aviossa ollut pari elää työntäyteistä arkea. Shakir on työskennellyt eduskunnassa vuodesta 2006 lähtien. Ennen sitä hän työskenteli suomen kielen opettajana.

– Jo nuorena yhteiskunnallinen vaikuttaminen oli iso osa elämääni, Joensuusta kotoisin oleva Shakir kertoo.

Joensuussa asuessaan hän osallistui myös paikallispolitiikkaan aktiivisesti muun muassa kaupunginvaltuutettuna.

– Haaveilin siitä, että pääsisin eduskuntaan kansanedustajan avustajaksi töihin. Keväällä 2006 kansanedustaja Tarja Filatov laittoi minulle tekstiviestin ja kysyi, haluanko tulla hänen avustajakseen. Olin hirveän innoissani.

Nykyään Shakir toimii sekä Filatovin että kansanedustaja Erkki Tuomiojan avustajana. Hän kertoo nauttivansa työstään suunnattomasti.

Työn ja parisuhteen yhdistäminen ei ole aiheuttanut Shakirille ja Heinäluomalle vaikeuksia. Arkea on helpottanut se, että molemmat työskentelevät politiikan parissa.

– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen elämäntapana yhdistää meitä. Se on iso osa kummankin elämää.

– Olemme molemmat luonteiltamme todella joustavia. Jos meillä on yhteinen parisuhdeilta varattuna, mutta se peruuntuu jonkin yllättävän tilanteen takia, niin kumpikin meistä ymmärtää, että se kuuluu tämän työn varjopuoliin. Useimmiten asian voi hyvittää myöhemmin.

Toukokuussa 2019 Ayla Shakir ja Eero Heinäluoma Sdp:n eurovaalien valvojaisissa.

Shakir ja Heinäluoma työskentelivät yhdessä eduskunnassa vuoteen 2019 asti, jolloin Heinäluoma vaihtoi eduskunnasta Euroopan parlamenttiin. Heinäluoman muutto Brysseliin oli aluksi kova paikka parille, sillä Shakir jäi Helsinkiin.

– Kyllä se on isompi juttu, isompi kuin kuvittelin. Sitä on aina vähän optimistisempi näissä asioissa. Mutta me olemme nyt päivittäin olleet puhelin- ja tekstiviestiyhteydessä, Heinäluoma kommentoi Ilta-Sanomille viime kesänä.

Nyt vuotta myöhemmin Shakir kertoo parin mukautuneen tilanteeseen varsin hyvin.

– Totta kai se oli iso muutos, kun Eero valittiin europarlamentaarikoksi. Eero lähti maanantaiaamuna ja tuli useimmiten torstai-iltana, mikä muutti meidän rytmiämme todella paljon. Mutta siihenkin pystyi mukautumaan.

Shakir muutti rytmiään niin, että näki perhettään ja ystäviään alkuviikosta ja puolisoaan loppuviikosta.

– Aluksi se vähän jännitti, että miten tämä menee, mutta hyvin sain rytmitettyä oman viikkoni Eeron aikataulujen mukaan.

Tänä keväänä parin arkeen tuli jälleen muutos, kun molemmat siirtyivät koronaepidemian vuoksi etätyöntekoon.

– Keväällä ja kesällä olemme olleet todella paljon yhdessä, kun kumpikin meistä on tehnyt etätöitä.

Kotona vietetyn ajan ansiosta Shakirilla on ollut aikaa kasvien hoitoon. Hän kertoo laittaneensa terassille enemmän kesäkukkia kuin koskaan aiemmin.

– Olemme istuneet terassilla ja tehneet töitä kukkien keskellä.

Työpäivien päätteeksi pari on käynyt veneilemässä Helsingin edustalla.

– Lisäksi olemme tehneet muutamia pieniä kotimaan matkoja Länsi-Uudellemaalle, Poriin ja Kymenlaaksoon.