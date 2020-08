Tiedossa ei ole uusia kuolemantapauksia.

Suomessa on todettu vuorokauden aikana 29 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 512.

THL:n tietoon ei ole tänään tullut uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia. Virukseen liittyviä kuolemantapauksia on todettu yhteensä 331. Tämän hetkisten tietojen mukaan sairaalahoidossa puolestaan on kuusi potilasta, joista yksi on tehohoidossa.

Uusista tartunnoista seitsemän on todettu Helsingissä, viisi Vantaalla, neljä Espoossa ja kolme Porvoossa sekä Turussa. Raisiossa, Hyvinkäällä, Kuopiossa, Siuntiossa ja Keravalla on kaikissa todettu yksi tartunta. THL:n listauksessa ei ole lueteltuna kuntia, joissa on kaikkiaan alle viisi tautitapausta.

Tiistaina uusia vuorokauden aikana todennettuja tartuntoja raportoitiin yhteensä 17.