Koronatartuntojen määrä huolestuttaa – iskeekö toinen aalto syksyllä? Näin asiantuntijat vastaavat

Koronatartunnat ovat kasvamaan päin Suomessa ja muualla Euroopassa, mutta ainakaan vielä kyse ei ole toisesta aallosta.

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt kasvuun Suomessa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos tiedotti keskiviikkona 29:stä uudesta koronatapauksesta vuorokauden aikana. Tiistaina vastaava lukema oli 17.

Nousujohteiset tartuntaluvut ovat aiheuttaneet huolta suomalaisissa, ja puheet koronan toisesta aallosta ovat voimistuneet entisestään.

Turun yliopiston virusopin professorin Ilkka Julkusen mukaan tartuntamääristä ei ole syytä olla huolissaan.

– Täytyy katsoa pidemmän aikavälin trendiä. Todennäköisesti yksittäiset kymmenien tartuntojen päivät johtuvat siitä, että joinain päivinä on testattu erityisen paljon näytteitä. Voi myös olla, että on tapahtunut altistumisia, jotka ovat johtaneet tartuntaketjuihin, ja ne on sitten saatu kiinni.

THL:n mukaan tuoreimman seurantajakson 26.7.–1.8. aikana uusia tartuntoja todettiin 69 kappaletta. Sitä edellisellä jaksolla 19.7.–25.7. todettiin 50 uutta tartuntaa. Ennen viime viikkoja uusia tartuntoja raportoitiin kesällä useimpina viikkoina alle 50.

Viikkotasolla tartuntamäärät ovat kuitenkin Julkusen mukaan edelleen matalia.

– Ei tässä ole vielä erityistä huolta. Nyt ihmiset ovat enemmän liikkeellä ja diagnostinen aktiivisuus on korkeampi, mikä voi vaikuttaa todettuihin määriin.

Ilkka Julkunen korostaa, että kukaan ei vielä tiedä, tuleeko syksyllä toista aaltoa vai ei. Hän näkee, että syksylle on kolme vaihtoehtoa.

– Ensimmäinen on, että meille tulee toinen epidemia-aalto, joka voi olla kooltaan ja kestoltaan hyvin vaihteleva eri maissa. Toiseksi voi tulla yksittäisiä tautiryppäitä, joita voi esiintyä hyvin pitkänkin aikajakson aikana, jolloin koronavirus voi jäädä kiertämään kausi-influenssan tapaan. Kolmas vaihtoehto on, että tauti hiipuu pois, eikä uutta aaltoa tule.

Julkunen ei ota kantaa siihen, mitä kolmesta skenaariosta hän pitää todennäköisimpänä.

– En pidä mitenkään itsestään selvänä, että toista aaltoa tulisi. Uusia tautitapauksia ilmaantuu, kun matkustus lisääntyy ja ihmiset palaavat töihin ja kouluihin. Jos tartuntojen jäljitys ja torjunta onnistuvat, varsinaista epidemia-aaltoa ei välttämättä tulekaan.

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori ja HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kuvaa syksyä ja epidemian uudelleenvoimistumista jääkiekkovertauksen kautta.

– Ensimmäinen erä on pelattu ja olemme 1–0-johdossa. Kaksi erää täytyisi vielä pitää oma pää puhtaana, jos aiomme voittaa matsin.

Lehtosen mukaan ulkomaanmatkailun kasvaminen on syksyn merkittävin uhkakuva.

– Ulkomaanmatkailu on todellinen riski, koska hiihtolomamatkailijoiden mukana korona alun perin Suomeen tuli – sitä on turha kiistää. Suhtaudun kriittisesti matkailuun etenkin sellaisilla alueilla, joissa on ollut koronaa Suomea enemmän.

Huoli suomalaisten matkustelusta on aiheellista, sillä monissa Euroopan maissa valmistaudutaan jo koronan toiseen aaltoon. Esimerkiksi Saksassa tartuntaluvut ovat kääntyneet jyrkkään nousuun viime viikkoina.

Turun yliopiston virusopin professori Ilkka Julkunen ei ole huolissaan tuoreista koronaluvuista.

Saksan lääkäriliitto varoitti tiistaina, että koronan toinen aalto voi olla maassa ensimmäistä aaltoa voimakkaampi, sillä ihmiset eivät enää noudata turvavälejä tai huolehdi käsihygieniastaan.

Saksassa todettiin tiistaina 879 uutta koronatapausta. Luku oli matalimmillaan, heinäkuun puolivälissä, 138.

Epidemia on näyttänyt yltymisen merkkejä myös Ranskassa. Maan terveysministeriö tiedotti tiistaina koronan toisen aallon olevan hyvin todennäköinen syksyn tai talven aikana. Se varoitti, että epidemian leviäminen saattaa karata hallinnasta ”hetkenä minä hyvänsä”.

Maassa raportoitiin viime viikolla yli 7 000 uutta koronatartuntaa, kun vielä muutamaa viikkoa sitten tartuntoja tuli päivittäin vain joitain satoja.

Koronatartuntojen määrät ovat lähteneet nousuun muuallakin Euroopassa. Turkissa jouduttiin tiukentamaan kokoontumisrajoituksia, kun maassa todettiin yli 1 000 koronatapausta vuorokauden aikana ensimmäistä kertaa kolmeen viikkoon. Suomalaisturistien suosimassa Kreikassa todettiin tiistaina 121 uutta tartuntaa, mikä on korkein lukema sitten huhtikuun lopun.

Pitkään aikaan korkeimpia tartuntalukuja on todettu myös esimerkiksi Norjassa ja Belgiassa.

Etelä-Tanskan yliopiston teoreettisen fysiikan professori Francesco Sanninon johtama tutkijaryhmä julkaisi heinäkuun lopussa hiukkasfysiikkaan perustuvan ennusteen, jonka mukaan korona toinen aalto iskisi Eurooppaan asteittain syksyn edetessä ja kestäisi aina lokakuun loppuun saakka.

Suomessa toinen aalto alkaisi ennusteen mukaan voimistua elokuun lopussa ja olisi voimakkaimmillaan syyskuun alussa. Tutkimusennusteen mukaan toinen aalto olisi Euroopassa yhtä voimakas kuin ensimmäinen aalto.

Koronatilanne huonontunut Ranskassa.

Tutkimuksen aineistona on käytetty ensimmäisen aallon koronadataa eri puolilta maailmaa, eikä sitä ole vielä vertaisarvioitu.

THL:n mallinnusryhmässä työskentelevää ylilääkäriä Tuija Leinoa ennuste ei nopealla perehtymisellä vakuuta.

Leinon mukaan lähtöoletukset ovat mallinnuksia tehtäessä tärkeitä. Tanskalaisten ennusteessa lähtöoletus on, että toinen aalto olisi samanlainen kuin ensimmäinen aalto, mitä Leino ihmettelee.

– Se on hirveän vahva oletus, ikään kuin ensimmäisestä aallosta ei olisi opittu mitään. Kun ennusteessa oletetaan, että aallot ovat samanlaisia, niin tulokseksi sitten saadaankin, että kussakin maassa toinen aalto on samanlainen kuin ensimmäinen.

Leino itse uskoo, että taudin kanssa osataan nyt toimia paremmin kuin keväällä. Toista aaltoa hän kuitenkin pitää todennäköisenä.

– Ei se varmasti kenellekään ole minkäänlainen yllätys että toinen aalto tulisi. Kun väestö ei kerran ensimmäisen aallon aikana saavuttanut immuniteettia niin koko väestö käytännössä on altis toiselle aallolle.

Ilkka Julkunen muistuttaa, ettei toiselle aallolle ole tarkkaa määritelmää.

– Enemmän kyse on siitä, miltä tilanne kokonaisuutena näyttää. Jos tautitapausten trendi on ylöspäin ja määrät kasvavat voimakkaasti viikkotasolla, voidaan alkaa puhua toisesta aallosta

Terveydenhuollon tilanne on asiantuntijoiden mukaan parempi kuin keväällä, mikäli toinen aalto iskee Suomeen. Ensimmäisestä aallosta on opittu, ja esimerkiksi lääkäreillä ja hoitajilla on nyt käytössään aiempaa tehokkaampia ja parempia suojautumisvälineitä.

– Lisäksi koronapotilaat osataan hoitaa aikaisempaa paremmin, Lasse Lehtonen huomauttaa.

Nainen kävelee kasvomaskissa La Rochellen kaupungissa Ranskassa maanantaina.

Hoitokapasiteetin riittävyys on oleellisin uhka terveydenhuollon kannalta – siitäkin huolimatta, että koronaepidemian uudelleenvoimistumiseen on valmistauduttu sairaaloissa huolellisesti.

Kasvaviin tautitapauksiin vastaaminen vaatii lisäresursseja terveydenhuollolta, mikä on pois muiden potilaiden hoitamisesta.

– Tehopaikat menevät koronaan, jolloin esimerkiksi muu leikkaustoiminta kärsii. Nyt jo on kevään perua pitkät leikkausjonot, eikä niitä pystyttäisi kuromaan kiinni, Lehtonen arvioi.

Koronaepidemian uudelleenvoimistumista – tai toista aaltoa – voi jarruttaa tutuilla keinoilla, käsihygienialla, turvaväleillä ja erilaisilla rajoitustoimilla.

Ensimmäinen aalto kampattiin varsin onnistuneesti kollektiivisen varovaisuuden avulla, mutta asiantuntijat epäilevät, jaksavatko normaalin elämän syrjään päässeet suomalaiset suhtautua virukseen enää toista kertaa yhtä tunnollisesti.

– Ihmiset ovat kyllä pääsääntöisesti oppineet pitämään etäisyyksiä ja huolehtimaan hygieniastaan. Kysymys on kuitenkin se, jaksetaanko jatkossakin pitää huolta turvaväleistä. Voi olla, etteivät ihmiset välttämättä suhtaudu virukseen enää yhtä vakavasti kuin aiemmin, Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri epäilee.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen vuonna 2018.

Apua voisi saada myös rokotteesta, mikäli koronan toinen aalto rantautuu Eurooppaan joitain ennusteita myöhemmin, jopa ensi vuoden alussa.

– Rokotteet ratkaisisivat ongelman, mutta niiden laatua on vielä vaikeaa arvioida. Kandidaatteja ja tehokkaitakin rokotuksia on, mutta vielä pitää varmistaa, että niiden teho on riittävä, eikä niillä ole haittavaikutuksia.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen muistuttaa, että toisen aallon ajankohdan arviointi on vielä tässä vaiheessa pitkälti valistunutta arvailua ja epävarmojen merkkien tulkintaa.

– Loppujen lopuksi se on meistä kaikista kiinni, mitä syksyllä tapahtuu, hän tiivistää.