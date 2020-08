Lappiin matkustavan kannattaa selvittää hyvissä ajoin, mihin ottaa yhteyttä, jos sairastuu tai joutuu tapaturmaan. Ainoat ympärivuorokautiset lääkäripäivystykset ovat Ivalossa ja Rovaniemellä.

Lappi on noussut koronakevään jälkeen kotimaanmatkailijoiden suosikiksi. Pohjoinen houkuttaa niitäkin, joille maakunta on uusi tuttavuus.

Koska välimatkat ovat pitkät, terveyspalveluiden keskittyminen näkyy Lapissa konkreettisesti. Kaikissa Lapin kunnissa on terveyskeskus, mutta päivystys on rajoitettu vain virka-aikoihin.

Lähes kaikissa Lapin kunnissa on oma ambulanssi ja ensihoitoyksikkö. Kuva on Ivalosta heinäkuulta 2016.

Lähes kaikissa kunnissa on ambulanssi ja ensihoitoyksikkö.

Lapissa asuville tilanne ei ole uusi: pitkien välimatkojen kanssa on jouduttu elämään, kun palvelut ovat jatkuvasti siirtyneet yhä kauemmas. Matkailija sen sijaan ei aina ole selvillä siitä, miten toimia ja keneen olla yhteydessä, kun lääkärin olisi päästävä.

Sairauden tai tapaturman yllättäessä kesken Lapin-matkan on hyvä soittaa ensin kunnan oman terveyskeskuksen päivystävälle sairaanhoitajalle, joka neuvoo ja arvioi hoidon tarpeen.

Jos akuuttia lääkäriapua tarvitaan virka-aikojen ulkopuolella, potilas ohjataan joko Inarin kunnan päivystykseen Ivaloon tai Lapin keskussairaalaan Rovaniemelle.

Kattavin hoito on Rovaniemellä, mutta sinne on maan pohjoisimmista nurkista satojen kilometrien etäisyydet, esimerkiksi Utsjoelta Nuorgamista noin 500 kilometriä ja Ivalostakin miltei 300. Siksi Inarin terveyskeskus on tärkeä isolle joukolle ihmisiä.

Tunteja kestävälle ajomatkalle lähdetään vain pakon edessä.

Yksi lääkäri palvelee Ivalon taajamassa sijaitsevassa Inarin kunnan terveyskeskuksessa öisin koko Lappia Rovaniemen aluetta lukuun ottamatta.

Ivaloonkin on virka-ajan ulkopuolella ensin soitettava. Puhelimeen vastaa päivystävä sairaanhoitaja, joka hälyttää tarvittaessa lääkärin paikalle.

– Lääkäri on käytännössä varttitunnin sisällä paikalla terveyskeskuksessa, Inarin johtavan lääkärin sijainen Jenni Tikkanen kertoo.

Kun sairaanhoitaja on arvioinut hoidon kiireellisyyden, pyydetään potilas tarvittaessa paikan päälle Ivalon terveyskeskukseen vielä sairaanhoitajanhoitajan ja lääkärin arvioon.

Jos potilas tarvitsee akuuttia lisähoitoa tai erikoissairaanhoidon tuntemusta, hänet lähetetään Ivalosta Rovaniemelle.

Poroja Ivalon terveyskeskuksen sisäänkäynnin edustalla.

Inarissa kaikki lääkärit päivystävät, kukin omalla vuorollaan. Terveyskeskuksessa on totuttu palvelemaan matkailijoita ympäri vuoden.

– Kuluvan kesän aikana päivystykseen on hakeutunut vain yksittäisiä ulkomaisia matkailijoita, mikä on toki ymmärrettävää. Suomalaisia taas on selvästi tavallista enemmän, Tikkanen sanoo.

Matkailijat tulevat Ivalon terveyskeskukseen virka-ajan ulkopuolella useimmiten ruhjeiden tai muiden vammojen vuoksi.

Inarin johtavan lääkärin sijaisena toimiva Jenni Tikkanen Ivalon terveyskeskuksen edessä.

– Jonkin verran on myös potilaita, joilla on akuutteja infektioita, rytmihäiriöitä, rintakipuja tai aivoverenkiertohäiriöitä, luettelee Tikkanen.

Matkailijoille on tehty Ivalon terveyskeskuksessa kesän aikana myös jonkin verran koronatestejä.

– Meillä on käynyt matkailijoita, joilla on ollut ylähengitystieoireita, ja heidät on testattu matalalla kynnyksellä. Heinäkuun aikana on testattu noin 70 matkailijaa, Tikkanen kertoo.

Tikkasen mukaan olisi hyvä ottaa selvää ennen matkalle lähtemistä, mihin ottaa yhteyttä, jos sairastuu tai joutuu tapaturmaan.

– Varsinkin silloin, jos on perussairauksia, kannattaa selvittää, miten toimia, jos tarvetta lääkäriin pääsylle on. Oma ajantasainen lääkelista on myös hyvä olla mukana hoidon sujuvoittamiseksi.

Muonio-Enontekiön perusterveydenhuollon tulosalueen johtava lääkäri Teemu Taulavuori kertoo, ettei kesäkuukausien matkailijoiden suuri määrä ole toistaiseksi kuormittanut käsivarren Lapin kuntien terveydenhuoltoa äärirajoille asti.

Edes siitä huolimatta, että alueella ei ole ympärivuorokautista terveyskeskuspäivystystä.

– Kiirettä meillä käsivarressa on. Toisaalta matkailijat ovat hyvin valveutunutta väkeä, Taulavuori sanoo.

Suurin tapaturmariski kesäaikaan on joutua nokikkain teillä liikkuvien porojen kanssa. Porokolareissakin ihminen on se osapuoli, joka yleensä säilyy naarmutta.

– Sitten on erikseen ne tilanteet, joissa alkoholi on mukana. Silloin tapaturmariski kasvaa. Niitäkin tilanteita ja tapauksia on nykyään onneksi vain harvoin, Taulavuori sanoo.

Lapin keskussairaalan päivystyksen vs. ylilääkäri Aino Loimu kertoo, että matkailijoiden suuri määrä ei ole näkynyt poikkeavina ruuhkina myöskään Rovaniemellä.

Lapin keskussairaala Rovaniemellä on toinen koko Lapin kahdesta ympärivuorokautisesta lääkäripäivystyksestä.

– Kesä on ollut melko tavanomainen. Talvisaikaan on kiireisempää, koska moni matkailija harrastaa talviurheilulajeja ja muita aktiviteetteja, joiden yhteydessä tapaturmat ovat yleisiä, sanoo Loimu.

Eriasteiset tapaturmat ovatkin yleisin syy, jonka vuoksi matkailijat hakeutuvat Lapin keskussairaalan päivystykseen.

Lapin keskussairaalaan päivystyspoliklinikalla hoidetaan tilanteita, jotka vaativat välitöntä arviointia ja hoitoa. Akuutit hätätilanteet hoidetaan aina potilaan kotipaikkakunnasta tai kotimaasta riippumatta.

– Kiireettömät tilanteet voidaan arvioinnin jälkeen ohjata hoidettavaksi myös potilaan omalle kotipaikkakunnalle, Loimu kertoo.