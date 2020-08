Yle: THL aikoo suositella kasvomaskien käyttöä

Kasvomaskeista keskustellaan alkuviikosta, THL:n Mika Salminen kertoo Ylelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen kertoo Ylelle, että laitos aikoo suosittaa, että Suomeen tulisi maskisuositus julkisiin tiloihin ja julkiseen liikenteeseen.

– Kyllä, se on hyvin mahdollista, että se tulee. Tästä tullaan keskustelemaan alkuviikosta heti, Salminen sanoi.

Salmisen mukaan maskisuositus oli uusi keino koronan torjumiseksi, kun monet keväiset rajoitukset on purettu. Salmisen mukaan THL on kesän aikana myös katsonut, että maskien hyödyllisyydestä alkaa olla näyttöä.

Kasvomaskikysymys on jakanut suomalaisten asiantuntijoiden mielipiteitä.

Ulkomailla kasvomaskeja pidetään kuitenkin monessa maassa tärkeänä osana koronatartuntojen leviämisen ehkäisyä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa maan tartuntatautiasiantuntijat ja -viranomaiset ovat jo pitkään suositelleet kasvomaskien käyttöä julkisilla paikoilla.

Myös useissa Euroopan maissa kasvomaskeja suositellaan tai niiden käyttäminen on pakollista. Esimerkiksi Belgiassa kasvomaskia on pakko käyttää julkisilla paikoilla, Ranskassa maskia on pakko käyttää sisätiloissa kuten kaupoissa.