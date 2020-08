Testaustarvikkeita on tällä hetkellä riittävästi, mutta lähitulevaisuus herättää paikoin kysymyksiä.

Flunssapotilaat ovat viime aikoina ruuhkauttaneet koronatestien näytteenottopisteitä pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

Sairaanhoitopiireistä kerrotaan IS:lle, että testaustarvikkeita on tällä hetkellä riittävästi ja tilanne on hallinnassa, vaikka testejä tehdään nyt enemmän kuin koskaan aiemmin.

Turun yliopistollisen keskussairaalan kliinisen mikrobiologian ylilääkäri Antti Hakanen kuitenkin arvioi, ettei kapasiteetti kestä enää kovin kauan nykyistä testausohjeistusta. Ohjeistuksen mukaan kaikki hengitystieinfektio-oireiset potilaat testataan koronan varalta.

– Olemme sorsametsällä ampumassa ilmaan ja odotamme, että sorsa sattuisi lentämään haulipilveen. Tämä ei voi jatkua näin. Erilaisista testeissä tarvittavista välineistä alkaa olla pula, koska koko pohjoinen pallonpuolisko on samassa rytmissä hengitysvirusten kanssa.

– On täysin mahdollista, että homma leviää käsiin jo kahdessa viikossa. Tämä on nyt valitettavasti tällaista lööppikamaa, mutta on ehkä ihan hyvä sanoa asiat niin kuin ne ovat. Tilanne tulee menemään hyvin nopeasti mahdottomaksi, koska koulujen alkamisen jälkeen harmittomat flunssat leviävät väestössä lisää, Hakanen toteaa.

Tyksin ylilääkäri Antti Hakanen ehdottaa koronatestauskriteereiden tiukentamista.

Muun muassa Uudellamaalla toimivan Huslabin virologian ja immunologian laboratorion vastuuyksikön päällikkö ja osastonylilääkäri Satu Kurkela ei lähde ennustamaan tulevaa yhtä ehdottomasti.

– Tällä hetkellä pystymme testaamaan kaikki, jotka tarvitsevat testiä. Tulevaisuudessa tilanne voi tietysti olla erilainen, kun flunssakausi alkaa. Kukaan ei pysty täysin tietämään, mikä tilanne on esimerkiksi kolmen kuukauden kuluttua. Laboratoriot valmistautuvat koko ajan siihen, että testaustarvikkeita olisi riittävästi.

Kurkela ei usko, että Huslabin alueella törmättäisiin vaikeuksiin ainakaan Varsinais-Suomesta väläytetyn kahden viikon sisällä.

– Huslabin osalta en näe, että parin viikon aikavälillä tulisi ongelmia testaustarvikkeissa.

Hakasen mukaan testauskriteereitä pitäisi kuitenkin jo tiukentaa.

– Kysymysten avulla pitäisi selvittää, ketkä tarvitsevat testaamista. Jos ihmisellä ei ole taustallaan mitään ulkomaanmatkaa tai kontaktia koronaviruspotilaisiin, niin silloin voidaan aivan hyvin odottaa muutama päivä ja katsoa, mihin tauti lähtee. Toki nämä ihmiset voidaan eristää odottamisen ajaksi.

Hakanen muistuttaa, että positiivisia testituloksia on ollut viime aikoina hyvin vähän ja ne ovat liittyneet pääosin juuri ulkomaanmatkoihin.

Apulaisylilääkäri Eeva Koiviston mukaan testausvälineiden riittävyydestä ei ole huolta Husin alueella.

Kurkela ei kommentoi ajatusta kriteerien rajoittamisesta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen sen sijaan korostaa kynnyksettömän testauksen tärkeyttä.

– Mielestäni nyt ei ole missään tapauksessa oikea hetki rajoittaa testausta. Päinvastoin, nyt pitää kannustaa testeihin. Jokainen yksittäinen hengitystieoire nuha mukaan lukien edellyttää koronatestiä. Samoin haju- tai makuaistin häiriintyminen tai ripuli ilman mitään muuta syytä.

– Se ei toimisi, että testattaisiin vain ulkomailla olleet. Kesän aikana Hus-alueella yli puolessa tapauksista tartuntalähde jäi epäselväksi. Ei ole tiedossa, että heillä olisi ollut ulkomaanmatka takanaan.

Ruotsalaisen mukaan sairaanhoitopiirin alueella tehtiin tähän mennessä vilkkaimpana päivänä heinäkuun puolivälissä noin 1 900 testiä.

– Husin alueella testausvälineiden riittävyydestä ei ole huolta. Olemme laskeneet ja varautuneet tarpeeseen. Nykyisellään pystymme 3 000 – 4 000 testin analysointiin päivittäin.

– Testaaminen ilman kynnystä on kansalaisten noudattamien varotoimien ohella tapa, jolla tällä hetkellä voimme hoitaa tai torjua epidemiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Fimlabin palvelujohtaja Anu Mustila uskoo, että myös Pirkanmaalla on ruuhkasta huolimatta varaa huolehtia kasvavista potilasmääristä, vaikka tilanteen hallitseminen teettääkin paljon työtä.

– Testaamista on varmasti vielä mahdollisuus lisätä. Voimme ihan hyvin selviytyä isommastakin määrästä potilaita.

Mustila kertoo, ettei hän ota kantaa siihen, pitäisikö testeihin otettavien määrää mahdollisesti jatkossa rajata.

Ruuhkautuminen on aiheuttanut viiveitä testiin pääsemiseen

IS:n tekemien haastattelujen perusteella odotusaika näytteenottoon on venynyt Pirkanmaalla tavallisesta 1–2 päivästä 2–3 päivään.

Varsinais-Suomessa taas on viimeisen viikon aikana ollut tapauksia, joissa testiin hakeutuva potilas ei ole päässyt näytteenottoon saman päivän aikana.

Myös Uudellamaalla on lipsuttu Husin 24 tunnin tavoiteajasta.

Sairaanhoitopiirien mukaan lisääntyvään testaustarpeeseen on pyritty ja pyritään vastaamaan rekrytoimalla lisää ihmisiä näytteenottoon ja lisäämällä näytteenottopisteitä.

Vastaavia viiveitä ei ole esiintynyt testitulosten saamisessa.