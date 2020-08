Ilkka Kanerva vetoaa Matti Vanhaseen: Pakollinen koronatestaus Suomen rajoille

Kanervan mukaan pakollinen testaus olisi halpa keino hillitä pandemiaa.

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen ministeri Ilkka Kanerva esittää Twitter-tilillään julkisen vetoomuksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle (kesk).

Kanerva kutsuu twiitissään Vanhasta ystäväkseen ja kehottaa valtion ottamaan käyttöön pakollisen koronavirustestauksen lentokentillä ja satamissa.

Kanervan mukaan kyseessä olisi kustannustehokas tapa hillitä pandemiaa. Kanerva ei kuitenkaan esitä tarkkaan, kuinka testaus tulisi toteuttaa.

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat lähes tuplaantuneet Suomessa viimeksi kuluneiden seitsemän päivän aikana.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 512.

Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Tämän hetkisten tietojen mukaan sairaalahoidossa puolestaan on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.