Poikkeuksellinen kevät näkyy valtakunnallisesti poliisin alkuvuoden tilastoissa. Epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi.

Rikosilmoitusten määrä on lisääntynyt huomattavasti korona-aikana Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella, Itä-Uudenmaan poliisi tiedottaa.

Tänä vuonna poliisilaitos on kirjannut yli 1 800 rikosta enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa, mikä tarkoittaa noin 11 prosenttiyksikön kasvua viime vuoteen verrattuna. Rikokset eivät ole tilastollisesti vähentyneet, vaikka ihmisiä on liikkunut julkisilla paikoilla vähemmän.

– Rikosten määrän kasvuun vaikuttaisi olevan looginen selitys. Poikkeusolot eivät ole tuoneet mukanaan mitään merkittävää rikosaaltoa. Sen sijaan ihmiset ovat todennäköisesti tehneet rikosilmoituksia matalammalla kynnyksellä, kun ihmisillä on ollut poikkeusoloista johtuen enemmän aikaa kotona, rikosylikomisario Petri Eronen arvioi.

Erosen mukaan osa ihmisistä on tehnyt rikosilmoituksia vanhemmistakin jutuista, jotka näkyvät tilastoissa piikkinä. Hän painottaa, että poliisille kannattaa kuitenkin ilmoittaa rikoksista matalalla kynnyksellä.

Poliisin kevät on ollut poikkeuksellinen myös muualla Suomessa. Kokonaisuudessaan vuoden 2020 tammi- ja kesäkuun välisenä aikana poliisin tietoon tuli 172 698 rikoslakirikosta, joka on yli 15 000 rikosta viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän, poliisihallitukselta kerrotaan.

Erityisesti huumausainerikosten määrä lisääntyi Suomessa huomattavasti. Niitä kirjattiin yli 5 300 edellisvuotta enemmän. Tilastoihin kuitenkin heijastuu Tullin darknetissä tekemä rikostorjuntatyö. Poliisin haaviin jäi myös poikkeuksellisen paljon huumekuskeja.

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan varkauksia sekä omaisuus-, huumausaine-, seksuaali-, henki- ja liikennerikoksia on kirjattu selvästi viime vuotta enemmän. Törkeästi liikenneturvallisuutta vaarantaneiden kuljettajien määrä kasvoi yli puolella.

– Kun ihmisiä on ollut vähemmän liikkeellä, teillä on ollut avoimempaa tilaa kaasutella. Tämä on näkynyt valitettavasti erittäin kovina ylinopeuksina ja törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina. Erittäin monelta on lähtenyt alkuvuoden aikana kortti kuivumaan, komisario Asko Sartanen toteaa.

Myös poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen henkirikosten ja niiden yritysten määrä kasvoi merkittävästi tammi–kesäkuun aikana.

Epäiltyjä henkirikoksia ja henkirikoksen yrityksiä molempia tuli poliisin tietoon runsaat 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Epäiltyjen törkeiden pahoinpitelyjen määrä kasvoi 18 prosenttia vuoden takaisesta.

Poliisin tiedotteen mukaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää kehitystä huolestuttavana.

Alkuvuoden aikana kirjattiin 51 epäiltyä henkirikosta. Tietoon tuli 15 tapausta enemmän kuin vuosi sitten.

Itä-Uudellamaalla väkivaltarikoksia kirjattiin kokonaisuudessaan saman verran kuin viime vuonna. Julkisella paikalla tapahtuneet väkivaltarikokset ovat vähentyneet, kun yksityisellä paikalla tapahtuneet väkivaltarikokset ovat puolestaan lisääntyneet.

– Tässä suhteessa poikkeusolot kuitenkin näkyvät. Väkivaltaa on ollut aiempaa enemmän neljän seinän sisällä yksityisillä paikoilla. Poliisin tietoon tulleet rikokset ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, Eronen huomauttaa.

Koko Suomessa väkivaltarikoksia tuli tammi-kesäkuussa poliisin tietoon selvästi viime vuotta vähemmän. Seksuaalirikosten ja lapsiin kohdistuvien rikosten määrät laskivat, minkä pelätään johtuvan osittain siitä, että yhä useampi epäily jäi talven ja kevään koulu- ja tukitoimikontaktien vähyyden vuoksi ilmoittamatta viranomaisille.