Näin polttoaineveron nousu näkyy autoilijan lompakolla – iskee pahiten syrjä-Suomeen

Keskivertoautoilija maksaa vuodessa lisää noin 100 euroa.

Polttoaineverot nousevat Suomessa lauantaista alkaen, mikä näkyy autoilijoiden lompakoissa.

Valmiste- ja arvolisäveron myötä kuluttajan litrahinta nousee bensiinin kohdalla 6,6 senttiä ja dieselin tapauksessa 6,9 senttiä. Autoliiton mukaan vuodessa 17 000 kilometriä ajava keskivertoautoilija voi verojen nousun myötä joutua maksamaan vuodessa jopa sata euroa enemmän entiseen verrattuna.

– Keskimääräisen ajosuoritteen kohdalla se jää 70 euron tienoille. Se riippuu paljon ajosuoritteesta sekä auton kulutuksesta, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen kertoo.

Yllä olevalla videolla autoilijat kertovat mielipiteensä polttoaineiden hintojen nousemisesta.

Esimerkiksi seitsemän litraa sadalla kilometrillä kuluttava bensa-auto, jolla ajetaan 17 000 kilometriä, hintaan tulee lisää vajaat 80 euroa. Vastaavalla ajomäärällä, mutta kuusi litraa sadalla kilometrillä kuluttavalla dieselautolla lisämaksu on vähän yli 70 euroa vuodessa.

– Dieselillä ajetaan yleensä enemmän, koska polttoaine on halvempaa ja kulutus alhaisempaa. Dieselautoilijoita rankaistaan kuitenkin käyttövoimaverolla, Tolvanen huomauttaa.

Polttoaineen kulutukseen vaikuttaa myös merkittävästi auton ikä. Tolvasen mukaan Suomessa autojen keski-ikä on korkea, yli 12 vuotta, mutta vaihtelu on alueellisesti suurta. Uudellamaalla keskiarvo on kymmenen vuotta, mutta Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa se on yli 14 vuotta.

– Jos bensiiniauto kuluttaa kahdeksan litraa sadalla kilometrillä ja sillä ajetaan 30 000 kilometriä vuodessa tämä verojenkorotus näkyy vuodessa jopa 170 euron lisäyksenä. Toki tuo kilometrimäärä on aika iso vanhemmalle autolle, Tolvanen pohtii.

Autoilijan kannattaa kiinnittää huomiota myös taloudelliseen ajotapaan. Tolvasen mukaan kuljettajan merkitys on suuri.

– Tärkeintä ajotyylissä on huomioida ennakointi, joka on taloudellista sekä turvallista. Ei ole järkeä kiihdyttää punaisista valoista suoraan punaisiin.

Eniten verojen nousu tulee vaikuttamaan maan harvaanasutuilla alueilla, joissa autokanta on vanhaa, välimatkat pitkiä eikä julkista liikennettä ole.

– En usko, että heillä on mahdollisuutta myöskään uusimpaan teknologiaan, vaikka verojen nostoa on selitetty sähköautoiluun kannustamisella, Tolvanen toteaa.