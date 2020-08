Henkilö vieraili ravintoloissa noin viikko sitten.

Henkilöllä, joka on asioinut kolmessa vaasalaisessa ravintolassa viime viikon maanantaina ja tiistaina on todettu koronavirustartunta. Asiasta tiedottaa Vaasan kaupunki.

Henkilö on asioinut kaupungin mukaan ravintola Babilonissa 27.7. illalla klo 19.00–21.00 välisenä aikana, aterioinut ravintola Faroksen terassilla 28.7. klo 14.00–17.00 ja illallistanut ravintola Amarillossa 28.7. noin klo 19.00–21.00.

Kaupunki pyytää näissä paikoissa mainittuina aikoina asioineita henkilöitä ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen koronatestauksen järjestämistä varten, jos heille lähimmän viikon aikana kehittyy hengitystieinfektion oireita, kuten yskää, nuhaa, kuumetta tai kurkkukipua.

Vasabladetin mukaan henkilö oli matkalla Vaasassa ja yöpyi hotellissa. Vaasan kaupungin johtava ylilääkäri Heikki Kaukoranta kertoo Vasabladetille, että henkilö sai tiedon tartunnastaan vasta Vaasan matkansa jälkeen. Kaukorannan mukaan Vaasassa tieto tartunnasta saatiin eilen maanantaina.

Riski sille, että ravintolan vieraat tai henkilökunnan jäsenet ovat saaneet tartunnan on Kaukorannan mukaan pieni, mutta silti olemassa. Kaukorannan mukaan tapaus on Vaasan alueella ensimmäinen, jossa niin moni on altistunut tartunnalle. Hotelliin, jossa henkilö yöpyi ollaan Kaukorannan mukaan oltu yhteydessä. Hotelli antaa Kaukorannan mukaan oman tiedotteensa tartuntaan liittyen myöhemmin.