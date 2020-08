Seksuaalirikoksista epäilty mies on syyllistynyt aiemminkin vastaaviin tekoihin. 2000-luvulla miehellä on ollut kymmeniä alaikäisiä uhreja.

Helsingin poliisi tiedotti maanantaina tutkivansa seksuaalirikosten sarjaa, jossa miehen epäillään käyttäneen seksuaalisesti hyväkseen alaikäisiä poikia vuosina 2018–2020.

Epäiltynä on vuonna 1973 syntynyt, Itä-Helsingissä kirjoilla oleva Tuomo Olavi Välikangas. Välikankaalla on taustallaan poikkeuksellisen suuri määrä vastaavia rikoksia ja hänellä on 2000-luvulla ollut vähintään kymmeniä eri uhreja.

Miehen raskaan rikoshistorian vuoksi IS julkaisee epäillyn nimen poikkeuksellisesti jo esitutkintavaiheessa.

Välikangas on ollut vastaavista rikoksista oikeudessa vuosina 2006–2007 ja 2013–2014.

Hänen toimintatapansa on ollut kaikissa rikoksissa hyvin samanlainen. Hän on ensin tutustunut alaikäisiin poikiin internetin keskustelusivustoilla ja suostutellut sitten uhrinsa tapaamaan kasvotusten. Välikangas on esiintynyt nettikeskusteluissa monesti nuorempana kuin on. Tuolloin miehen suosima nettisivusto oli seksuaalivähemmistöille suunnattu Qruiser.com.

Miehen toimintaa kuvailtiin aikoinaan oikeudessa ”johdonmukaiseksi, suunnitelmalliseksi ja jatkuvaksi”.

Pääkaupunkiseudulla pitkään asunut Välikangas liikkui ympäri Suomea ja matkusti tarvittaessa tapaamaan uhrejaan aina Lappiin saakka. Tapaamiset tapahtuivat miehen asunnoilla, hotelleissa, autossa tai jopa metsässä.

Osan uhreistaan hän pyrki pitämään hiljaisina antamalla heille vaatteita, tavaraa tai rahaa yleensä sadasta eurosta ylöspäin. Rahaa mies käytti myös uhrien houkuttelemiseen. Rikoksiin liittyi seksiaktien lisäksi myös uhrien valokuvaamista.

Leimallista on, että Välikangas on jatkanut rikoksiaan pian sen jälkeen, kun on päässyt ehdonalaiseen.

Vuonna 2006 Välikangas tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Hän pääsi ehdonalaiseen vapauteen huhtikuussa 2008 ja aloitti uuden seksuaalirikosten sarjan maaliskuussa 2009. Rikossarja jatkui aina elokuuhun 2012 saakka, jolloin hänet otettiin kiinni ja vangittiin.

Tällä jälkimmäisellä kerralla miehelle kertyi neljäkymmentä 13–17-vuotiasta uhria.

Syyttäjät vaativat Välikankaalle törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä ynnä muista rikoksista 13 vuoden maksimituomiota, mutta Helsingin hovioikeus päätyi vuonna 2014 antamaan miehelle kymmenen vuoden tuomion.

Joka tapauksessa kyse oli poikkeuksellisesta seksuaalirikostuomiosta Suomen mittakaavassa, sillä rangaistusasteikon yläpäätä käytetään harvakseltaan.

Uusien rikosepäilyjen alkamisajankohta 2018 viittaisi siihen, että Välikangas on jatkanut alaikäisten poikien seksuaalista saalistamista joko hyvin pian vankilasta päästyään tai kenties jopa vankeusaikanaan.

Tätä on vaikea arvioida täsmällisesti, sillä IS:llä ei ole tiedossa epäiltyjen rikosten tarkkaa tekoajankohtaa eikä sitä, onko Välikangas päässyt ennen ehdonalaista esimerkiksi valvottuun koevapauteen. Viranomaiset eivät kommentoi yksittäisten vankien vapautumista.

Rikoshistoriansa vuoksi hänen on kuitenkin täytynyt suorittaa vankeusrangaistuksestaan kaksi kolmasosaa eli runsaat kuusi ja puoli vuotta ennen ehdonalaiseen pääsyä.

Helsingin poliisin mukaan häntä epäillään nyt joka tapauksessa kolmesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta ja neljästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tälläkin kertaa miehen epäillään tutustuneen poikiin netin kautta. Osan kanssa miehen epäillään tavanneen, toisten kanssa hänen epäillään vaihtaneen seksuaalissävytteisiä viestejä ja kuvia. Miehen epäillään tehneen seksuaalisia tekoja tapaamilleen pojille ja hänen myös epäillään maksaneen usealle pojalle seksuaalisista teoista ja kuvista.

Poliisi uskoo, että rikosepäilyjä tulee tutkinnan aikana ilmi vielä lisää.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jutta Antikainen ei kommentoi kuulustelujen sisältöä eikä sitä, kiistääkö mies rikosepäilyt. Antikainen korostaa tutkinnan olevan alkuvaiheessa.

– Tässä on vielä valtava työmäärä edessä, Antikainen sanoo.

Syytteen nostamisen määräpäivä jutussa on tämän vuoden marraskuussa.

Jos epäilet itse joutuneesi tai lapsesi joutuneen seksuaalirikoksen uhriksi, tee siitä rikosilmoitus poliisille. Akuuteissa tilanteissa soita hätänumeroon 112. Jälkikäteen rikosilmoituksen voi tehdä lähimmällä poliisiasemalla (Helsingissä Pasilassa: poliisi.fi/helsinki/yhteystiedot) tai verkossa: https://www.poliisi.fi/rikokset/sahkoinen_rikosilmoitus.