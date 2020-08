Uutissuomalainen: Suurin osa eduskuntaryhmien johtajista tukee alueellisia rajoituksia, jos koronatilanne pahenee

Uutissuomalaisen kyselyyn vastasivat kaikki ryhmäjohtajat rkp:ta lukuun ottamatta.

Suurin osa eduskuntaryhmien puheenjohtajista kannattaisi alueellisia koronarajoituksia, mikäli epidemiatilanne vaatii rajoitusten tiukentamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä.

Uutissuomalaisen kyselyyn vastasivat kaikki ryhmäjohtajat rkp:ta lukuun ottamatta. sdp:n Antti Lindtman ja vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki eivät ottaneet kyselyssä asiaan kantaa.

Puheenjohtajilta kysyttiin, pitäisikö Suomessa suosia alueellisia rajoituksia valtakunnallisten rajoitusten sijaan, jos epidemiatilanne vaatii syksyllä rajoitusten tiukentamista.

– Koronaviruksen leviämistä estäviä yksittäisiä päätöksiä ja rajoituksia pitää katsoa eri alueiden tautitilanteen mukaan. On myös huomioitava, että nykyinen tartuntatautilaki antaa jo tällä hetkellä mahdollisuuden viranomaisille esimerkiksi sulkea alueellisesti oppilaitoksia, mikäli tautitilanne sen vaatii, Antti Kurvinen (kesk) sanoi Uutissuomalaiselle.

Pääministeri Sanna Marin muistutti viime viikolla, että rajoituksia voidaan ottaa uudelleen käyttöön, mikäli tautitilanne Suomessa pahenee. Koronasta johtuvat poikkeusolot päättyivät kesäkuussa.

Marin muistutti, että vaikka koronatilanne on rauhoittunut ja rajoituksia on purettu asteittain, riski koronataudin uudelleen kiihtymiseen ovat olemassa. Hänen mukaansa rajoitusten inhimillinen ja taloudellinen hinta on kova.

– Eli muistetaan pitää hygieniasta huolta ja turvavälit erityisesti tuntemattomien ihmisten kanssa asioidessa.