Sdp:n kansanedustaja kertoo joutuneensa huijausyrityksen kohteeksi.

Huijausyrityksen kohteeksi voi joutua tiettävästi kuka tahansa iästä, sukupuolesta, tuloluokasta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.

Lauantaina tällaisen huijausyrityksen kohteeksi kertoi joutuneensa Sdp:n pitkäaikainen kansanedustaja ja Suomen entinen ulko- sekä kauppa- ja teollisuusministeri Erkki Tuomioja.

Tuomioja kertoi yhteisöpalvelu Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä huomanneensa ”epätoivoisia huijausyrityksiä karsivaan roskapostisuodattimeen tarttuneen todellisen helmen”, jonka hän jakoi sellaisenaan seuraajiensa ihmeteltäväksi ja viihdyttämiseksi.

Nigerialaishuijauksille tyypilliseen tapaan Tuomiojan sähköpostiin tupsahtanut viesti on kankeaa kieltä, vilisee virheitä, ja sisältää hyvin epäuskottavia piirteitä. Ehkä erikoisinta yhteydenotossa kuitenkin on, että sen lähettäjä väittää olevansa rouva Paavo Lipponen, murhatun suomalaisen poliittisen puolueen johtajan leski.

Viestissä rouva Lipponen kertoo miehensä joutuneen vuonna 2009 Suomea hallinneen Kansallisen Kokoomuksen murhaamaksi, minkä jälkeen perheen varat ja arvoesineet jäädytettiin hallituksen toimesta. Talousvaikeuksien vuoksi perhe Lipposen elämä Suomessa on käynyt kurjaksi. Tilanteen ratkaisemiseksi rouva Lipposta on neuvottu pyytämään Suomen ulkopuolelta apua, jotta perheen varat saataisiin ulos maasta. Rouva Lipponen pyytääkin että hänen avunpyyntöviestiinsä vastattaisiin, jotta viestin vastaanottaja voisi nopeuttaa prosessia pankin kanssa.

Alla Tuomiojan saama viesti englanniksi kokonaisuudessaan.

Hello beloved,

I am Mrs. Paavo Lipponen, wife to Mr. Paavo Lipponen a Finland political Party Leader. The name of his party is (SDP). Social Democratic Party of Finland. My husband was murdered in 2009 by the political party named KOK National Coalition Party - (Kansallinen Kokomuus). from the ruling political party in the country. After his death, our family treasure and assets have being seized by the government. stricter measures placed to make life miserable for me and my child. I have discussed with the manager who promised to assist me have the money out of Finland bank asked me to present someone outside Finland to receive this fund for us, also, the bank said i need to change the account name from my family name to your name so that the government will not dictate it. Please reply this email so i can direct you to the bank for expedite the process.

God Bless Mrs. Paavo Lipponen

Sunnuntain vastaiseen yöhön mennessä Erkki Tuomiojan päivitys oli kerännyt Facebookissa yli 1 300 reaktiota, 179 jakoa, ja sitä oli kommentoitu 78 kertaa.

Valtaosa tapausta kommentoineista piti huijausyritystä säälittävänä, osa puolestaan kertoi saaneensa sen johdosta hyvät naurut.

– Kyllä on huolestuttavaa ettei näin tärkeää ole aiemmin kerrottu, eräs kommentoi huijausyrityksen sisältöä kieli poskessa.

– Kovaksi on näemmä peli mennyt Pohjolassakin. Paavo voi nyt ainakin todeta, että sähköpostiviestit kuolemastani ovat vahvasti liioiteltuja, toinen jatkoi.

Erkki Tuomioja ei päivityksen julkaisemisen jälkeen enää kommentointiin osallistunut. Oletettavaa kuitenkin on, että huijari sai jäädä nuolemaan näppejään, eikä konkaripoliitikko haksahtanut ansaan.

Historia tuntee kuitenkin myös toisenlaisia esimerkkejä. Vuonna 2016 Interpol tiedotti Nigerian viranomaisten pidättäneen Mike-nimisen 40-vuotiaan miehen, jonka kerrottiin saaneen lähes 54 miljoonan euron rikoshyödyn tehtailemillaan nigerialaiskirjeillä. Valtaosa miljoonista oli huijattu rakkaudennälkäisiltä miehiltä. Osa rahoista koplattiin yrityksiltä, joille lähetettiin alihankkijoiden nimissä väärennettyjä laskuja, joiden tilinumeroiksi oli merkitty rikollisten hallitsemia tilejä.

Yhdeksi historian eeppisimmän nigerialaishuijauksen kohteeksi joutui vuonna 1999 Formula-1-sarjassa kilpaillut Arrows-talli, jossa myös Mika Salo ajoi yhden kauden ajan. Tuolloin taloudelliseen ahdinkoon ajautunut brittitalli löysi uudeksi sijoittajakseen nigerialaisen prinssin Malik Ado Ibrahimin, joka lupasi kisakauden alla mittavia taloudellisia investointeja, joiden turvin Arrows pystyisi parhaassa tapauksessa nousemaan kärkitallien haastajaksi. Vasta kauden mittaan selvisi, että uudella sijoittajalla ei todellisuudessa ollutkaan omaisuutta, vaan ainoastaan liiketoimintaidea, joka ei ottanut tulta alleen. Jo ennen kauden loppua vakiokasvoksi F1-varikolla muodostunut Malik katosi kuvioista yhtä nopeasti kuin oli ilmaantunutkin.