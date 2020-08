Helsingin kahdentoista murhaepäillyn taustat: yhteensä lähes 250 aiempaa rikosjuttua

Kaikilla vangituilla on taustallaan aiempia syytteitä.

Helsingissä murhasta vangituilla kymmenellä miehellä ja kahdella naisella on erittäin paljon rikollista taustaa. ”Likaisella tusinalla” on oikeuslaitokselta saatujen tietojen mukaan yhteensä lähes 250 aiempaa tuomioistuimeen asti edennyttä rikosjuttua.

Rikosnimikkeiden kirjo on laaja: väkivalta-, huume- ja omaisuusrikollisuutta, rattijuopumuksia, petoksia, karkaamisia, liikenne- ja ampuma-aserikoksia ja niin edelleen. Joukossa on myös törkeitä väkivalta-, huumausaine- ja muita rikoksia. Yhtään henkirikossyytettä aineistosta ei kuitenkaan löydy.

IS:n tuomiotiedot ulottuvat nykyhetkestä vuoteen 2003 saakka. Muutamassa jutussa ei ole vielä annettu tuomiota, vaan ne ovat vielä vireillä käräjäoikeudessa.

Rikosjuttujen tarkka yhteismäärä on 245, joista tosin kaksi on koskenut lähestymiskieltoa ja neljä yhdyskuntapalvelun muuntoa vankeudeksi eikä varsinaisesti uusia syytteitä. Valtaosa jutuista on käsitelty pääkaupunkiseudulla. Kourallinen juttuja on ollut Pirkanmaalla, Hämeessä ja Savossa.

Suurin yksittäinen juttumäärä on 40-vuotiaalla miehellä. Hän on ollut rikosepäilyjen johdosta käräjillä aiemmin peräti 76 kertaa.

Rikosjuttujen määrä ei kerro suoraan syytteiden määrää: samassa jutussa henkilö voi olla syytteessä useista rikoksista.

Toisaalta tuomion lopputulos ei suurimmassa osassa tapauksista ole IS:n tiedossa. Osa syytteistä on hylätty. Syyttömyysolettaman nojalla ihminen on syytön, kunnes toisin tuomitaan.

On erittäin poikkeuksellista, että samasta murhasta on vangittuna peräti kaksitoista epäiltyä. Vangittujen miesten ikähaarukka on 26–46. Naiset ovat 22- ja 40-vuotiaita.

IS keräsi parikymmentä tuomiota vuosilta 2016-2020. Niiden perusteella suuri osa epäillyistä on ollut tekemissä huumeiden kanssa.

Varsin kuvaavalta vaikuttaa kahdeksan kuukauden vankeustuomio, jonka hovioikeus langetti 35-vuotiaalle miehelle lokakuussa 2019. Hänet tuomittiin 18 rikoksesta, muun muassa törkeästä ja perusmuotoisista rattijuopumuksista, varkaudesta, huumausainerikoksesta ja erilaisista autoihin liittyvistä rikoksista.

Törkeään rattijuopumukseen liittyi Subutexin, bentsodiatsepiinien ja kannabiksen käyttöä. Rangaistukseen vaikutti se, että miehellä oli valmiiksi ”pohjana” kuusi edellistä tuomiota.

Eri epäiltyjen aiemmissa tuomioissa esiintyy muitakin huumeita kuten amfetamiinia, MDMA:ta ja lakkaa eli gammabutyrolaktonia.

IS:n keräämissä tuomioissa kovin langetettu rangaistus on viisi ja puoli vuotta vankeutta. Sen sai 31-vuotias mies, joka myi ja levitti rikoskumppaninsa kanssa 7000 tablettia Subutexia. Mies on tuomion jälkeen muuttanut nimensä.

Aineistossa on tuomioita myös väkivaltarikoksista. Esimerkiksi 37-vuotias oli mukana törkeässä pahoinpitelyssä, josta hän sai yli kolme vuotta vankeutta. Uhria lyötiin vasaralla, viillettiin puukolla, hakattiin ja potkittiin. Hänen silmiinsä kaadettiin väkiviinaetikkaa tai muuta kirvelevää nestettä. Hänet pakotettiin syömään kannabista. Tekoa videoitiin.

Uhri sai muun muassa kasvojen alueen murtumia ja niin laajat mustelmat, että munuaiset lakkasivat toimimasta.

Teon motiivi liittyi uhrin tyttöystävään. Syytetty itse väitti oikeudessa, että uhri olisi uhannut leimata hänet pedofiiliksi ja pilata tapaamisen rabbien kanssa. Hän on uskonnoltaan juutalainen.

Samainen 37-vuotias mies oli mukana myös ryöstössä Helsingin Kaisaniemen puistossa. Uhria lähdettiin seuraamaan ravintolasta, hänet takaa-ajettiin kiinni, pahoinpideltiin ja pakotettiin siirtämään verkkopankistaan rahaa. Uhrin mukaan häntä myös uhattiin machete-veitsellä, mutta tästä ei löytynyt muuta näyttöä.

40-vuotias mies sai Espoossa aiemman rikoshistoriansa takia ehdottomana 30 päivää, jotka hänelle tuomittiin 1,5 grammasta amfetamiinia sekä luvattomista pienoispistoolista ja starttipistoolista.

Törkeästä ryöstöstä tuomittiin 26-vuotias mies. Hän oli lähtenyt ravintolasta jatkoille uhrin luo. Yöllä hän kertomansa mukaan heräsi siihen, että uhri oli työntämässä hieromasauvan hänen peräaukkoonsa. Hän hakkasi ja potki uhrin, sitoi tämän ja vei mennessään runsaasti tämän omaisuutta. Tuomio oli kolme vuotta vankeutta.

22-vuotias nainen sai vuoden ja kahdeksan kuukautta vankeutta ryöstöstä ja parista muusta rikoksesta. Hän ja rikoskumppani olivat sopineet uhrin kanssa amfetamiinikaupasta.

Uhria kuitenkin lyötiin päähän monitoimityökalun vasarapäällä ja hänen reppunsa tyhjennettiin. 22-vuotias otti ryöstön yhteydessä esille 38-senttisen veitsen.

”Sitten mä otin sen veitsen esiin, jotta saan sen repun pois. Mulla oli tää Helly Hansenin takki päällä ja avasin sen vetoketjun ja otin sen veitsen mun takin alta,” nainen kertoi kuulustelussa.

Epäillyistä vanhin, 46-vuotias mies, erottuu taustaltaan muista murhasta epäillyistä. Hän on yrittäjä ja liikemies, jolla on kaksi aiempaa rikosjuttua, vähiten koko joukosta. Toinen niistä koski liikennerikosta ja toinen talousrikoksia.

Jälkimmäisessä hänet tuomittiin kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Hän oli ollut sijoittajana mukana kiinteistönhoitoalalle rekisteröidyssä yhtiössä, jonka toiminta on sittemmin lakannut.

Mies kertoi oikeudessa, että hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 1999. Hänellä oli veljensä kanssa Suomessa neljä ja Virossa kaksi yritystä. Myös veli tuomittiin jutussa.

Tuoreesta murhaepäilystä poliisi on toistaiseksi kertonut hyvin niukasti. Kaikki kaksitoista lauantaina vangittua olivat tiistaina yhä vangittuina. Poliisi kertoi jatkavansa heidän kuulustelemistaan.