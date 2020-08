Sanna Marinin pitkäaikainen puoluetoveri osasi odottaa kesähäitä: ”He ovat hyvin rakastuneita toisiinsa”

Tampereen valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen uskoo, että Marinia odottaa valtuustokauden alkaessa jonkinlainen lahja.

Tampereen kaupunginvaltuutettu, valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marinin (sd) pitkäaikainen kollega Aila Dündar-Järvinen (sd) ei yllättynyt pääministerin hääuutisesta.

Marin avioitui lauantaina Kesärannassa pitkäaikaisen kumppaninsa Markus Räikkösen kanssa.

Dündar-Järvinen on tuntenut Marinin paikallispolitiikan kautta pitkään ja tutustunut myös Marinin uunituoreeseen aviopuolisoon jo vuosia sitten.

Vuosikaudet yhtä pitänyt pari oli kuin luotuja toisilleen ja Dündar-Järvisen mukaan oli itsestään selvää, että pari päätyy naimisiin. Hän osasi odottaa häitä tälle kesälle.

– Olin melkeinpä varma siitä, että he menevät naimisiin tänä kesänä. Ajankohtaa en kyllä osannut veikata, kun en ollut Sannan kanssa häistä puhunut, Dündar-Järvinen sanoo.

Hänen mukaansa pariskunta täydentää toisiaan ja on siten oikein yhteensopiva.

– He ovat melko erilaisia luonteeltaan. Sanna on ehkä hieman vakavamielisempi kuin sulhasensa. Kun tapaan heitä usein yhdessä, niin he ovat aina hyvin kiintyneitä ja rakastuneita toisiinsa. Sanna saa myös todella paljon tukea sulhaseltaan ja heistä välittyy jatkuvasti keskinäinen kunnioitus, mikä on tietysti hienoa.

Dündar-Järvinen olisi odottanut häähumua jopa hieman aikaisemmin.

– Kun Sanna odotti pikkuistaan, niin ajattelin, että he menevät naimisiin. Sen jälkeen, kun hänet valittiin pääministeriksi, olin jo aivan varma, että häät ovat lähellä.

Dündar-Järvinen sanoo olevansa erittäin iloinen vastavihityn parin puolesta ja toivottaa heille onnea ja menestystä avioliitosta. Hän kertoo, myös olevansa tyytyväinen, että pari päätyi vihille.

Dündar-Järvinen on itse ollut 32 vuotta ollut yhdessä sulhasensa kanssa ja kertoo olevansa avioliittoihmisiä.

– Toivon tietysti, että he saavat lisää lapsia jossain kohtaa.

Kun Tampereen valtuustokausi pian jatkuu kesän jäljiltä, uskoo Dündar-Järvinen, että Marinia odottaa jonkinlainen yllätys.

– Kyllä me varmasti häntä muistamme. Varmasti jokin lahjakin on tulossa, mutta ei paljasteta enempää ja pilata yllätystä, hän nauraa.