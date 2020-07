Sää kuivuu – aurinko paistaa etelässä ja lännessä

Suomeen on virrannut kuiva ilmavirtaus. Pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on etelässä ja lännessä.

Suomessa vallitsee aiempaa kuivempi pohjoinen ilmavirtaus. Tuuli voimistuu vähän maan etelä- ja keskiosassa. Sadekuuroja tulee aamulla vielä lähinnä kaakossa.

Iltapäivällä pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on etelässä ja lännessä. Pieni sadekuurojen mahdollisuus on etelässä ja Lapin itärajalla. Siellä pilvisyys on runsainta, mutta vähenee illaksi. Länsi-Lapissa on aurinkoista.

Päivälämpötila on etelässä ja lännessä aina Lapin lounaisosaa myöten noin 20 astetta. Maan itäosasta suureen osaan Lappia päivälämpötila on 16–19 astetta, Itä-Lapissa noin 15 astetta.

Lauantaina tuuli heikkenee, pilvisyys vaihtelee ja poutaa on laajalti. Lapissakin on enimmäkseen poutaa. Sää lämpenee vähän perjantaiseen verrattuna.

Sunnuntaina sää muuttuu epävakaisemmaksi niin etelässä kuin maan keskivaiheillakin. Kuurosateet yleistyvät, ja myös ukkosta esiintyy. Poutaisinta on aivan rannikolla ja Lapissa.

Pilvet ja sateet laskevat päivälämpötilaa, mutta aurinkoisen sään sattuessa päivälämpötila voi kohota lounaassa jopa lähelle 25:tä astetta.

Lauantaina sää muuttuu Euroopassa lännessä paikoin epävakaisemmaksi. Keski-Eurooppaan virtaa lännestä vähän aiempaa viileämpää ilmaa. Laajalti on kuitenkin aurinkoista. Euroopan itäosassa on epävakaisempaa.