Suomalais­professori: Koronassa on yksi selvä ja yleinen oire, joka harvoin esiintyy tavallisessa flunssassa

Koronan ja flunssan erottaminen on professorin mukaan oireiden perusteella hyvin vaikeaa.

Suomessa leviää tavallinen nuhakuume, joka ruuhkauttaa koronatestausta. Helsingin Sanomat uutisoi asiasta torstaina. Lehden mukaan Helsingissä ja Uudellamaalla on tehty heinäkuussa ennätyksiä koronatestien määrässä, ja Tampereella koronatestaus on jopa ruuhkautunut.

Moni varmasti miettii, voiko tavallista flunssaa ja koronaviruksen aiheuttamaa tautia erottaa toisistaan oireiden perusteella.

Helsingin yliopiston infektiosairauksien professorin Anu Kanteleen mukaan se on hyvin hankalaa.

– Käytännössä niiden erottaminen täydellä varmuudella on mahdotonta.

Hän kuitenkin nostaa esiin yhden oireen, joka on tyypillinen koronalle, mutta ei niinkään flunssalle.

– Hyvin tyypillinen koronaan viittaava oire on haju- tai makuaistin tilapäinen menetys joko osittain tai kokonaan. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka selvästi poikkeavat tavallisesta flunssasta.

Kanteleen mukaan kyseinen oire on havaittu joissain tutkimuksissa hyvinkin yleiseksi.

– Omassa tutkimuksessamme noin 30 prosentilla kotihoitoisista koronainfektioon sairastuneista oli joko täydellinen tai osittainen hajuaistin puutos. Sama koski makuaistia. Tämä ei ole läheskään yhtä yleistä tavallisessa nuhaflunssassa.

Helsingin yliopiston infektiosairauksien professori Anu Kantele kertoo, että haju- ja makuaistin menetys on koronataudille yleinen oire.

Erilaisia flunssaa aiheuttavia viruksia on toista sataa. Flunssan tyypillisimpiä oireita ovat nuha, yskä, päänsärky, kurkkukipu ja kuumeinen olo. Aikuisilla tavalliseen flunssaan ei yleensä liity korkeaa kuumetta.

Myös koronavirus aiheuttaa ylähengitysteiden infektion. Sen tyypillisiä oireita ovat yskän, kurkkukivun ja nuhan lisäksi myös kuume, hengenahdistus, väsymys ja lihaskivut, osalla myös ripuli.

Koronaa ja flunssaa on vaikeaa erottaa toisistaan, koska koronan aiheuttama tauti voi esiintyä lieväoireisena hengitystieinfektiona. Myös vakavaan tautiin sairastuvilla oireet voivat aluksia olla lieviä.

– Usein esimerkiksi hengenahdistus alkaa vasta useamman päivän päästä.

Koska koronan oireet voivat erityisesti alkuvaiheessa olla samanlaiset kuin tavallisessa flunssassa, Kanteleen mukaan on mahdotonta erottaa oireiden perusteella kummasta on kyse.

Siksi esimerkiksi vatsaoireista ja nuhasta ei voi vielä yksittäisinä oireina vetää johtopäätöstä, että kyse on koronasta.

– Tyypillisten oireiden, kuten kuumeen, yskän ja hengenahdistuksen esiintyminen yhdessä viittaa jo vahvemmin koronaan, erityisesti jos taudinkuvaan liittyy haju- tai makuaistin puutos.

Kanteleen mukaan todennäköisyys sille, että hengitystieoireet johtuisivat koronasta on Suomessa tällä hetkellä varsin pieni, koska tautitapauksia on niin vähän. Hän kuitenkin painottaa, että koska flunssan ja koronan erottaminen on vaikeaa, täytyy pienetkin oireet ottaa vakavasti.

– Testeihin pääsee nopeasti, ja niihin täytyy mennä, kun oireita on. Lisäksi on tärkeää jatkaa turvavälien ja muiden varotoimien noudattamista. Koronatilanne ei ole ohi.