Suomeen saapuu lämmintä ilmaa, mutta pilviä ja sadekuuroja on ympäri maata. Tarkista päivän sää.

Suomeen virtaa lounaasta lämmintä ilmaa, mutta iltapäivän monin paikoin runsas pilvisyys hillitsee päivälämpötilan kohoamista. Sadekuurojakin tulee paikoin.

Iltapäivällä pilvisyys on siis runsaimmillaan, ja paikallisia sadekuuroja on odotettavissa missä päin maata tahansa. Suurin niiden todennäköisyys on lännessä. Pohjoisessa iltapäivä on laajalti aurinkoisempi. Sadekuuroja tulee kuitenkin paikoin, varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa.

Päivälämpötila on noin 20 astetta. Aurinkoisemman sään sattuessa se voi nousta 20 asteen yläpuolelle. Niin ikään pohjoisessa päivälämpötila on 20 asteen molemmin puolin.

Yöllä pohjoisimpaan Lappiin leviää lännestä sateita. Aamua kohti sumupilveä tai sumua voi olla laajoillakin alueilla. Perjantaina päivällä pilvisyys vaihtelee, ja paikallisia sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa ja Lapissa. Nyt lämmin ilmamassa näkyy myös jopa helteisissä päivälämpötiloissa.

Lauantai on yhä aurinkoisempi päivä. Aurinkoisinta ja varmimmin hellettä on lännessä. Pohjoisessa tulee paikoin iltapäiväkuuroja.

Euroopassa perjantaina on laajalti aurinkoista ja varsinkin Ranskan tienoilla hyvin lämmintä korkeapainesäätä. Epävakaista sen sijaan on Etelä-Italiassa, Kreikassa ja Balkanilla. Myös Britteinsaarten pohjoisosaan leviää sateita.