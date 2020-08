Linnanmäellä joukkoaltistuminen – huvipuistossa samana päivänä vierailleet kertovat kovasta tungoksesta: ”Oltiin kuin sillit suolassa”

Kova tungos yllätti Linnanmäellä altistuspäivänä vierailleet.

Helsinkiläinen Satu Hartikainen, 33, oli 9- ja 12-vuotiaiden lastensa kanssa Linnanmäellä viikko sitten sunnuntaina. Seurue vietti yli kuusi tuntia huvipuistossa.

Hartikainen oli ostanut rannekkeet hyvissä ajoin. Hän varasi vierailupäivän Linnanmäen varausjärjestelmän kautta.

Hän oli ajatellut, että koronarajoitusten aikana Linnanmäellä olisi väljää. Toisin kävi.

– Tuntui, että Linnanmäki oli pahemmin tukossa kuin aiempina kesinä kun ollaan siellä käyty.

Huoli koronasta osoittautui todeksi tällä viikolla.

Maanantaina Hartikainen sai sähköpostin, jossa kerrottiin, että hänen ollessaan perheineen Linnanmäellä, oli huvipuistoa kello 15–19 kiertänyt seurue, joka oli altistanut muita vieraita koronavirukselle.

Samanlaisia havaintoja Linnanmäen ruuhkaisuudesta teki myös helsinkiläinen perheenisä, joka kiersi huvipuistoa lastensa kanssa kyseisenä sunnuntaina.

– Oltiin kuin sillit suolassa. Mitä järkeä on rajoittaa kävijöiden määrää, kun laitteisiin odotettaessa ollaan yhdessä sumpussa.

Kova tungos jäi päällimmäisenä Linnanmäestä myös Satu Hartikaisen mieleen.

– Meillä meni yli kaksi tuntia pelkästään jonottamisiin laitteissa. En muista, että sellaista olisi ollut normikesänä.

Lasten laitteisiin oli Hartikaisen mukaan yli puolen tunnin jonoja.

Hartikaisen mukaan turvavälit eivät toteutuneet Linnanmäellä.

– Yritin pitää itse turvaväliä, mutta takana olijat pakkautuivat perään. Ei auttanut, vaikka yritin sanoa heille nätisti.

Hartikainen ei kertomansa mukaan kuullut yhtään kuulutusta turvaväleistä eikä henkilökunta ojentanut kävijöitä.

– Vuoristorata pakattiin ihan täyteen.

Hartikainen kertoo käyneensä alkukesästä Mikkelin Visulahdessa.

– Kertaakaan en nähnyt Linnanmäellä, että laitteita olisi siivottu. Vertasin sitä Visulahteen, jossa laitteet pistettiin kerran tunnissa kiinni ja putsattiin kaikki pinnat.

IS:n lukija kuvasi jonottajia Linnanmäellä 15. heinäkuuta. – Turvavälejä ei selvästikään noudatettu, kuvan lähettänyt lukija kommentoi.

Helsinkiläinen Lotta, 39, vietti lapsensa ja tämän kaverin kanssa Linnanmäellä yhdeksän tuntia altistuspäivänä.

Lotta oli ostanut rannekkeet paikan päältä. Hän luki myöhemmin, että Linnanmäellä oli samana päivänä liikkunut koronalle altistunut seurue.

– Ehkä ollaan kohdattu seurueen kanssa jossain vaiheessa.

Lotta ihmetteli Linnanmäellä, että meno huvipuistossa ei koronasta huolimatta eronnut mitenkään normipäivästä.

Laitteisiin oli pitkät jonot, turvavälejä ei noudatettu eikä kukaan valvonut.

– Siellä oli kyllä laitettu jalkojen kuvat turvavälien merkiksi. Itse kun yritti jättää metrin väliä, takana oleva oli niskassa kiinni.

Linnanmäki oli muutenkin Lotan mukaan tupaten täynnä.

Lotta törmäsi Linnanmäellä veljensä perheeseen.

– Naurettiin, että miten siellä voi olla niin paljon ihmisiä, kun puhutaan, että on rajoituksia kävijämäärissä. Linnanmäellä oli normaali kesäruuhka.

Vuoristoradassa Lotta ihmetteli, että tuntemattomia ihmisiä pantiin vierekkäin istumaan.

– Meillä oli kolmen hengen seurue ja oletettiin, että yksi jää yksinään istumaan. Siihen laitettiin toinen viereen istumaan.

Pahin ruuhka oli Lotan mielestä Salamaan.

– Se oli kauhea sumppu.

Linnanmäki vastaa

Ilta-Sanomat pyysi kävijöiden havaintoihin kommenttia Linnanmäen johdosta.

