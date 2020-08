Reijo Ruokasen kolumni: Onneksi meillä tyhmillä on fiksut johtajat

Kun ihmisiä pidetään tyhminä, logiikka saa usein väistyä, kirjoittaa Reijo Ruokanen kolumnissaan.

Tarkastelkaamme koronatartunnan jäljittämiseen tarkoitettua älypuhelinsovellusta. THL:n mukaan sitä käytetään näin:

“Käyttäjät lataavat koronasovelluksen puhelimeensa sovelluskaupasta. Jos jollakin käyttäjällä todetaan koronavirustartunta, hän saa terveydenhuollosta koodin, jonka hän syöttää sovellukseen. Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon.”

Syyskuussa jokainen voi ladata sovelluksen puhelimeensa.

Luottamus siihen, että yleisö oppii sovellusta käyttämään, on vahva.

Miksei oppisi?

Teiniraskauksien määrä Suomessa on vähentynyt koko 2000-luvun, kiitos ehkäisyn ja etenkin kondomien. Suomi onkin yksi maailman menestyneimmistä maista teiniraskauksien torjunnassa.

Jotta kondomeista saisi kaiken hyödyn irti, niitä pitää käyttää oikein. Hieman huolellisuutta se vaatii, mutta hyvien ohjeistusten ansiosta suomalaiset ovat oppineet. Virheitä sattuu vähän, vaikka käyttötilanteeseen liittyy usein hermostuneisuutta, kiihkoa ja toisinaan humalatilakin.

Aselupa on noin 600 000 suomalaisella. Luvan saamiseksi ei tarvitse käydä aseenkäsittelykurssia tai läpäistä käsittelytestiä. Viranomainen luottaa muun muassa siihen, että metsästäjätutkinnon suorittaminen on osoitus asetaidoista, vaikkei siinäkään asetta oteta kertaakaan käteen.

” Lähes kaikissa muissa maissa väki on oppinut, mutta meille se on ylivoimaista.

On yksi asia, mitä me emme opi, jos sosiaali- ja terveysministeriötä ja muutamia johtavia lääkäreitä on uskominen.

Kasvomaskeista on kiistaton, toteen näytetty hyöty koronan torjunnassa, mutta me emme opi käyttämään niitä. Me laitamme maskin leuan alle, tökimme sitä sormillamme, luovumme käsihygieniasta ja unohdamme turvavälit. Joku ehkä tukehtuu.

Veneellä me osaamme ajaa ilmeisesti syntymälahjana, koska emme tarvitse minkäänlaista ajokorttia 14 metriä pitkän moottorijahdin kipparointiin, mutta yksinkertaista kasvomaskia me emme opi käyttämään. Se on yksi tärkeimmistä syistä siihen, että maskeja ei ole suositeltu käytettäväksi.

Lähes kaikissa muissa maissa väki on oppinut, mutta meille se on ylivoimaista. Älypuhelimet, kondomit, aseet ja veneet me hallitsemme, ja paljon muuta, mutta suutamme ja nenäämme me emme siis osaa peittää oikein.

Emme, vaikka asiasta on keskusteltu kohta puoli vuotta. Tämän puolen vuoden ajan meille olisi toki voitu yrittää opettaa maskien käyttöä, mutta ministeriö ei ole ehtinyt, kun on pitänyt kaiken aikaa kertoa, että ette te opi.

Kuinka näin tyhmällä kansalla voikin olla niin viisaat johtajat ja älykkäät virkamiehet?

