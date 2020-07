Poliisi paljasti latvialaismiehen huumeliigan – kokaiinia, amfetamiinia ja ekstaasia levitettiin jopa 200 000 käyttöannoksen verran

Ryhmän toiminta alkoi viime syksynä ja jatkui kuluvan vuoden kevääseen saakka. Huumeita on levitetty ainakin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa.

Helsingin poliisilaitos on paljastanut useiden törkeiden huumausainerikosten vyyhdin yhteistyössä Oulun poliisilaitoksen ja Tullin rikostorjunnan kanssa.

Latvialaismies on järjestänyt Suomeen huomattavan määrän huumausaineita, joita on levitetty ja myyty ainakin pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Levitykseen on päätynyt 50 000 Subutex-tablettia, vähintään 10 000 ekstaasitablettia, yksitoista kiloa amfetamiinia ja noin kaksi kiloa kokaiinia.

Toiminta on alkanut viime syksynä ja jatkunut kuluvan vuoden kevääseen saakka. Poliisi pääsi epäiltyjen jäljille viime vuoden lopussa.

Huumausaineita levittäneen ryhmän toiminta on ollut poliisin mukaan suunnitelmallista, ja sitä on peitetty huolellisesti.

– Asunnot on hankittu käyttöön vain huumausaineiden säilyttämistä ja levittämistä varten. Lisäksi ryhmän jäsenet ovat käyttäneet viestinnässään vahvasti suojattuja älypuhelimia ja sovelluksia, joiden hankkiminen ja käyttö on maksanut tuhansia euroja, toteaa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Nikkanen Helsingin poliisilaitokselta.

Helsingin poliisi takavarikoi esitutkinnan yhteydessä 3,8 kiloa amfetamiinia, 800 grammaa kokaiinia, 8 000 ekstaasitablettia, neljä ja puoli kiloa marihuanaa ja 3 000 Subutex-tablettia. Poliisi löysi takavarikossa myös lähes 150 000 euroa käteistä rahaa, kaksitoista luvatonta käsiasetta sekä konepistoolin.

Ryhmän jäsenet toimittivat Subutex-tabletteja, amfetamiinia ja kokaiinia Ouluun kolmella eri kerralla. Oulun poliisilaitoksen tutkinnassa vangittiin useita henkilöitä ja takavarikoitiin kymmeniä tuhansia euroja käteistä rahaa.

Tutkinnanjohtaja Nikkasen mukaan ryhmä on levittänyt erittäin vaarallisia huumausaineita lähes 200 000 käyttöannoksen verran.

– Niiden käyttökertojen välittömänä seurauksena on lukematon määrä oheisrikoksia, yleisen turvallisuuden häiriöitä, väkivaltaa ja onnettomuutta, hän toteaa.

Helsingin poliisilla on ollut tutkinnan aikana vangittuna ja pidätettynä kymmenen henkilöitä, joita kaikkia epäillään rikoksesta. Vyyhdin keskeiset epäillyt ovat edelleen vangittuina.

Tapaus siirtyy syyteharkintaan tällä viikolla Etelä-Suomen syyttäjäalueelle Helsingin toimipaikkaan. Syytteen nostamisen määräajaksi on määrätty 14.8.2020.