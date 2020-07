HS: Suomessa leviää tavallinen nuhakuume, joka ruuhkauttaa koronatestausta

Koronan lisäksi liikkeellä on nuhakuumetta.

Pahin flunssakausi on vasta edessäpäin.

Suomessa leviää nyt tavallinen nuhakuume, joka ruuhkauttaa koronatestausta, Helsingin Sanomat kertoo.

Lehden mukaan Helsingissä ja Uudellamaalla on tehty heinäkuussa ennätyksiä koronatestien määrässä ja Tampereella koronatestaus on jopa ruuhkautunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoisasiantuntija Niina Ikonen sanoo Helsingin Sanomille, että tällä hetkellä on todettu muun muassa rinovirusten aiheuttamia tartuntoja ja myös adenovirustartunnat yleistyvät.

Pahin flunssakausi on kuitenkin vasta edessäpäin, sillä nuhakuume pääsee leviämään lisää ihmisten palatessa lomilta. Syksyn aikana pitää myös varautua tulevaan influenssa-aaltoon. Syksyn influenssakauden alkaminen ja kesto vaihtelevat joka vuosi.

Koronaviruksen oireet muistuttavat monien muiden hengitystieinfektioiden oireita: kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli ovat tyypillisiä oireita.

Oireillessa koronatesteihin hakeutuminen on yhä tärkeää lieväoireisenakin. Lisäksi käsihygieniasta huolehtimista ei tulisi koronaviruksen ja muiden flunssien jyllätessä unohtaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kommentoi torstaina STT:lle olevansa huolissaan siitä, että Suomea avataan elokuussa samaan tilanteeseen, missä oltiin tammikuussa ennen pandemiaa. Suomessa saavutettu hyvä tilanne voi kadota hetkessä, kun yhteiskunta avautuu.

Hän muistutti, että ihmisten lomaillessa flunssavirukset ovat yhä olleet liikkeellä.

– Kyllä ne turvavälit tai käsihygienia ovat unohtuneet, koska flunssavirukset leviävät, Ruotsalainen sanoi.