Tällainen on mönkijä­turmien synkkä historia – vuosittain satoja onnettomuuksia ja useita kuolonuhreja

Onnettomuustietoinstituutin tutkijalautakunnan jäsen Eero Heikkilä sanoo, että mönkijän ”sympaattinen” ulkomuoto voi hämätä kokematonta kuljettajaa.

Suomessa tapahtuu Onnettomuustietoinstituutin (OTI) liikennevahinkotilaston mukaan vuosittain satoja henkilövahinkoihin johtavia mönkijäonnettomuuksia. Vuosina 2016–2019 mönkijäonnettomuuksissa on kuollut 23 henkilöä.

Mönkijäonnettomuuksista ylivoimaisesti suurin osa on mönkijän kuljettajan itsensä aiheuttamia. Esimerkiksi vuonna 2018 henkilövahinkoon johtaneita mönkijäonnettomuuksia oli 230, joista mönkijä oli vastapuolena vain 12:ssa ja aiheuttajana 218:ssa.

Tilastossa on mukana liikennevakuutuksesta korvatut mönkijävahingot. Parkkipaikoilla tapahtuneet vahingot eivät sisälly tilastoon. OTI:n mukaan mönkijäonnettomuuksille tyypillistä on, että kuljettaja on humalassa eikä käytä kypärää. Yleensä mönkijän hallinta menetetään alempiluokkaisella tiellä ja suistutaan ajoradalta tai kaadutaan.

Liikennevakuutuskeskus luokittelee mönkijöiksi ajoneuvoluokkiin L7, L7e tai MA rekisteröidyt ajoneuvot, mopomönkijöiksi luokkiin L6e tai KNP rekisteröidyt kulkuvälineet, joiden ohjaamotyyppi ei ole umpikori ja traktorimönkijöiksi ne, joiden ajoneuvoluokka on T3.

Ajokeista osa vaatii mopoauton, osa traktorin ja osa henkilöauton ajokortin riippuen siitä, pääseekö sillä 40, 60 vai 80 kilometriä tunnissa. Suhteellisesti eniten henkilövahinkoja sattui mopomönkijäonnettomuuksissa ja vähiten traktorimönkijäonnettomuuksissa. Vuonna 2018 mönkijöitä rekisteröitiin yhteensä yli 6 000.

Tuorein mönkijäonnettomuus tapahtui tiistaina Hankasalmella. Nelivuotias lapsi kuoli onnettomuudessa. Poliisi on kertonut tutkivansa tapausta kuolemantuottamuksena, josta epäillään kahta ihmistä. Enempää asiasta ei ole vielä tiedotettu.

Vuonna 2018 varusmies kuoli mönkijäturmassa Arctic Shield 18 -harjoituksessa Kemijärvellä. Mies menetti henkensä, kun hänen kuljettamansa maastomönkijä kaatui liukkaassa rinteessä ja hän jäi ajoneuvon alle. Mönkijän kyydissä ei ollut muita.

Useita mönkijäturmia tutkinut OTI:n Lapin tutkijalautakunnan poliisijäsen, vanhempi konstaapeli Eero Heikkilä kertoo, että tyypillisessä mönkijäonnettomuudessa mönkijä kaatuu ja kuljettaja tai kyytiläinen jää mönkijän ruhjomaksi. Suojavarustus on usein puutteellinen, jos niitä edes on.

– Mönkijät on nimensä mukaisesti kohtalaisen hitaaseen nopeuteen tehtyjä maastoajoneuvoja, joiden painopiste on kuitenkin melko korkea. Joissakin laitteissa lyhyt akseliväli aiheuttaa sen, että kuljettaja istuu melko lailla siinä takarenkaan päällä. Silloin on se riski olemassa, että mönkijä keulii ympäri, Heikkilä kertoo.

Lähes 20 vuotta poliisina ja noin kymmenen vuotta tutkijalautakunnassa toiminut Heikkilä on tutkinut lukuisia mönkijäturmia. Hänen mukaansa onnettomuuksilla ei löydy yhteistä nimittäjää, vaan niitä on sattunut kaikenlaisille ihmisille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Heikkilän mukaan mönkijä on painava ja haastava ajettava.

– Yleensä, kun mönkijäturmaan joutuu, niin vammat ovat ennemmin vakavia kuin lieviä, Heikkilä toteaa.

