Linnanmäellä vieraili altistuspäivänä tuhansia ihmisiä – ”Turvavälit ovat vähän päässeet unohtumaan”

Linnanmäen markkinointiviestintäjohtajan mukaan huvipuistossa on käynyt altistuspäivänä useita tuhansia ihmisiä.

Linnanmäen huvipuistossa vieraili viikko sitten sunnuntaina seurue, joka on altistanut muita huvipuiston vieraita koronavirukselle.

Seurue kävi Linnanmäellä sunnuntaina 26. heinäkuuta noin kello kolmen ja kuuden välillä. Linnanmäki ja Helsingin kaupunki tiedottivat joukkoaltistuksesta tänään maanantaina.

Linnanmäellä tänä aikana vierailleita kehotetaan nyt tarkkailemaan vointiaan erityisen hyvin ja hakeutumaan testiin nopeasti, mikäli oireita ilmenee. Tarvittaessa ihmisiä neuvotaan ottamaan yhteyttä oman kunnan terveyspalveluihin.

Linnanmäen markkinointiviestintäjohtaja Rilla Engblomilla ei ole tarkempaa tietoa siitä, missä laitteissa ja huvipuiston osissa altistuksen aiheuttanut seurue vieraili viikko sitten sunnuntaina kello kolmen ja kuuden välillä.

– Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on ollut meihin tänään yhteydessä ja kertonut, että mahdollinen altistuminen on tapahtunut tuona aikana. Seurueesta emme tiedä yhtään sen enempää.

– Seurue ei kuitenkaan ole ollut sisätiloissa, kuten ravintoloissa, vaan he ovat olleet ulkotiloissa ja laitteissa.

Engblomin mukaan kyseisenä sunnuntaina Linnanmäellä vieraili kaikkiaan useita tuhansia ihmisiä.

Heinäkuun 23. päivä eli kolme päivää ennen altistumispäivää Linnanmäellä näytti tältä.

Linnanmäki pyrkii olemaan yhteydessä niihin asiakkaisiin, jotka olivat varanneet sunnuntaille 26.7. ennakkoon lipun Linnanmäen varausjärjestelmän kautta.

Suoraan tavoittelussa on Engblomin mukaan muutamia tuhansia ihmisiä: lipun ennakkoon varanneet henkilöt sekä heidän seurueensa.

– Heille lähetetään sähköpostiviestejä paraikaa. Vähän yli tuhat henkilöä oli ostanut lipun tuolle päivälle varausjärjestelmästämme ennakkoon. Mutta heillähän on voinut olla mukana seurueet, sen takia saamme enemmän ihmisiä kiinni.

Paikan päältä Linnanmäen lipputiskiltä lippuja tai rannekkeen ostaneisiin henkilöihin Linnanmäki ei saa suoraa yhteyttä. Linnanmäen alueelle pääsee sisään ilmaiseksi.

– Kaikkia kävijöitä emme tavoita suoraan, koska meillehän voi saapua myös maksutta sisään, ja yli puolet voivat tulla ilman varausta.

Normaalitilanteessa Linnanmäellä on voinut Engblomin mukaan käydä kesäpäivän aikana jopa yli 20 000 ihmistä. Korona-aikana Linnanmäki on rajoittanut puiston kävijämäärää. Sitä seurataan reaaliaikaisilla laskureilla.

– Meillä on tällä hetkellä oma kiintiö, että alueella voi olla yhtäaikaisesti 7000 ihmistä. Se yhtäaikainen kävijämäärä ei ole täyttynyt tämän kesän aikana.

Näin Linnanmäellä noudatettiin turvavälejä 23. heinäkuuta.

Engblom sanoo, että Linnanmäellä on koronakesän aikana muun muassa tiedotettu ja muistutettu vierailijoita turvaväleistä.

– Olemme laittaneet viestintää laitteille ja huvipuiston alueelle. Olemme myös kuuluttaneet turvaväleistä. Laitteissa seurueet laitetaan vaunuihin niin, ettei vieraita tule samaan vaunuun. Seurueiden välillä on tietyissä laitteissa jätetty penkkiä tyhjäksi.

– Työntekijöitä on koulutettu tarkkailemaan ja muistuttamaan asiakkaita, mutta kun on paljon asiakkaita ja erilaisia paikkoja, minne jonoja tulee, niin toivotaan, että asiakkaat muistaisivat itsekin huolehtia niistä. Vastuu on myös asiakkaalla tässä tilanteessa.

Engblomin mukaan lipsumista vierailijoiden turvavälikäyttäytymisessä on ollut havaittavissa esimerkiksi jonotustilanteissa.

– Olemme huomanneet tässä kesän aikana, että turvavälit ovat vähän päässeet unohtumaan myöskin asiakkailta. Huvipuistossa innoissaan mennään laitteesta toiseen. On huomattu, että näitä turvavälejä ei ole niin tarkasti aina huomioitu.

Engblom sanoo, että kuulutuksien ja henkilökunnan suorittaman valvonnan määrää aiotaan nyt lisätä.

– Eli että meiltä järjestyksenvalvonta käy näitä jonoja ja muita läpi tiivistetymmin. Alkukesän jälkeen huomattiin, että oli paikkoja, joissa tarvitsi viestittää turvaväleistä. Lisäsimme jo tuolloin kylttejä ja julisteita turvaväleistä.

Helsingin kaupungin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen sanoo, että altistuksen aiheuttaneen seurueen tarkkaa reittiä Linnanmäellä ei ole eritelty.

– He ovat liikkuneet eri puolilla laitteissa ja olleet myös erilaisissa jonoissa. Sen tiedän, että he eivät ole olleet ravintoloissa sisällä.

Seurue on liikkunut myös muualla kuin Linnanmäellä.

– Kyllä tämä seurue on liikkunut muuallakin ylipäätään. On heillä ollut muitakin lähikontakteja kuin pelkästään Linnanmäellä.

Lukkarinen ei lähde avaamaan tarkempaa altistusten määrää.

– Niitä, jotka joudutaan pistämään karanteeniin, on toistakymmentä. Sen tarkemmin ei olla lähdetty avaamaan.