Aliisa, 81, on työskennellyt legendaarisella Jaskan grillillä jo 30 vuotta – asiakkaiden käytös muuttunut selvästi vuosien varrella

30 vuotta legendaarisella grillillä työskennellyt Aliisa Karhumäki, 81, pitää nykynuorisoa upeana.

Jaskan grillin legendaarinen myyjä Aliisa Karhumäki juhli keskiviikkona 81-vuotispäiväänsä grillillä järjestetyissä suurissa juhlissa Helsingin Etu-Töölössä. Toukokuussa tuli täyteen pyöreät 30 vuotta grillielämää, joiden aikana Aliisa on nähnyt suomalaisissa selkeän muutoksen.

– Alkuaikoina ihmiset olivat sellaisia, että he kävivät toistensa kimppuun aina välillä. Nyt on niin, että jos jollakulla ei ole rahaa maksaa, joku toinen maksaa. Ja nuorisosta on tullut niin älyttömän ihanaa, he auttavat aina kaikessa ja keräävät roskiakin, Aliisa kertoo.

Aliisa rakastaa kaikkia asiakkaitaan humalatiloista huolimatta. Hänen ohjenuoransa on ottaa jokainen kauniisti huomioon. Sen hän oppi veljiään tarkkailemalla.

– Osaan sanoa niin, että he tulevat iloisiksi. Valehtelen vaikka, että heillä on kauniit silmät tai ovat muuten hyvännäköisiä, hän kertoo nauraen.

Aliisa Karhumäen mukaan nuoriso on nykyään erityisen hyväkäytöksistä.

– Ei ole synti valehdella humalaiselle. Humalainenkin valehtelee sulle koko ajan!

Eduskuntatalon, Manalan ja Storyvillen vieressä Museopuiston kulmalla tönöttävällä grillillä riittää otsikoista tuttuja asiakkaita, joita kaikkia Aliisa tervehtii lämmöllä. Yksi vakiasiakkaista on laulaja Ilkka Vainio, joka myös juonsi keskiviikon juhlan grillillä. Dagmarinkadun puistikkoon kerääntyi ainakin sata ihmistä viettämään Aliisan syntymäpäivää ja hänen tuoreen kirjansa julkaisua.

Ilkka Vainio ylistää Aliisaa grillienkeliksi ja Töölön parhaaksi papiksi, joka on juhlansa ansainnut.

– 30 vuotta olen ollut Aliisan asiakkaana, ja olemme ystävystyneet. Monta kertaa olen tullut Manalasta ja milloin mistä, kun taiteilijoiden seminaarit ovat venähtäneet. Monet kerrat Aliisa on laittanut minulle syliin nimikkoannokseni ja sanonut, että vien sinut Ilkka autolla kotiin.

Ilkka (Ile) Vainio syö usien oman nimikkoannoksensa.

Ilkka Vainio on huojentunut ja onnellinen voidessaan esiintyä Jaskan grillillä tänä vuonna kuten viime kesänäkin, kun Aliisa täytti 80. Laulajalta leikattiin keväällä paksusuolen syöpä, ja hän uskoi kuolevansa.

– Olen uudelleensyntynyt, tuntuu että elän. Olen täällä Jaskan grillillä ja saan keikkailla ja laulaa ja juhlia Aliisaa.

Ilkka Vainio on hiljattain toipunut syövästä.

Klassikkojensa lomassa Ilkka Vainio lauloi myös kappaleen Aliisa. Sen viimeinen säe sujuu näin:

Jaskan grilliä, ei ilman tähteä,

olis’ ollutkaan kolkyt’ vuotta.

Sinne kannatta kaukaakin lähteä,

mitä hienostella suotta.

Parhaat herkut Aliisa tarjoaa,

Arto Nyberg ja Vainio ruokaa saa.

Sillä sankari nainen apua antaa,

kuin enkeli Aliisa on.

Oman nimikkoannoksensa grillille ovat saaneet Ilkka Vainion lisäksi muun muassa Tarja Halonen, Liisa Jaakonsaari, Ville Itälä, Timo Soini ja Arto Nyberg. Aliisallakin on omansa, nimeltään Aliisan herkku.

– Se on muita kevyempi, Aliisa kertoo.

Töölöläinen tv-toimittaja Arto Nyberg pistäytyi myös juhlissa, hänkin vakiasiakkaita jo 1990-luvun puolelta. Nybergin mukaan nimetty grilliherkku erottuu muista kapriksilla.

