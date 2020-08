Tarkkaile näitä oireita, jos epäilet koronavirustartuntaa

Muun muassa kuume, yskä, hengitysvaikeudet ja makuaistin menetys voivat kieliä koronatartunnasta.

Suomessa koronarajoituksia on höllennetty vähitellen pitkin kesää. Elokuun alusta alkaen esimerkiksi yli 500 ihmisen tilaisuudet ovat jälleen sallittuja, ja hallituksen etätyösuositus on päättynyt.

Rajoitusten höllentämisen myötä heinäkuun loppupuolella uusien tartuntojen määrässä on Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan mukaan ollut pientä kasvua. Esimerkiksi Linnanmäen huvipuistossa on havaittu useita altistumisia koronalle heinäkuun lopulla.

Koronavirus aiheuttaa äkillisen hengitystieinfektion. Koronan tyypillisiä oireita ovat muun muassa kuume, nuha, yskä, pahoinvointi, ripuli, hengitysvaikeudet, lihaskivut, väsymys, päänsärky ja haju- tai makuaistin menetys.

Koronaviruksen itämisajan arvioidaan olevan 1–14 vuorokautta, keskimäärin 4–5 päivää.

Jos epäilet saaneesi tartunnan, tee oireiden arviointi kansallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelussa Omaolo.fi:ssä tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon. THL muistuttaa, että on tärkeää, että kaikki koronavirusepäilyt tutkitaan laboratoriotestillä.

Jos sinulla on koronavirusinfektio, on tärkeää selvittää, mistä tartunta on tullut ja keitä olet mahdollisesti altistanut taudille.

Epidemian leviämistä voidaan hidastaa vähentämällä lähikontakteja, pitämällä muihin ihmisiin 1–2 metrin turvaväliä, välttämällä kättelemistä, huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja tekemällä etätöitä.