Lapissa kadoksissa 16-vuotias Ossi – poliisi pyytää havaintoja

Havainnot suoraan hätänumeroon 112.

Poliisi pyytää havaintoja kadoksissa olevasta 16-vuotiaasta lappilaisnuoresta, Lapin poliisi tiedottaa.

Kadonnut Ossi Alatalo on noin 165 senttimetriä pitkä, hoikka ja hänellä on ruskeat silmät ja lyhyt siilitukka. Hänellä on usein päässään iso lippis ja sormissa useita sormuksia. Hän ei ole palannut asuinpaikkaansa 27. heinäkuuta jälkeen.

Alatalo liikkuu poliisin mukaan mahdollisesti Rovaniemen, Sodankylän tai Tunturi-Lapin alueilla.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot suoraan hätäkeskuksen numeroon 112.