Katri Kulmuni ja Annika Saarikko kohtasivat toisensa ensimmäistä kertaa televisiossa keskustan puheenjohtajakisan pyörähdettyä käyntiin.

Keskustan puheenjohtajakilpa käynnistyi viime torstaina, kun kansanedustaja ja tuleva tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ilmoitti haastavansa istuvan puheenjohtajan Katri Kulmunin.

Kaksikko oli maanantaina vieraina Ylen A-studiossa.

Kyseessä oli ensimmäinen Kulmunin ja Saarikon julkinen kohtaaminen sen jälkeen, kun Saarikko ilmoittautui Kulmunin haastajaksi.

Jännite ehdokkaiden välillä oli havaittavissa, mutta nokitteluun tai edes suoranaiseen näkyvään kilvoitteluun kaksikko ei haastattelussa yltynyt.

Toimittaja kysyi Saarikolta haastattelun aluksi, miksi hän haluaa syrjäyttää Kulmunin.

– Omakohtaisesti minuun vaikuttivat ihmisten yhteydenotot viikkojen ja kuukausien aikana. Pitkällisen ja aika vaikean pohdinnan jälkeen päätin, että ehkä poliittisessa toiminnassa on tullut sellaiseen tienhaaraan, että on aika antaa oma osaaminen ja kokemus puoluekokousväen arvioitavaksi.

Saarikko mainitsi kohtaamansa huolen keskustan tilanteesta.

– Ihmiset ovat huolissaan siitä, että ollaanko me varteenotettava ja merkittävä voima myös jatkossa. Se ei ole yksinomaan kiinni puheenjohtajasta, mutta varmasti puolueen uskottavuus ja itseluottamus ovat olleet keskeisiä teemoja niissä yhteydenotoissa.

Kulmuni vastasi tähän kokevansa, että hänen työnsä on vielä kesken.

– En ole hävinnyt yksiäkään vaaleja ja keskustan pitkällinen ongelma ja vaikeus on kertynyt kyllä vuosien aikana. Kuntavaaleissa mitataan keskustan kannatus, sitä työtä minä kädet savessa teen, jotta keskusta tuon vaalitappioiden sarjan saisi nyt viimein käännettyä.

Saarikko piti puolueen alhossa isona haasteena sitä, että puolueväen ja monien suomalaisten käsitykset keskustasta eivät nykyisellään kohtaa.

– Meidän puolueväen käsitys on, että meillä on mielettömän hieno ja ajankohtainen poliittinen aate- ja arvomaailma. Mutta se ei vastaa ollenkaan sitä kuvaa, mikä suomalaisilla tästä puolueesta tällä hetkellä on. Sen railon kuromisessa umpeen tässä on minusta ennen kaikkea kyse.

Kulmuni piti keskustan haasteena sitä, että osa suomalaisista kokee keskustan vuosien saatossa elitistyneen.

Kulmuni sanoi olevansa huolissaan ihmisten tuntemasta näköalattomuudesta. Kulmunin mukaan keskustan täytyisi olla voima, joka pystyy korjaamaan näköalattomuuden ja tarjoamaan tulevaisuudenkuvia.

– Kun ihmiset kertovat, että heillä on huoli omasta pienestä eläkkeestä ja palkasta, josta ei jää kovinkaan paljoa kukkaroon. Tai pienten lasten pärjäämisestä koulutiellä. Näihin kysymyksiin keskustan täytyy antaa vastaus.

Saarikko korosti etenkin omaa motivaatiotaan. Hän mainitsi myös koronatilanteen ihmisissä aiheuttamat arvomaailmapohdinnat.

– Kriisin aikana on osoitettuja, tutkittuja merkkejä siitä, että suomalaisten arvomaailmassa on tapahtunut muutoksia. Ehkä me jokainen tiedetään, että tänä keväänä on tullut mietittyä aika perusasioita. Ajattelen niin, että keskustalla on parhaat vastaukset niihin.

Saarikon mukaan näissä keskustan vastauksissa ei sinänsä ole mitään uutta ja ihmeellistä, vaan kysymys on enemmänkin sanoittamisen tavasta ja esillepanosta.

– Omavaraisuus, lähimmäisenvastuu, koko Suomi, luontosuhde. Jotenkin olemme kaikki joutuneet näitä tänä keväänä miettimään.

Haastattelija pyysi Kulmunia ja Saarikkoa myös tekemään pesäeroa toisiinsa ja kertomaan, miten he pärjäisivät puolueen puheenjohtajana toistaan paremmin. Kumpikaan naisista ei lähtenyt röyhistelemään rintaansa.

Kulmuni ei vastannut kysymykseen suoraan vaan kertoi linjansa olevan se, että maassa täytyy olla alueellista tasa-arvoa.

Saarikko sanoi kokevansa, että isoista arvolatautuneista keskustan pääperiaatteista hän ja Kulmuni ajattelevat saman sukupolven edustajina lähtökohtaisesti sangen samalla tavalla.

– Totta kai tässä vaalissa on varmasti kyse myös johtamisesta ja puolueen itseluottamuksen palauttamisesta. Mielestäni on epäreilu asetelma, jos minun pitäisi tässä arvioida, että onko Katri siinä hyvä vai olenko minä siinä hyvä.

– Nöyrillä mielin, mutta sen verran itseluottamuksella, että en varmasti olisi tässä kisassa, ellen ajattelisi, että minulla on jotain annettavaa siihen tehtävään, Saarikko totesi.

Kulmuni lisäsi vielä, että hänen mukaansa keskustan tulee olla läsnä ihmisten arjessa ja ihmisten pulssilla sekä tehdä kotiläksynsä.

– Olen sen kaltainen johtaja, että vaadin paljon. Laitan ihmiset töihin. Se voi herättää välillä närkästystäkin. Mutta keskustalta on jäänyt vuosien ajan kotiläksyt tekemättä. Avaukset eivät tipu taivaasta, Kulmuni sanoi.

– Keskustan täytyy jatkuvasti miettiä, että onhan meillä kaikista edistyksellisin linja vaikkapa sosiaalipolitiikassa, uusiutuvaan energiaan liittyen ja alueellisessa tasa-arvossa. Ei vanhoilla villoilla voiteta vaan uusilla ja rakentamattomilla silloilla, hän selvensi ajatustaan kotiläksyistä.

Keskustan puheenjohtajan valitsee puoluekokous, joka on koolla syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna Oulussa.

Puolueen puheenjohtajakisaan lähtevät mukaan myös yrittäjä, POSI TV:n päätoimittaja Ilkka Tiainen sekä Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen