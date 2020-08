Koronaepidemia on voimistunut – ylilääkäri huolestui tuoreista tartuntaluvuista: ”Olemme erityisen herkässä vaiheessa”

Ihmisten liikkuvuus on palaamassa pikkuhiljaa normaalille tasolle, mutta pandemia ei ole vielä ohi, muistuttaa HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Koronatartuntojen määrä on kääntynyt nousuun rauhallisen heinäkuun jälkeen. HUSin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mukaan tilanne on huolestuttava.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos tiedotti tiistaina uusista koronaluvuista: Suomessa todettiin vuorokauden aikana 17 uutta koronatapausta ja virukseen on kuollut perjantain jälkeen kaksi ihmistä.

Suomessa todettiin koko heinäkuussa vain yksi koronakuolema.

Epidemian voimistuva kehitys on ollut nähtävillä myös HUSin alueella, jossa todettiin viime viikolla 49 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja oli matalimmillaan, heinäkuun toisella viikolla, vain 16.

Tartuntamäärät ovat nyt samalla tasolla kuin juhannusta edeltävällä viikolla.

– Tämä on huolestuttava trendi. Lukujen nousu ei ole ollut dramaattista, mutta selkeää nousua on kuitenkin tapahtunut, HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen tiivistää.

Tartuntalukujen nousu kulkee Ruotsalaisen mukaan käsi kädessä höllentyneiden liikkumisrajoitusten kanssa. Suomalaisten ulkomaanmatkailu lisääntyi huomattavasti 13. heinäkuuta, kun hallitus helpotti matkustusrajoituksia. Samana päivänä poistettiin myös ravitsemusliikkeiden aukioloja ja asiakasmääriä koskeneet rajoitukset.

– Olemme palaamassa ihmisten liikkuvuuden osalta lähes pandemiaa edeltävälle tasolle, mutta pandemia ei ole ohitse – siksi tämä tilanne on nyt erityisen herkässä vaiheessa. Kansalaisten varotoimenpiteiden ylläpitäminen onkin nyt ehdottoman olennainen asia, jotta tautitapaukset eivät lähde leviämään entisestään, Ruotsalainen toteaa.

Liikkuvuuden lisääntyminen näkyy myös tartuntalähteissä pääkaupunkiseudulla. Koronaa on todettu Euroopasta palanneilta suomalaisilta, minkä lisäksi altistumisia on esiintynyt myös erilaisissa juhla- ja yleisötilaisuuksissa.

Potentiaaliset altistumistilanteet eivät ainakaan vähene elokuun aikana.

– Minua huolestuttaa erityisesti se, että ihmisten liikkuvuus kasvaa tulevina viikkoina merkittävästi, kun koulut alkavat, ihmiset palaavat lomilta ja etätyöhön, ja yli 500 ihmisen yleisötilaisuudetkin ovat nyt sallittuja. Joukkoaltistuksia alkoi näkyä lisääntyvästi jo silloin, kun rajoituksia ryhdyttiin purkamaan.

Ruotsalainen muistuttaa, ettei yhteiskunta ole ollut yhtä avoinna sitten tammikuun lopun. Seuraavat viikot näyttäväkin pitkälti sen, mihin suuntaan epidemiatilanne kehittyy Suomessa.

– Meistä jokaisen toteuttamat varotoimet ovat olennaisia ja tulee muistaa kolme epidemian torjuntakeinoa: käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskit. Näistä kasvomaskisuositus olisi ehdottomasti tärkeä, uusi lisä

Huomionarvoista pääkaupunkiseudun viime aikaisissa tartuntatilastoissa on myös 20–49-vuotiaiden korostunut osuus koronaan sairastuneissa. Nuoret aikuiset olivat liikekannalla heinäkuussa, ja tilanne tuskin rauhoittuu, kun oppilaitokset ja työpaikat avautuvat elo-syyskuun aikana.

Ruotsalainen epäilee, että osasyynä nuorten aikuisten kasvaneisiin tartuntamäärin on melko vapaamielinen yökerhoissa juhliminen kesän aikana.

– Nuorten aikuisten ja työikäisten liikkuvuus kasvaa elokuussa edelleen. Nuorison olisi nyt tärkeää ymmärtää se, että turvavälien noudattaminen ei onnistu yökerhoissa, mikä luo huomattavan riskin epidemian leviämiselle.

Vaikka tilanne on ollut kesällä tyyni, ei epidemia ole poistunut minnekään.

– Nuoret eivät ehkä ole rauhallisen epidemiakesän takia tiedostaneet, että pandemia ei ole ohi. Emme voi elää normaalissa olotilassa vielä pitkään aikaan, hän muistuttaa.

Ruotsalainen painottaa testaamisen merkitystä tämänhetkisessä vaa’ankielitilanteessa. Viime aikoina Suomessa levinnyt nuhakuume on ruuhkauttanut ymmärrettävästi koronatestauksen, mikä on viruksen estämisen kannalta hyvinkin ilahduttavaa.

HUSin apulaisylilääkärin mukaan nuha-aallossa kuitenkin piilee myös yllättävä sudenkuoppa.

– Olen kuullut etteivät ihmiset kävisi koronatesteissä vain nuhan takia, vaan pitävät oiretta flunssana ja odottavat sen lievenemistä tai loppumista. Koronapandemian torjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi mikä tahansa lievä hengitystieoire, kuume, haju- tai makuaistin menetys tai ripuli laukaisevat testiin menemisen.

Ruotsalainen totesi heinäkuun lopussa Ylen A-studion haastattelussa, että koronatilanne on erittäin huolestuttava sitten, kun testeistä viisi prosenttia on positiivisia. Prosenttiosuus on tällä hetkellä noin 0,5 prosentin tietämillä, mikä valaa uskoa toisen aallon vuoksi yöuniaan menettäviin.

Kuinka lähellä toista aaltoa nyt ollaan?

– Terminologisesti ei voida puhua toisesta aallosta vielä tässä vaiheessa, koska tapausmäärät eivät ole niin suuria. Myöskin arvio toisen aallon läheisyydestä on vaikea arvioida, mutta riskit sille ovat olemassa.

Toinen aalto on Ruotsalaisen mukaan estettävissä, jos ihmiset sitoutuvat kaikin voimin epidemian torjuntaan.

– Nyt on oikea hetki ottaa kaikki varotoimet käyttöön toisen aallon estämiseksi ja lieventämiseksi, Ruotsalainen kertoo.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas muistuttaa, ettei koronaohjeista tule lipsua sittenkään, kun koulut alkavat ja etätyöt loppuvat.

– Tällä hetkellä tilanne on Suomessa vielä ihan hallinnassa, mutta jokaisen suomalaisen täytyy terästäytyä pitämään kiinni turvallisuudesta.

Tämä tarkoittaa tuttujen ohjeiden noudattamista: käsihygieniasta, turvaväleistä ja pian THL:n voimaan astuvasta kasvomaskisuosituksesta huolehtimista sekä matalalla kynnyksellä koronatesteihin hakeutumista.

– Me tiedämme ne keinot, joilla toinen aalto estetään. Nyt meidän täytyy hoitaa homma kotiin.

– Tarvitaan me-henkeä.

THL on kertonut antavansa pian maskisuosituksen, jonka tarkkaa sisältöä viranomaiset käyvät tällä viikolla läpi.