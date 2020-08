Johtajalääkäri huolissaan: Karu luku elokuulta kertoo, kuinka koronakurista nyt lipsutaan

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että on tärkeää, että turvavälisuosituksia noudatetaan edelleen.

Kaikki eivät enää noudata turvavälejä eivätkä jää ulkomaanmatkan jälkeen omaehtoiseen karanteeniin.

Koronakurista on alettu lipsua.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo tämänhetkisen tiedon valossa, että elokuussa Helsingissä yksi koronatartunnan saanut on altistanut virukselle keskimäärin 9 muuta ihmistä. Heinäkuussa lukema oli 7,9 keväällä vain 3.

– Kyllä tämä kertoo siitä, että kontakteja ylipäätään on nyt aiempaan verrattuna todella paljon. Se on alusta, jossa korona leviää.

Lukkarisen mukaan suomalaiset näyttävät omaksuneen hyvän käsi- ja yskimishygienian, mutta muiden ihmisten tapaaminen, ulkomaanmatkan jälkeinen omaehtoinen karanteeni ja turvavälit ovat asioita, joista ”selkeästi lipsutaan”.

Lukkarinen kuvailee, että joidenkin ihmisten toiminta on ”hieman huoletonta”.

– Se on selkeästi koronakurin laantumista tai siitä joustamista.

Maanantaina uutisoitiin, että Linnanmäellä vieraili viikko sitten seurue, joka on altistanut useita muita huvipuiston vieraita koronalle.

– Joukkoaltistusten esiintyminen kertoo siitä, että tartuntojen leviämiselle alkaa olla liikaa mahdollisuuksia, Lukkarinen totesi maanantaina lähetetyssä tiedotteessa.

Sunnuntaina 26. heinäkuuta noin kello 15–18 aikaan Linnanmäen huvipuistossa vieraili seurue, joka on altistanut muita vieraita koronalle.

Huolestuttavaa on, että ulkomaanmatkojen jälkeen kaikki eivät pysyttele 14 päivän omaehtoisessa karanteenissa niin kuin pitäisi.

THL muistuttaa, että jos saavut Suomeen tietyistä maista, sinun suositellaan jäävän 14 vuorokauden ajaksi omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenisuositus on voimassa esimerkiksi Espanjasta ja Ruotsista palaaville. Suositukset voivat muuttua nopeastikin, joten niitä on syytä pitää silmällä, jos aikoo matkustella.

Omaehtoinen karanteeni tarkoittaa kaikkien ylimääräisten sosiaalisten kontaktien välttämistä.

Myös ripuli voi kieliä koronatartunnasta.

Muitakin ongelmia on. Lukkarinen harmittelee, että kaikki eivät hakeudu koronatestiin heti, vaan jatkavat ihmisten ilmoilla liikkumista oireistaan huolimatta.

– On ollut useampia tapauksia, joissa ei ole ajateltu, että oireet voisivat olla koronaa. Yksi hämäävä oire on se, että covid-19 voi alkaa vatsataudin oireina, eli vatsa voi olla löysällä, ja hengitystieoireet tulevat vasta myöhemmin.

Osa ei ymmärrä yhdistää vatsaoireita koronaan ja jatkaa muiden ihmisten tapaamista tavalliseen tapaan. Vasta kun ylähengitystieoireet ilmaantuvat, aletaan epäillä koronaa. Kaikki eivät hakeudu testiin sittenkään, vaan empivät vielä.

– Herkästi voidaan ajatella myös, että tänään nyt vähän tuntuu nenässä, mutta se menee huomenna ohi.

Jos sinulla todetaan koronavirusinfektio, on tärkeää selvittää, mistä olet saanut tartunnan ja ketkä ovat mahdollisesti saaneet sinulta tartunnan, THL muistuttaa.

Viime viikon aikana helsinkiläisiä kävi koronatesteissä enemmän kuin kertaakaan koko pandemian aikana. Pelkästään Huslabin testissä kävi kaikkiaan yli 4 500 helsinkiläistä. Huslabin testeistä paljastui viime viikolla 16 positiivista tulosta, mutta lukema saattaa vielä päivittyä.

– Testeissä käydään todella hienosti ja herkästi, mutta on jossain määrin huonoa tuuria, että juuri ne ikään kuin ”oikeat” eivät sitten käykään.

THL muistuttaa, että on tärkeää, että kaikki koronavirusepäilyt tutkitaan laboratoriotestillä.

Maskisuositusta voidaan mahdollisesti soveltaa eri tavoin eri puolilla Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen odotetaan antavan suosituksen kasvomaskin käytöstä tällä viikolla. THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan suositus on ajateltu tässä vaiheessa tilanteisiin, joissa riittävää etäisyyttä ei voi väkijoukoissa pitää, esimerkiksi ruuhka-aikoina julkisissa kulkuvälineissä.

Myös Lukkarinen toteaa, että maskeista on ainakin jonkin verran hyötyä tilanteissa, joissa turvavälejä ei pystytä pitämään. Hän toivookin, että tällaisissa tilanteissa maskia käytettäisiin.

– Mutta vaikka käyttäisi maskia, turvaväleistä ja käsihygieniasta pitää silti huolehtia. Maski ei missään tapauksessa yksinään estä tartuntoja, vaan on vain yksi monista keinoista.

Lukkarinen myös kehottaa kuluttajia sanomaan asiasta ja äänestämään jaloillaan, jos vaikkapa ravintolassa ei pidetä riittäviä turvavälejä.

Hän myöntää olevansa huolissaan tilanteen kehittymisestä, sillä korona on läsnä Suomessa, ja kun rajoja avataan, tartuntoja tulee lisää ulkomailta.

– Kun siihen yhdistetään lisääntyneet sosiaaliset kontaktit, meillä on sekä siemen että kasvualusta, Lukkarinen sanoo.

– Kaikille on kuitenkin todella tärkeää se, että yhteiskunta saadaan pidettyä auki. Ihan jo siinäkin mielessä, että psyyke kestää. Jotta me saamme pidettyä yhteiskunnan auki, edellytys on se, että turvatoimet huomioidaan kaikin keinoin.

Lukkarinen muistuttaa THL:n Mika Salmisen todenneen, että vaikka rajoituksia onkin purettu, se ei tarkoita sitä, että nyt voi heti mennä tekemään kaikkea, mitä haluaa.

– Edelleenkin maltti on valttia. Pidetään tämä yhteiskunta turvallisena.