Iso muutos Suomen koronatilanteessa – suuri osa tartunnoista nyt nuorilla

Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL pitivät koronaan liittyvän tiedotustilaisuuden torstaina aamupäivällä.

Tämänhetkinen koronavirustilanne on perustavanlaatuisesti erilainen kuin keväällä. Tartuntojen ikäjakauma on muuttumassa. Uusista tartunnoista suuri osa on alle 30-vuotiailla, kerrottiin sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n koronavirustilannetta käsitelleessä tiedotustilaisuudessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila pitää kehitystä toki huolestuttavana, mutta toisaalta myös parempana kuin kevään tilannetta, jossa virus eteni vanhemman väestön keskuudessa. Korona on tutkimusten mukaan ollut vanhemmalle ja perussairauksista kärsiville perusterveitä vaarallisempi.

Yllä olevalla videolla Kirsi Varhila vastaa toimittajien kysymyksiin koronavirustilanteesta.

Nuorten korostuminen viime aikojen tartuntatapauksissa on tarkoittanut samalla myös sitä, että taudin etenemistä ei välttämättä voida enää ennustaa samoilla mittareilla kuin keväällä. Sairaalahoidon tarvetta tarkasteltiin tarkkaan keväällä, mutta nuorista pienempi osa tarvitsee sairaalahoitoa viruksen oireista selvitäkseen.

– Saattaa olla, että tämä tartuttavuus ei niin paljon näy sairaalahoidon tarpeessa, mutta emme tiedä, kuka on altis sairastumaan vakavasti. Voi olla, että aikaisemmin luotettavimpana pidetty sairaalahoitotarpeen kehitys ei ole se, jota ensisijaisesti katsomme, STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki totesi tilaisuudessa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että nuorten tartunnoissa on pitkälti kyse perhealtistumisista. Esimerkkitilanne on siis se, että perheen aikuinen on saanut tartunnan ja levittänyt sitä muille perheenjäsenille, jotka eivät välttämättä ole oirehtineet yhtä vahvasti tai ollenkaan ja sitten levittäneet sitä lähipiirissään tietämättään.

Puumalaisen mukaan osa tartunnoista liittyy kyllä myös nuorten sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kokoontumisiin. Hänen mukaansa THL ei ole saanut laajempaa tietoa siitä, että yökerhoilla tai muilla ravitsemusliikkeillä olisi ollut merkittävä vaikutus tautitapausten lisääntymisessä.

– Toisaalta kannattaa muistaa, että yökerhot vasta hiljattain auenneet. Taudin leviämiseen ja tapausten toteamiseen menee jonkin verran aikaa. Vaikutus varmaan nähdään tässä lähiviikkojen aikana, Puumalainen sanoi.

Tartuttavuusluku Suomessa on tällä hetkellä 1,3 sataatuhatta asukasta kohden viikossa. Torstaina THL ilmoitti 20 uudesta tartuntatapauksesta.

Alla olevasta videosta voit katsoa koronatilannekatsauksen kokonaisuudessaan.