Tältä näyttää tämän vuoden kaljakellunnassa – koronavirus ei estänyt innokkaita kellujia

Vantaanjoessa kelluskeltiin menemään lauantaina.

Pääkaupunkiseudulla virtaavalla Vantaanjoella on lipunut lauantaina erilaisia kellumisratkaisuja jokakesäisessä kaljakellunnassa.

Tapahtuman Facebook-sivun mukaan kelluskelu käynnistyi tänä vuonna Keravanjoen ja Vantaanjoen risteymäkohdasta.

Vuosittaisella kaljakellunnalla ei ole virallista järjestäjää. Se on kaikille avoin kesätapahtuma, jossa kellutaan omavalintaisilla kellumisjärjestelyillä olutta samalla siemaillen pitkin Keravanjokea tai Vantaanjokea.

Pukinmäen tienoilla touhu näytti puoli neljältä tältä.

Tapahtuma-ajaksi ilmoitettiin Facebookissa aamukymmenen ja iltakahdeksan välinen aika.

Paikalla ollut Ilta-Sanomien kuvaaja kertoo, että Pukinmäen kohdalla Vantaanjokea kellumistunnelma oli iltapäivällä sangen rauhallinen.

Kuvaajan arvion mukaan joessa lillui puoli neljän tienoilla noin parisenkymmentä erilaista kellumisvälinettä.

Poliisi valvoi touhua sekä maalta että vedestä. Yksi poliisipartio huristeli kellujien keskuudessa kumiveneellä.

Kelluntajärjestelyä oli monenlaista.

Poliisin mukaan kellunta näyttäisi sujuneen ainakin tähän mennessä hyvin, eikä esimerkiksi isompia järjestyshäiriöitä ole ilmennyt.

– Porukka on harvakseltaan kellunut eteenpäin. Homma on soljunut omalla painollaan, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kommentoidaan.

Poliisi kulki kellujien keskuudessa myös kumiveneellä.

Poliisin mukaan kelluntaan on poliisissa varauduttu ja partioita on paikalla valvomassa koko tapahtuman ajan. Poliisi on läsnä myös vedessä.

Viime vuonna Keravanjoessa puljasi noin 600 kaljakellujaa. Koronavirusepidemia ei näyttäisi huomattavasti vähentäneen kaljakellujien määrää verrattuna vuodentakaiseen. Tämän vuoden osallistujamäärä selvinnee myöhemmin.

Kelluntavälineissä linnut ja yksisarviset olivat suosiossa tänäkin vuonna.

– Porukkaa ei ole merkittävästi enempää tai vähempää kuin viime vuonna, Helsingin poliisin johtokeskuksesta arvioitiin kello neljän tienoilla.

Aiemmin tällä viikolla poliisi varoitti kellujia Raide-Jokerin siltatyömaasta Oulunkylän Maaherrantiellä. Poliisin mukaan Maaherrantien siltatyömaa on kaljakellujille vaarallinen.

– Vedessä olevien tolppien välit ovat ahtaat. Jos kellujat ruuhkautuvat sillalle, ja paikalla tapahtuu onnettomuus, on pelastaminen erittäin vaikeaa. Aidatun työmaa-alueen kohdalla ei voi rantautua, eikä työmaata pysty kiertämään maateitse, poliisitiedotteessa kerrottiin.

Poliisi ei kellunut vaan huristeli.

Poliisitiedotteessa kellujia kehotettiin rantautumaan Pukinmäen uimarannalla ennen vaarallista rakennustyömaata.

– Kaljakelluntaan osallistuvien oman turvallisuuden takia poliisi kehottaa rantautumaan Pukinmäen uimarannalla, joka on viimeinen turvallinen rantautumispaikka ennen työmaa-aluetta, Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta ohjeisti tiedotteessa.

Helsingin poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan siltatyömaasta ei ole ainakaan toistaiseksi aiheutunut kellunnassa isompia ongelmia.

Juominkikellunta on saanut viime vuosina osakseen arvostelua jokiluonnon roskaamisesta. Poliisi muistutti myös tämänviikkoisessa tiedotteessaan kellujia olemaan roskaamatta jokea tai ympäröivää luontoa.

– Roskaamisesta voidaan kirjoittaa rikoslain mukaan 80 euron rikesakko ja tapauksia tutkitaan ympäristörikkomuksina. Maksimirangaistus ympäristörikkomuksesta on enintään kuusi kuukautta vankeutta, poliisi muistutti.

Kaljakelluntaan on voinut osallistua vuorovuosin Vantaanjoella ja Keravanjoella vuodesta 1997 lähtien. Viime vuosina tapahtuma on tavannut kerätä jopa parisentuhatta kävijää.