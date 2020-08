Korona ei huolestuttanut huvipuistovieraita – Kirsi näki silti yhden ongelman, joka ei johtunut Linnanmäestä vaan kävijöistä

Linnanmäellä raportoitiin toissa sunnuntaina seurueesta, joka altisti muita kävijöitä koronalle. Turvavälit näyttivät jo tänään iloisesti unohtuneen: esimerkiksi vuoristoradan jokainen vaunu oli täynnä.

Linnanmäen huvipuisto on ollut auki tiistaiaamuna vajaan tunnin. Ihmiset huutavat ihastuksesta, ja ehkä vähän jännityksestäkin.

Huvipuistolaitteet kolisevat ja humisevat. Vuoristoradan lähellä tuoksuu terva. Telineet vavahtelevat, kun vaunut syöksyvät eteenpäin, ja kyydistä kuuluu kiljahduksia.

Linnanmäen kausi alkoi koronarajoituksen vuoksi vasta 12. kesäkuuta ja puiston väkimäärääkin on rajoitettu.

Kuluva kesä ei kuitenkaan ole ollut Suomen kuuluisimmalle huvipuistolle tavanomainen: Linnanmäen kausi alkoi koronarajoituksen vuoksi vasta 12. kesäkuuta. Väkimäärääkin rajoitettiin valtioneuvoston ohjeiden pohjalta.

Kaiken lisäksi huvipuistossa vieraili heinäkuun viimeisenä sunnuntaina seurue, joka altisti muita kävijöitä koronalle.

Linnanmäkeä on kritisoitu myös siitä, että asiakkaiden turvallisuudesta ei ole huolehdittu tarjoamalla kävijöille riittävästi esimerkiksi käsidesiä. Monessa laitteessa myös peräkkäiset vaunut ja vierekkäiset istuimet ovat täynnä. Joissakin laitteissa istutaan lähes sylikkäin.

Hygieniasta muistuttavia kuulutuksista on kuitenkin huolehdittu. Käsidesiä on tarjolla muun muassa pääsisäänkäynnillä, välipalakioskeissa sekä laitteiden sisäänkäynneillä.

Puistossa tavatut kävijät olivat tyytyväisiä annettuihin koronaohjeisiin.

Huvipuiston pääsisäänkäynnillä on myös taulu, jossa muistutetaan hygieniakäytännöistä koronatartuntojen estämiseksi.

Linnanmäen väkijoukossa on myös blogipiireistä tuttu kasvo. Bloggaaja Eino Nurmisto on tullut huvipuistoon jo aamupäivästä poikaystävänsä kanssa.

Nurmiston mukaan Linnanmäelle uskaltaa kyllä tulla, kun noudattaa tiettyjä varotoimia. Esimerkiksi käsidesiä on hänen mukaansa tarjolla eri puolilla huvipuistoa.

– Olen käynyt täällä muutaman kerran kesän aikana, ja mielestäni asiat on Lintsillä hoidettu hyvin. Oma havaintoni on, että ihmiset noudattavat suojavälejä hyvin.

Nurmiston mukaan Linnanmäki-visiitti kuuluu kesään.

– Tulimme tänään tarkoituksella tänne jo varhain sateisena arkipäivänä, koska nyt on vielä melko väljää. Olen ihan turvallisin mielin, mutta tänään olemme täällä käymässä vain pikaisesti. Huvipuiston kohokohta on tietysti vuoristorata, Nurmisto kertoo.

Kuhmossa asuva Ossi Piirainen kertoo, että vuotuinen retki Linnanmäelle on olennainen osa perheen yhteistä kesälomaa.

Koronariski ei Piiraista liiemmin ole säikäyttänyt.

Kuhmolainen Ossi Piirainen ja Tiina-tytär tulevat aina kesälomalla perheen kanssa Linnanmäelle.

– Täällä huvipuistoalueella ollaan vältelty suurimpia ihmismassoja. En tiedä, onko Linnanmäki korona-altistuksen kannalta kaikkein riskialttein paikka. Ihmisiä kokoontuu kuitenkin kaiken aikaa muuallakin, Piirainen sanoo.

Pienten lasten alueelle Aatos-poikansa kanssa juuri saapuneet helsinkiläiset Minja ja Lorenz Merk ovat samoilla linjoilla.

– Varsinaisesti se, että Linnanmäeltä tarttuisi korona, ei ahdista tai pelota. Ainakin tällä hetkellä täällä on järjestetty tarpeeksi käsidesipisteitä, en toki tiedä, mikä on ollut alkukesän tilanne, Minja Merk sanoo.

Helsinkiläiset Minja ja Lorenz Merk ovat sitä mieltä, että huvipuiston henkilökunta ohjeisti ihmisiä hyvin turvaväleistä. Pariskunta oli tullut huvittelemaan Aatos-poikansa kanssa.

Minja ja Lorenz Merkin mukaan henkilökunta on myös opastanut ja kuuluttanut säännöllisesti turvavälien noudattamisen tärkeydestä.

Niin ikään pienimmille tarkoitettujen laitteiden luona odotteleva Kirsi Myllynen on tullut viettämään huvipuistopäivää ”kolmen oman ja yhden lainapojan kanssa”.

Pienimmille tarkoitettujen laitteiden luona odotteleva Kirsi Myllynen oli tullut viettämään huvipuistopäivää poikiensa kanssa ja antoi kiitosta käsidesin riittävyydestä.

– Henkilökunta on hoitanut asiansa mallikkaasti. Käsidesiä on riittävästi saatavilla, mutta suurin ongelma on se, että kaikki kävijät eivät sitä käytä, Myllynen sanoo.