Häiden ajankohta tuli yllätyksenä kolmelle Sanna Marinin demariministerikollegalle.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen demariministerit iloitsevat Marinin viikonloppuisesta hääuutisesta.

Pääministeri Marin ja hänen pitkäaikainen kumppaninsa, Markkinointiakatemian viestintäjohtaja Markus Räikkönen avioituivat lauantaina. Valtioneuvoston tiedotteen mukaan häitä juhlittiin Kesärannassa Helsingissä. Häihin osallistuivat vain parin läheisimmät sukulaiset ja ystävät. Vieraita oli yhteensä 40.

Marin kertoi avioitumisesta sunnuntaina Instagram-tilillään.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd) lähettää onnittelut Marinille ja tämän tuoreelle aviomiehelle Markus Räikköselle.

Skinnari kertoo kuulleensa pääministerin häistä vasta sunnuntaina uutisten välityksellä.

– Kamalan paljon onnea molemmille ja koko perheelle. Tämä on tietysti hieno uutinen, ja vähän ehkä odotettu sellainen. Mutta täytyy myöntää, että vaikka Sannan kanssa tehdään tässä päivittäin duunia, niin Sannan tyylisesti hän oli pitänyt tämän kyllä tosi pienessä piirissä. En tiennyt asiasta.

Vaikka kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari tekee Marinin kanssa päivittäin töitä, tuli häiden ajankohta ministerille yllätyksenä.

Skinnari toivoo tuoreelle avioparille kaikkea hyvää.

– Tämän työn ehkä haastavin osio on perhe-elämän ja työn yhdistäminen. Tiedän sen itse kolmen lapsen isänä ja aviomiehenä. Että puolisostakin pitää pitää huolta.

Lue lisää: Tällaiset olivat Sanna Marinin ja Markus Räikkösen häät

Myös kuntaministeri Sirpa Paatero (sd) on iloinen Marinin puolesta.

– On aivan ihanaa kuulla, että he saivat nyt sanoa ”tahdon” viikonlopun aikana. Minusta on ihanaa, että ihmiset menevät naimisiin yhä edelleen.

Paateron mukaan häät olivat odotettavissa. Hän ei kuitenkaan tiennyt etukäteen, että häitä juhlittaisiin juuri tänä viikonloppuna.

Kuntaministeri Sirpa Paatero kertoo lähettäneensä Marinille tekstiviestitse onnittelut heti ilouutisesta kuultuaan.

– Minulla ei ollut tarkempia tietoja, että mikä päivä häät tulevat olemaan. Mutta tiedossa tuo (avioituminen) oli varmaankin hyvin monella, koska Sanna on kertonut myöskin julkisuuteen, että he ovat naimisiin menossa.

Paatero kertoo lähettäneensä Marinille tekstiviestitse onnittelut heti ilouutisesta kuultuaan.

– Mielellään toivotan onnea, ja on aivan ihana katsoa koko perhettä. He vaikuttavat tasapainoisesti onnellisilta ja ovat olleet pitkään yhdessä. Uskon, että se jatkuu.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) lähettää niin ikään onnitteluterveiset Marinille ja hänen puolisolleen Räikköselle.

– Tämä on ihana uutinen. Toivon paljon rakkautta ja lämpöä liittoonne, Haatainen toivottaa.

Häiden ajankohta tuli yllätyksenä työministeri Tuula Haataiselle.

Haatainen kertoo hänelle tulleen yllätyksenä, että häitä juhlittiin lauantaina.

– Häiden ajankohta tuli yllätyksenä, vaikkakin osasin odottaa näitä uutisia.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) toivotti onnea puoluetoveri- ja ministerikollegalle sunnuntaina Twitterin välityksellä.

– Lämpimät onnittelut @MarinSanna ja @MarkusRaikkonen! Ilo on sitä syvempi, kun vaativan kevään jälkeen saamme jakaa tämän onnen hetken, Harakka kirjoitti.