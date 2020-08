Ulkoministeriö kehottaa edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ja omaehtoista karanteenia suositellaan. Suomesta ulkomaille matkustavien on hyvä itse tarkistaa matkakohteen tilanne.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan tarpeetonta matkustamista pitäisi välttää ylipäätään.

Asiantuntijat peräänkuuluttavat matkailijoiden vastuuta koronaepidemian hillitsemisessä. Ulkoministeriö edelleen kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista, ja omaehtoista karanteenia suositellaan. Poikkeuksena ovat maat, joiden tartuntatilanne on tällä hetkellä kurissa.

THL:n johtavan asiantuntijan Jari Jalavan mukaan Suomesta ulkomaille matkustavien tulee itse tarkistaa matkakohteen tilanne. Epidemiatilanne voi muuttua nopeastikin, ja matkalta palatessa tilanne voi olla eri kuin sinne lähdettäessä.

Ilta-Sanomat uutisoi aiemmin Espanjan Barcelonassa työ- ja lomamatkalla olleesta Olli Muuraisesta. Muurainen kertoi, ettei ollut tietoinen siitä, että Espanjasta palaavien tulisi omaehtoisesti asettua karanteeniin eikä eristäytynyt paluunsa jälkeen.

Muutama päivä paluun jälkeen Muuraisella alkoivat oireet ja koronavirustesti tuli takaisin positiivisena. Ravintola, jossa mies oli vieraillut, sulki ovensa ja koko henkilökunta asetettiin karanteeniin.

– Haluan muistuttaa ihmisiä siitä, että taistelua tätä virusta vastaan ei ole vielä voitettu, Muurainen varoitti.

Jalavan mukaan omaehtoista karanteenia tiukempia ohjeita ei tällä hetkellä voida antaa ulkomailta palaaville.

– Karanteeniin ei voida määrätä sen perusteella, että matkailija saapuu jostain maasta, koska sellaista lainsäädäntöä meillä ei ole. Suosituksen antaminen on siis ainoa mahdollinen tapa toimia.

– Koronavirusinfektion itämisaika on 14 vuorokautta eli oireet ilmaantuvat tämän ajan kuluessa, jos tartunta on tapahtunut. Tartuttavuus alkaa kuitenkin 1–2 vuorokautta ennen oireiden ilmaantumista. Tästä syystä suositellaan karanteenia, jotta voidaan estää näiden oireettomien aiheuttamat tartunnat. Oireisten on aina syytä pysyä kotona, ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja hakeutua testeihin.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mielestä tarpeetonta matkustamista ulkomaille tulisi ylipäätään välttää, vaikka matkakohde olisikin joku niistä maista, joista palaavien ei tarvitse mennä omaehtoiseen karanteeniin.

Hänenkin mielestään on kuitenkin ensisijaisesti matkustajan vastuulla olla ajan tasalla koronatilanteesta.

– Jos lähtee matkalle tässä pandemiatilanteessa, on erittäin tärkeää selvittää, mitkä kohdemaan mahdolliset rajoitukset ovat. Tästä on selkeät ohjeet Rajavartiolaitoksen, ulkoministeriön ja THL:n sivuilla.

Ruotsalaisen mukaan on välttämätöntä, että suositusta omaehtoisesta koronakaranteenista noudatetaan.

– Näin vältetään tartuttaminen ennen oireiden alkua tai kokonaan esiintyvät oireettomat tartunnat ja viruksen leviäminen.

Molemmat asiantuntijat muistuttavat, että omaehtoisessa karanteenissa on tärkeää pysyä koko suositeltu 14 päivää. Syynä on uuden koronaviruksen aiheuttaman taudin pitkä itämisaika.

– Negatiivinen testitulos ennen 14 päivän aikarajaa ei sulje pois sitä, etteikö henkilöllä voisi olla koronavirustartunta. Negatiivisen tuloksen taustalla voi olla flunssaviruksen aiheuttama taudinkuva, ja koronavirusinfektio itämisajan aikana on edelleen mahdollinen, Ruotsalainen painottaa.

Omaehtoisessa karanteenissa saa tehdä töitä, jos ei ole sosiaali- ja terveysalalla. Työnantajan kanssa on kuitenkin sovittava, voiko työpaikalle tulla tai, voiko töitä tehdä etänä.

Ystäviä tai muihin kotitalouksiin kuuluvia sukulaisia ei tule nähdä. Myös kaikkea tarpeetonta julkisilla paikoilla liikkumista tulisi välttää.

– Jos esimerkiksi asuu yksin ja on pakko käydä kaupassa tai käyttää julkisia kulkuneuvoja, suosittelen kasvomaskin käyttöä yli kahden metrin turvaetäisyyden ja hyvän käsi- ja yskimishygienian lisäksi, ja erityisesti, jos turvaväliä ei pysty pitämään, Ruotsalainen sanoo.

Helsinki-Vantaalla aletaan testata oirehtivia ja koronavirustartunnalle altistuneita henkilöitä. Oireettomia ei kuitenkaan aleta satunnaisesti testaamaan.

– Oireettomalle henkilölle taudin itämisaikana tehty testi, jonka tulos on negatiivinen, ei sulje pois tartunnan mahdollisuutta. Se kertoo vain sen yhden hetken tilanteen. Tunnin päästä tilanne voi olla jo toinen. 14 vuorokauden ajan taudin puhkeaminen on mahdollista, Jalava sanoo.

– Karanteeni on paras keino estää jatkotartunnat.