– Aliisa itse tarjosi sitä, en vongannut sitä kuten kaikki muut. Ajattelin, että pitäisi olla jotain vihreää. Sitten keksin kaprikset. Nehän ovat niin freesejä! hän nauraa.

Arto Nybergillä on Jaskan grillillä oma nimikkoannos.

Nyberg kehuu kyläyhteisön henkeä, jonka Aliisa luo ympärilleen kivikaupunkiin, joka on Etu-Töölön kioskilla harvinaisen kivinen, sillä jylhän järkälemäiset Kansallismuseo ja Eduskuntatalo kohoavat kioskin vieressä ja avokalliot kiiltävät Museopuistossa.

– Tämä on iso kaupunki, mutta kuitenkin kylien kaupunki, ja sitten täällä on yksi tällainen kylän hengetär, kylän äitihahmo. Ajattele nyt, humalaiset ihmiset – en minä tietenkään – tulevat illalla hakemaan suolapalaa ja heitä vastassa on tällainen hahmo, äiti aurinkoinen, niin siinähän se.

Aliisa tuntee maineensa ja tietää, miksi häntä ylistetään psykologiksi ja terapeutiksi. Hän kertoo olevansa palvelusielu, joka tahtoo auttaa ihmisiä. Käkisalmessa 1939 syntynyt suuren perheen kasvatti aloitti työnteon jo 12-vuotiaana lastenhoitajana.

– Ihmisillä on paljon ongelmia, ja ihmisillä on tapana kertoa niistä minulle, kun he ajattelevat, että olen tällainen vanha akka, enkä muista kuitenkaan mitään. Jos osaan, niin lohdutan ja jos en, niin sanon, että elämä on sellaista, välillä on negatiivisia hetkiä.

Aliisa Karhumäki tunnetaan Töölössä.

Harri Huovinen osti Jaskan grillin toukokuussa 1990 sen edelliseltä omistajalta. Hän laittoi lehteen ilmoituksen vapaasta työpaikasta, ja Aliisa otti yhteyttä.

– Aliisa sanoi, että Harri, ota minut töihin. Mä teen mitä töitä tahansa. Sen kummempaa suositusta en tarvinnut. Ja päivääkään en ole katunut, grillin omistaja kertoo.

Tuolloin hän pyöritti viittä grilliä. Nykyisin yrityksellä on yhteensä kolme grillikioskia Helsingin ydinkeskustassa. Tavallisesti ne ovat jouluaattoisinkin auki, mutta koronatilanne pakotti sulkemaan luukut. Noutoruokaa sai myydä, mutta kun baarit ja yökerhot sulkeutuivat, ei ollut asiakkaita, joille myydä.

Jaskan grillin omistaja Harri Huovinen.

Jaskan grilli oli 65 päivää kiinni, ja sillä aikaa lattia ja jääkalusto ehdittiin uusia. Töitä mielellään paiskiva Aliisa ei lysähtänyt sohvanpohjalle vaan tarttui tietokoneeseen, sillä kirjan kirjoittaminen oli ollut mielessä jo vuosikaudet. Runomuotoinen omakustannekirja 30 vuotta elämää Jaskan grillillä julkaistiin keskiviikkona.

85-vuotispäivänään hän aikoo julkaista uuden kirjan ja jatkaa töissä ainakin 90-vuotiaaksi. Tarmokas nainen tekee viikossa neljä työvuoroa. Pisimmät vuorot ovat 12-tuntisia ja ne päättyvät viideltä. Aliisa myöntää, että monen jaloille ja pääkopalle työ on raskasta.

– Siihen tottuu. Ei tunnu missään. Täällä on niin kivoja asiakkaita. Onhan työ raskasta, mutta ei tällaiselle ihmiselle, joka ei ota asioita niin tosissaan, hän tokaisee.

– Minulle ei ole koskaan ollut vaikeaa nukkua päivällä.

Juhlijoita riitti legendaarisella grillillä.

Nauravainen nainen vakavoituu, kun ryöstöt tulevat puheeksi. Niitä mahtui alkuaikoihin kaksi.

– Ne olivat molemmat aivan yllätyksiä. Minä kuvittelin, että eivät ihmiset kioskia ryöstä.

Toisella kerralla Aliisa oli juuri sulkenut kioskin, kun hän huomasi kaksi epäilyttävää miestä. Hän ehti juosta autoon kassa mukanaan ja sulkea oven. Toinen miehistä tuli, veti oven auki ja puukolla uhaten vaati Aliisaa nousemaan autosta.

– Mä sanoin, että niinkös meinaat. Mulla oli jalka jo kaasulla niin ajoin pois ja kiersin korttelin, hän muistelee.