Miten Linnanmäki rajoittaa kävijämääriä, toimitusjohtaja Pia Adlivankin?

– Meillä on kamerat portilla ja me laskemme kävijämääriä koko aika. Näemme reaaliaikaisesti, kuinka moni ihminen tulee sisään ja kuinka moni lähtee ulos.

– Näemme, että kävijämäärät ovat selkeästi alle oman asettumamme määrän eli 7 000. Ihmisten mielestä on hirveästi ihmisiä, mutta viime vuonna vastaavaan aikaan oli yli 15 000 päivää kohden.

Miten turvavälit on merkitty?

– Joka paikassa, jokaisella laitteella ja jonotusalueella ympäri puistoa on kylttejä, joissa lukee, että pidä turvaväli. Meillä on jalanjälkiä asfaltilla, jossa näkyvät turvavälirajoituksia. Meillä on kuulutuksia ja henkilökunta käy muistuttamassa turvaväleistä.

Linnanmäen toimitusjohtaja Pia Adlivankin

Kävijät valittavat, että turvavälejä ei valvota.

– Henkilökunnan kuuluu valvoa, mutta ennen kaikkea jokaisen aikuisen ihmisen kuuluisi valvoa turvavälejä.

– Meillä on kunnon koulutukset ja ohjeistukset. Viimeksi tänään on opastettu henkilökuntaa muistuttamaan turvaväleistä entistä enemmän.

Miten usein on kuulutuksia turvaväleistä?

– Meillä on kuulutuksia tunnin välein. Eihän koko päivä voi olla pelkkää kuulutusta.

Laitetaanko vuoristoradassa ja muissa laitteissa vieraita ihmisiä istumaan vierekkäin?

– Ohjeiden mukaan vieraat eivät istu vierekkäin, vaan heidät istutetaan seurueittain. Oman seurueen jäsenet voivat istua vierekkäin.

– Joissakin laitteissa oli turvavälit niin, ettei istuttu edes joka riville. Meillä asiakkailta alkoi tulla palautetta, että jonotuksessa kestää kauemmin, jos ei täytetä laitteita. Sitten samaan tapaan kuin muissa Euroopan huvipuistoissa on poistettu kesän aikana tyhjät rivit.

Miten Linnanmäellä on tarjolla käsidesiä?

– Joka laitteella on käsidesiä. Suurimmalla osalla on sisääntulon ja ulostulon kohdalla. Ympäri puistoa on käsidesipisteitä. Meillä on lisätty käsien pesupisteitä ja meillä on muutenkin paljon käymälöitä, joissa voi pestä käsiä. Ja me myymme käsidesiä.

Miten paljon käsidesipisteitä on Linnanmäellä?

– Niitä on joka puolella. On varmaankin yli sata pistettä. Niitä on niin paljon, että enempää ei pysty laittamaan.

Miten ahkerasti laitteita siivotaan?

– Kaikkia laitteita putsataan ja pestään aina öisin. Laitetyöntekijät ja siistijät pesevät ja pyyhkivät niitä jatkuvasti.

– Jos käyttää käsidesiä ennen kuin menee laitteeseen ja kun tulee niistä pois. Sen lisäksi niitä putsataan. Kyllä ne on aika moneen kertaan putsattu. Ja tutkimusten mukaan laitepinnoista ei todennäköisesti tartu koronaa.

Onko Linnanmäellä tehostettu toimia sen jälkeen, kun koronatapaus tuli ilmi?

– Täytyy muistaa, että koronaa ei ole osoitettu olevan Linnanmäellä. On seurue, joka on ollut Linnanmäellä ja jossa on todettu myöhemmin koronaa. Samat ihmiset ovat liikkuneet monessa muussakin paikassa. Nyt on nostettu esille, että koronatartunta olisi saatu Linnanmäellä. Näinhän ei ole. Linnanmäellä ei ole todistettavasti todettu olevan koronaa.

– Olemme muutenkin tehneet kaikki toimet, joita pystytään tekemään. Kaikkia tehostetaan vielä entisestään.

Mitä voit sanoa huolestuneita kävijöille?

– Linnanmäellä on yhtä turvallista ja terveellistä käydä kuin aikaisemminkin. Olemme ulkohuvipuisto, missä ollaan lyhyitä aikoja vieraiden ihmisten kanssa lähekkäin.

– Sen mitä ymmärrän taudista, pitäisi olla vähintään 15 minuuttia suljetussa tilassa ihmisen kanssa, joka on sairaana ja joka pärskii päälle. Huvipuistossa on hyvin epätodennäköistä, että siellä saa tartunnan. Kunhan jokainen huolehtii siitä, ettei sairaana tulla huvipuistoon, pidetään turvavälit ja huolehditaan käsihygieniasta.