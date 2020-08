Kouluissa valmistaudutaan lähiopetuksen alkuun epävarmassa tilanteessa – lakkiaisten viettämistä koskeva suositus on voimassa, ainakin vielä

Opetushallitus avasi tilannetta koulujen alun alla. Vielä on epäselvää, järjestetäänkö kouluissa myös etäopetusta tai täytyykö kouluissakin käyttää maskeja.

Monet Suomen koulut alkavat ensi viikolla keskiviikkona tai torstaina. Paluu kouluihin on edessä jokseenkin epävarmassa tilanteessa, sillä koronaviruksen uhka ei ole poistunut. Syksyllä lähtökohtana on, että kouluissa palataan lähiopetukseen lähes koko kevään kestäneen etäopetusjakson jälkeen.

– Keskeistä on rakentaa koulunpito niin, että kyky reagoida mahdollisesti muuttuviin tilanteisiin on hyvä, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen totesi Opetushallituksen koulujen alkuun liittyvässä tiedotustilaisuudessa.

Opetushallitus teki ohjeistuksen kouluille heti sen jälkeen, kun eduskunta hyväksyi loppuvuoden kestävät, väliaikaiset muutokset perusopetuslakiin. Ohjeistusta päivitetään sitä mukaa, kun opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL täsmentävät omia ohjeitaan tällä viikolla.

Ohjeistuksen perustana on, että jokaiselle oppijalle on taattava oikeus turvalliseen oppimiseen. Tämä voi koronatilanteen huomioon ottaen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että osa opetuksesta järjestetään myös syksyllä etänä.

Lähiopetuksessa on pystyttävä pitämään tarvittavaa väljyyttä, totesi Opetushallituksen johtaja Anni Miettunen. Kouluissa on pohdittava esimerkiksi sitä, voidaanko opetusta tarvittaessa järjestää kuntien ja kaupunkien muissa tiloissa tai onko lähi- ja etäopetusta mahdollista järjestää sykleissä.

– Tartuntojen ehkäisemiseksi on huolehdittava kaikista hygieniaturvallisuusasioista ja noudattaa erilaisia ohjeita, olivatpa ne suosittavia tai velvoittavia. Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan ehkäistä tartuntoja, Miettunen ohjeisti.

Opetushallituksen oppiminen ja kansainvälistyminen -päätoiminnon johtaja Anni Miettunen korosti, että keskeistä on pitää hygieniakäytännöistä kiinni.

Hän ei ottanut kantaa siihen, miten tai missä muissa tiloissa opetusta voisi järjestää. Hän totesi, että alueellisesti tilojen määrä vaihtelee, ja että paikallisilla toimijoilla on tilanteesta paras tuntemus.

Jokaisen koulun tulee tehdä koronatilanteen pahenemisen varalta varautumisohjeet osaksi vuosisuunnitelmaansa. Jos tilanne muuttuu radikaalisti ja tartunnat lähtevät leviämään, voi kunta tai aluehallintovirasto tartuntatautilain nojalla päättää luokka-asteiden karanteenitoimista tai jopa koulun sulkemisesta.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen korosti, että toimet on kuitenkin aina rajattava siihen, mikä on tartuntojen leviämisen kannalta välttämätöntä. Päätöksiä voidaan tehdä kuukaudeksi kerrallaan.

Viikonloppuna selvisi, että THL aikoo tehdä suosituksen maskien käytöstä julkisissa tiloissa ja julkisessa liikenteessä. Kouluissa odotetaan THL:n linjausta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Kouluvuoden alussa tärkeintä on ottaa selvää siitä, millaisia oppimisen puutteita kevään etäopetusjaksosta koitui. Puutteet on pyrittävä korjaamaan seuraavan kouluvuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut opetuksenjärjestäjille tukea oppilaiden tukitoimien rahoitukseen.

Asiaa kartoitettiin jo kevään kahden viikon lähiopetusjaksolla, mutta Opetushallituksella ei ollut vielä tiedotustilaisuudessa antaa yksityiskohtaisempia tietoja puutteista. Opetushallituksen perusopetus ja varhaiskasvatus -ryhmän päällikkö Marjo Rissanen totesi, että puutteissa on runsaasti alueellisia ja eri-ikäisten välisiä eroja.

Keväällä haasteita tuotti digitaalisiin välineisiin siirtyminen. Opetushallituksen digioppimista käsittelevän selvityksen mukaan opetus sujui kuitenkin kaikilla asteilla olosuhteisiin nähden varsin hyvin. Perusasteella haasteena oli digilaitteiden riittävyys, mutta tilanne on ennen syksyä parantunut.

Selvityksen alustavien tulosten perusteella lukioissa opiskelijat ovat kokeneet itsenäisen opiskelun ja itseohjautuvuuden taitonsa heikoiksi. Lisäksi työmäärän koettiin kasvaneen ja opetuksen laadun heikentyneen etäopetusjakson aikana.

Ammattikouluissa taas laitteita on tarpeeksi, mutta etäoppimisen taidoissa on ollut puutteita. Lisäksi ammattikoulujen monien alojen osalta näyttökokeiden peruuntuminen keväältä aiheutti opiskelijoille ylimääräisiä haasteita.

Opetushallitus antaa selvityksestä loppuraporttinsa loppuvuodesta 2020.

Lukioiden osalta montaa jäi poikkeuksellisen kevään jälkeen mietityttämään koronan takia peruutetut lakkiais- ja päättäjäispäivät. Opetushallitus suositteli yhdessä Kuntaliiton kanssa keväällä, että yhteinen valmistujaispäivä järjestettäisi 28. tai 29. elokuuta. Suositus pitää, joskin tilannetta on tarkkailtava, kertoi lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -yksikön päällikkö Petri Lehikoinen.

– Nykytiedon mukaan monissa paikoissa ollaan jompanakumpana päivänä juhlat järjestämässä. Valmistelut ovat varmasti monissa perheissä käynnissä. Nuoret ovat juhlansa ansainneet, toivottavasti onnistuu, Lehikoinen totesi.