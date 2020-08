Asiantuntijoiden mukaan Suomessa palataan elokuussa periaatteessa siihen tilaan, missä oltiin ennen koronapandemiaa.

Yhteiskunnan avautuminen jatkuu, kun koronaviruksesta johtuvia rajoituksia puretaan tänään Suomessa.

Yli 500 hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia saa taas järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa, jos niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lokakuussa kaikki kokoontumisrajoitukset olisi tarkoitus purkaa lopullisesti, jos tautitilanne sen sallii.

Myös hallituksen suositus laajalle etätyön tekemiselle päättyy tänään. Hallitus arvioi kesäkuussa, että kesälomakausi mahdollistaa joustavasti vaiheittaisen siirtymisen kohti normaaleja työn tekemisen olosuhteita.

Hallitus arvioi etätyösuosituksen tarvetta uudelleen, mikäli epidemiatilanne sitä edellyttää.

Yhteiskunnan avautuminen huolestuttaa asiantuntijoita

Kokoontumisrajoitukset olivat Suomessa tiukimmillaan keväällä, jolloin sallittiin enintään 10 hengen kokoontumiset. Sittemmin kokoontumisrajoituksia on kuitenkin jo ehditty höllentää. Kesä- ja heinäkuussa sallittiin yleisohjeena enintään 50 hengen yleisötilaisuudet.

Näiden lisäksi enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia oli mahdollista järjestää kesän aikana sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa erityisjärjestelyin. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa saattoi heinäkuussa järjestää tietyin lisäedellytyksin myös yli 500 henkilön tapahtumia.

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan Suomessa palataan elokuussa periaatteessa siihen tilaan, missä oltiin ennen koronapandemiaa.

Osaa asiantuntijoista yhteiskunnan avautuminen on huolestuttanut, ja toiset ovat varoitelleet myös syksyllä vaanivasta mahdollisesta uudesta korona-aallosta. Tartuntojen määrän uskotaan kasvavan sitä mukaa kun yhteiskuntaa avataan lähemmäksi koronaa edeltävää tasoa.

Samaan aikaan kokoontumisrajoitusten höllentämisen ja etätyösuositusten päättymisen kanssa loppuvat elokuussa myös monelta lomat. Ihmisten välisten kontaktien uskotaan lisääntyvän, kun ihmiset palaavat kouluihin ja työpaikoille. Samalla työmatkaliikenne ja muun muassa julkisen liikenteen käyttö lisääntynee.

Suomessa yhteensä 7 432 koronavirustartuntaa

THL kertoi perjantaina yhdeksästä uudesta koronavirustartunnasta. Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia Suomessa ei raportoitu. Yhteensä kuolemantapauksia on raportoitu 329.

Sairaalahoidossa oli perjantaina kahdeksan ihmistä, mikä on neljä enemmän kuin keskiviikkona, jolloin sairaalahoidossa olevien määrästä ilmoitettiin edellisen kerran. Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi kukaan ei ollut perjantaina tehohoidossa.

Suomessa kasvomaskisuositusta ei ole tähän mennessä annettu.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen mukaan koronavirustartuntojen viikoittainen määrä on noussut viime viikkoina ja on nyt samalla tasolla kuin kesäkuun lopussa. Viimeisen seurantaviikon aikana 20.–26.7. tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 51 uutta tapausta. Tartuntoja on nyt yhteensä 7 432.

Maskisuositusta ei ole, mutta ei ole kieltoakaan

Viime aikoina on ollut jälleen paljon puhetta kasvomaskeista, kun enemmistö maailman maista on ottanut käyttöön joko maskisuosituksia tai -pakkoja.

Myös Maailman terveysjärjestö WHO muutti suosituksiaan maskien käytöstä kesäkuussa.

Uusien suositusten mukaan maskia tulisi käyttää julkisissa kokoontumisissa muun muassa silloin, kun tarvittavia turvavälejä ei voida noudattaa ja korona on laajasti levinnyt väestön keskuudessa. WHO suosittaa maskia käytettäväksi esimerkiksi joukkoliikenteessä, työpaikoilla ja ruokakaupoissa.

Suomessa kasvomaskisuositusta ei ole tähän mennessä annettu. Suositusta ovat puolustaneet jo monet asiantuntijatkin.

STT:n tällä viikolla haastattelemat THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajat eivät kuitenkaan uskoneet, että suositusta tultaisiin tämänhetkisessä koronatilanteessa antamaan, kun tartuntoja on varsin vähäisesti.

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kertoi STT:lle aiemmin tällä viikolla, ettei suosituksen uupuminen kuitenkaan tarkoita sitä, että laitos haluaisi viestiä, ettei maskeja tulisi käyttää.