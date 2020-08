Tänään paistaa aurinko – sateet väistyvät vihdoin itään

Maan itäosan sade väistyy aamulla. Päivä on monin paikoin aurinkoinen.

Päivän kuluessa sää on laajalti aurinkoinen. Lännessä ja etelässä pilvisyys lisääntyy ja voi sataa paikoin vähän.

Lapissa tulee lounaisinta osaa lukuun ottamatta sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa.

Ilmavirtaus on lännenpuoleinen ja melko heikko. Lännessä ja etenkin rannikolla lounaistuuli voimistuu vähän. Päivälämpötila on laajalti noin 20 astetta, Pohjois-Lapissa noin 15 astetta.

Torstaina lounaasta virtaa Suomeen lämpimämpää ilmaa. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Pilvisyys on maan etelä- ja keskiosassa runsaanpuoleista, pohjoisessa on osin aurinkoista.

Paikoin tulee vähäisiä sateita, lähinnä Itä-Lapissa myös ukkostaa. Päivälämpötila on noin 20 astetta. Runsaimman pilvisyyden alueilla on viileämpää.

Perjantaina Suomessa vahvistuu korkeapaine. Pilvisyys vaihtelee, ja paikalliset sadekuurot ovat mahdollisia.

Päivälämpötila on laajalti vähän 20 asteen yläpuolella. Lounaassa sekä Meri-Lapissa voi olla hellettä.