Suora lähetys kello 9: Koulut jatkuvat ensi viikolla, miten paluu toteutetaan turvallisesti?

Ilta-Sanomat näyttää suorana Opetushallituksen tilaisuuden koulujen alkamisesta ja tulevan lukuvuoden näkymistä.

Satojentuhansien koululaisten opintie jatkuu ensi viikolla. Keväällä koulut jouduttiin sulkemaan koronavirusepidemian takia ja opetus toteutettiin pääsääntöisesti etäopetuksena muutamia poikkeuksia ja toukokuun kahden viikon lähiopetusjaksoa peruskoulussa lukuun ottamatta.

Syyslukukaudella tavoitteena on toteuttaa kaikki opetus lähiopetuksena. Myös lukioissa on etäkevään jälkeen tarkoitus palata lähiopetukseen. Opetushallitus on jo antanut yhden ohjeistuksen opetuksen järjestämisestä, mutta ohjeistusta päivitetään vielä tällä viikolla.

IS näyttää suorana Opetushallituksen koulujen alkuun ja koronaan liittyvän mediatilaisuuden kello 9 alkaen. Tilaisuudessa kuullaan näkymiä tulevalle syksylle ja tarkastellaan mennyttä kevättä koulujen näkökulmasta.

Jo nyt tiedetään, että kevään harppaus etäopetuksessa jätti jälkeensä joitain puutteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut kunnille ja koulutuksen järjestäjille erillistä rahoitusta, jotta oppilaiden tuen tarpeet pystytään kartoittamaan paremmin. Tuen yllä vaanii kuitenkin synkät näkymät Suomen kuntien yleisestä taloustilanteesta. Monissa kunnissa yt-neuvottelut voivat kohdistua opetusalalle.