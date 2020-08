76 suomenlampaasta 37 kuoli. Kaksi lammasta on lisäksi vielä kateissa.

– Ei tämä mikään ilon asia ole. Harmillista ja yllättävää, että tällaista pääsee käymään, toteaa alavieskalaisen Heikkilän tilan isäntä Lasse Heikkilä.

Heikkilä sai lauantaiaamuna kesken lomamatkan tiedon, että hänen 76 suomenlampaan laumansa oli joutunut ilmeisesti susien hyökkäyksen kohteeksi.

Lampaat olivat maisemanhoitotyössä Kalajoen Holmanperässä noin 35 hehtaarin suuruisella hirviaidatulla alueella. Alueen merenpuoleinen reuna on aitaamaton.

Tapahtumaketju sai alkunsa lauantaina aamuneljältä, kun paikallinen kalastaja oli nähnyt uimassa olleen lampaan. Myöhemmin aamun aikana kalastaja päätti ilmoittaa havainnostaan viereisellä laitumella olevien lampaiden omistajalle.

Lomamatkansa vuoksi Lasse Heikkilä ei itse päässyt paikalle, vaan ilmoitti asiasta eteenpäin isälleen, jo eläkkeellä olevalle lammasyrittäjä Timo Heikkilälle.

– Minä sain lauantaina puolenpäivän jälkeen tiedon, että useampi lammas oli karannut läheiselle mökkialueelle. Ajattelin heti, että nyt on jotain isompaa tapahtunut, toteaa Timo Heikkilä.

Timo Heikkilä ei itsekään päässyt heti lähtemään paikan päälle, vaan soitti Kalajoen-Alavieskan riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenkilö Mika Ängeslevälle. Paikalle saapui myös Heikkilän tilan lomittaja.

– Minä pääsin lampaiden luokse kuuden jälkeen illalla. Sieltä alkoi sitten löytymään lampaanraatoja ja pahasti loukkaantuneita lampaita, joita jouduttiin saman tien lopettamaan, Timo Heikkilä sanoo.

Kuolleita ja pahoin haavoittuneita lampaita on etsitty laidunalueelta lauantaista lähtien.

Elossa löytyneitä vauhkoontuneita lampaita Heikkilä keräsi erotteluaitaukseen. Työ keskeytyi hetkeksi rajun ukkosmyrskyn vuoksi, mutta jatkui kuitenkin läpi lauantain ja sunnuntain välisen yön.

– Vähän ennen kello kolmea yöllä raadeltu lammas ilmestyi verisenä aitauksen viereen. Jäin odottelemaan, että se rauhoittuu ja aamuviideltä sain haettua sen aitaukseen.

Sunnuntaina rankka pelastusoperaatio jatkui paikallisesta metsästysseurasta saapuneiden apujoukkojen voimin. Viimeisimmät raatolöydöt on tehty Heikkilän mukaan keskiviikkona iltapäivällä.

– Tällä hetkellä kuolleiden lampaiden lukumäärä on 37 ja kaksi on vielä kateissa.

Heikkilän mukaan näistä 37 lampaasta valmiiksi kuolleita on ollut noin kymmenisen lammasta. Loput, yli kaksikymmentä, on jouduttu lopettamaan eläimen huonon kunnon vuoksi.

– Osa eläimistä on vaikuttanut vahingoittumattomilta, mutta sitten kun niitä on tarkemmin tutkittu, niin takajaloissa onkin ollut sormenmentävät reiät ja niissä jo toukkia. Se tietää siinä vaiheessa eläimen menoa.

Monista elossa olleista lampaista löytyi puremajälkiä.

Heikkilä uskoo, että asialla ovat olleet sudet. Samalla linjalla on petoyhdyshenkilö Ängeslevä.

– Löysimme alueelta lauantaina kahden suden tuoreet jäljet. Alueella on selvästi liikkunut isompi ja pienempi susi. Lisäksi on löytynyt ulostekasa, joka on lähetetty eteenpäin tutkittavaksi, Ängeslevä kertoo.

– Lampaista löytyneet puremajäljet viittaavat myös susiin, Heikkilä lisää.

Raadoista ainoastaan kahta oli syöty.

– Olisiko tässä ollut kyseessä opetushetki, jossa vanhempi susi opettaa nuorempaa metsästämään, Ängeslevä pohtii.

Petoyhdyshenkilön mukaan alueelle asennetaan parhaillaan Riistakeskuksen riistakameroita, joiden avulla tekijöistä toivotaan mahdollisia näköhavaintoja.

Ängeslevän mukaan tarkemmissa tutkimuksissa alueelta on löytynyt myös vanhempia suden jättämiä jälkiä. Näiden jälkien ja osan raatojen mätänemistilan perusteella Ängeslevä tekee varovaisen johtopäätöksen.

– Ilmeisesti ensimmäiset lampaat on raadeltu jo viime viikon alkupuolella.

Heikkilän tilalla on ollut lampaita jo 25 vuoden ajan. Isä ja poika toteavat, että aikaisemmin mitään vastaavaa ei heidän lampailleen ole sattunut.

Tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos vuonna 2015, jolloin poika Lasse otti Timon tehtävät hoitaakseen. Nyt tapahtuneen menetyksen rahallista vaikutusta Lasse Heikkilä ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa.

– Uuhimäärä putosi nyt alaspäin. Nämä menetetyt uuhet olisivat syksyllä menneet astutuksille ja sitä kautta olisi tullut karitsoja. Nyt karitsat jäävät puuttumaan.

Noin neljänkymmenen menetetyn lampaan jälkeen Heikkilälle jää jäljelle kaiken kaikkiaan 250 lammasta.

Iskun kohteena ollut lauma jätetään tekemään maisemanhoitotyötä samalle alueelle.

– Jos alueella on vielä elossa olevia lampaita, niin lauma kerää ne sitten kasaan. Pelkona on myös se, että jos siirrämme nämä lampaat pois, niin sudet voivat hyökätä muihin lähialueen laumoihin.

Tapauksesta kertoi aiemmin muun muassa Kaleva ja Maaseudun Tulevaisuus.