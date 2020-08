THL:n pääjohtaja vahvistaa: Maskisuositus pian – ensisijaisesti julkiseen liikenteeseen

THL:n pääjohtajan mukaan suositus voi koskea myös julkisia tiloja, joissa turvaetäisyyksiä on vaikea pitää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Markku Tervahauta vahvistaa, että THL aikoo ensi viikolla suositella kasvomaskien käyttöä erityisesti julkisessa liikenteessä, mutta myös mahdollisesti julkisilla paikoilla, joissa turvaetäisyyksiä ei voi pitää. Tervahaudan mukaan suosituksen tarkka muoto selvinnee huomenna.

– Kysymys on siitä, että tarvitaan uusia keinoja koronaviruksen torjunnassa. Matkan varrella on maailmaltakin kertynyt näyttöä siitä, että maskeista on hyötyä ja Suomessakin on syytä ottaa käyttöön tällainen suositus.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen oli aiemmin kertonut suosituksesta Ylelle.

Etenkin julkisessa liikenteessä voi olla vaikea noudattaa turvavälejä.

Tervahaudan mukaan suosituksen ensisijainen kärki on julkisessa liikenteessä. Kesän aikana julkisen liikenteen toimijat ovat tuoneet esille, että matkustajamäärät ovat olleet vähäisiä, vaikka koronatilanne on parantunut keväästä. Kasvomaskisuosituksen tarkoituksena on mahdollistaa se, että ihmiset uskaltavat turvallisesti käyttää julkisia kulkuneuvoja.

– Erityisesti pääkaupunkiseudulla ruuhkaisina aikoina julkisessa liikenteessä on tilanteita, joissa etäisyyksiä on hankalampi pitää ja on luontevaa ajatella, että turvallisuutta lisättäisiin maskien käytöllä, Tervahauta toteaa.

– Voimme lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta ja tiedämme, että se suojaa virustartunnoilta ja lisää mahdollisuutta siihen, etteivät tartunnat välity. Tutkimustietoa on suosituksen tueksi.

Kasvomaskien turvallisuus ja hyöty on puhuttanut maailmalla kevään ja kesän aikana. Aihe on jakanut paitsi poliitikoiden myös asiantuntijoiden mielipiteitä.

Kriittisesti kasvomaskisuosituksiin ja -pakkoihin suhtautuvat ovat korostaneet sitä, että kasvomaskia on käytettävä oikein. Muussa tapauksessa se voi jopa altistaa tartunnalle.

THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan mukaan suomalaiset oppivat käyttämään kasvomaskeja oikein, jolloin ne ehkäisevät koronatartuntojen leviämiseltä.

Tervahauta kuitenkin uskoo, että suomalaiset oppivat oikean tavan käyttää maskia.

– Yleinen sivistystaso on Suomessa korkea, ja jos suomalaisille kerrotaan oikeasta käyttötavasta, he osaavat ottaa vinkistä vaarin. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että meillä käytetään kasvomaskeja oikein. Ja silloin ne ovat meille kaikille hyväksi.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas iloitsee THL:n tulevasta kasvomaskisuosituksesta. Broas on jo pitkään puhunut maskisuosituksen puolesta.

– Tämä on erittäin positiivinen uutinen. Meillä on jo pitkään ollut näyttöä siitä, että kasvomaskeilla voidaan estää, minimoida ja vähentää koronatartuntoja ja hillitä epidemian kehittymistä ja toisen aallon tulemista. On erittäin positiivista, että nyt myös THL on suositusta antamassa julkisiin kulkuneuvoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on paljon ihmisiä eikä turvavälejä välttämättä voida pitää, Broas kiittelee.

Ylilääkäri Markku Broas on jo pitkään puhunut kasvomaskien puolesta.

Broasin mukaan kirurgiset suu-nenäsuojukset ovat sairaaloissa kuuluneet jo vuosikymmeniä peruskeinoihin estää hengitystietartuntoja, ja niiden teho on ollut tiedossa. Myös kankaisten maskien käytöstä on tuoreimpien tutkimusten mukaan hyötyä.

5. kesäkuuta Maailman terveysjärjestö WHO muutti kasvomaskeja koskevaa suositustaan ja päätyi kehottamaan maiden hallituksia kannustamaan kasvomaskien käyttöä tilanteissa, joissa fyysisen etäisyyden pitäminen on hankalaa, kuten julkisissa kulkuneuvoissa ja kaupoissa.

– Jos katsotaan junavaunuja, joissa ihmiset istuvat vieri vieressä tai kauppakeskuksia, joissa ihmisiä on paljon lähekkäin, silloin nämä kasvomaskit nimenomaan suojaavat muita ja käyttäjäänsä, Broas sanoo.

Broas muistuttaa, etteivät kasvomaskit korvaa muita keinoja ehkäistä koronavirustartuntaa.

– Kasvomaski on lisäkeino. Edelleen pitää pitää kiinni turvaväleistä ja hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, ja nämä ovat menneet hyvin suomalaisille läpi, kiitos siitä THL:lle, jonka kampanjointi on hyvin ymmärretty. Ihmisten tulee myös jatkossakin hakeutua lievilläkin oireilla koronavirustesteihin.