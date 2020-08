Suomessa on todettu liki 30 uutta koronatartuntaa.

Sairastuneita on nyt yhteensä 7 512.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 512.

Keskiviikkoaamuun mennessä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Tämän hetkisten tietojen mukaan sairaalahoidossa puolestaan on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät uudet kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän pääasiassa kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Tapaukset kunnittain (ei alle 5 tapauksen kuntia)