” Kaikki tapahtuu niin nopeasti, varsinkin tuollaisessa lyhyessä maastomönkijässä. Silloin kun se lähtee kaatumaan, niin kuljettaja ei välttämättä kerkeä enää sitä laitetta hyljätä.

Tiealueilla sattuneissa onnettomuuksissa kova vauhti näyttelee usein suurta roolia, mutta maastossa liikkuessa mönkijä voi mennä nurin lähes olemattomassakin vauhdissa, jolloin tilanne voi tuntua hyvin vaarattomalta.

– Kaikki tapahtuu niin nopeasti, varsinkin tuollaisessa lyhyessä maastomönkijässä. Silloin kun se lähtee kaatumaan, niin kuljettaja ei välttämättä kerkeä enää sitä laitetta hyljätä, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan mönkijä on oikein käytettynä turvallinen, mutta se mielletään helposti kuljetettavaksi menopeliksi.

– Se seisoo omilla tassuillaan ja pysyy pystyssä. Sympaattinen laite, jos näin voi sanoa. Jos mönkijän päälle nousee ja yrittää ohjaussarvesta kaataa, niin aika hyvä tekniikka pitää olla. Laitteen epävakaus voi yllättää pahassa tilanteessa, Heikkilä sanoo.

Vihdissä sattui vuonna 2016 mönkijäonnettomuus, jossa kuoli 14-vuotias tyttö. Viisi juhannuskokkoa katsomassa ollutta teini-ikäistä nuorta oli ahtautunut paluumatkaa varten yhden hengen traktorimönkijän kyytiin.

Mönkijä ajautui ojaan. Kyydissä ollut 14-vuotias tyttö jäi ajoneuvon alle ja kuoli myöhemmin samana päivänä sairaalassa. Myös muut nuoret saivat vammoja. Kuljettajana toiminutta 17-vuotiasta poikaa epäiltiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

17-vuotiaan pojan kuljettama mönkijä ajautui metsään Vihdissä vuonna 2016. Kyydissä oli yhteensä viisi nuorta.

Länsi-Uudenmaan kihlakunnansyyttäjä teki ratkaisun, ettei 17-vuotias joudu syytteeseen tapauksesta. Näin siitä huolimatta, että syyttäjä katsoo pojan syyllistyneen sekä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen että kuolemantuottamukseen.

– On katsottava, että (kuljettajan) menettely ei ole johtunut piittaamattomuudesta lain kieltoja ja käskyjä kohtaan, vaan nuoruuden ymmärtämättömyydestä ja harkitsemattomuudesta, syyttäjä arvioi.

Syyttäjä esittää päätöksessään toiveen, että asianosaiset vastedes kunnioittaisivat liikennesääntöjä.

– Ne ovat olemassa juuri sen vuoksi, että tämän kaltaisilta tragedioilta vältyttäisiin.

Vihdin onnettomuuspaikalle tuotiin runsaasti kynttilöitä. Turmassa kuoli 14-vuotias tyttö.

Vakavista mönkijäonnettomuuksista on uutisoitu säännöllisesti, ja niitä on sattunut myös julkisuuden henkilöille. Entinen Idols-finalisti Panu Larnos tuomittiin 40 päivän ehdolliseen vankeuteen kuolemantuottamuksesta, rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja ajoneuvorikkomuksesta vuonna 2016.

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi Idols-finalisti Panu Larnoksen 40 päivän ehdolliseen vankeuteen kuolemaan johtaneen mönkijäturman seurauksena.

Larnos oli kahta vuotta aiemmin osallisena mönkijäturmassa, jossa kuoli niin ikään Idolsista tutuksi tullut Vesa Suonto. Larnos ja Suonto olivat viettämässä juhannusta ystävänsä kesämökillä Mikkelin Otavassa, kun he päättivät lähteä yleiselle tielle ajelemaan rekisteröimättömällä mönkijällä.

Kummallakaan ei ollut kypärää ja molemmat olivat useiden todistajien kertoman mukaan humalassa. Noin kilometrin ajon jälkeen mönkijä riistäytyi kaarteessa kuljettajan hallinnasta ja suistui tieltä. Kyydissä ollut Suonto oli pudonnut matkasta hetkeä aikaisemmin. Suonto kuoli tapahtumapaikalle, Larnos loukkaantui lievästi.

Panu Larnoksen kuljettama mönkijä kuvattuna poliisin esitutkintamateriaalissa.

Paikalle tulleille poliiseille Larnos valehteli, että kuljettajaa oli vaihdettu hetkeä aikaisemmin ja onnettomuushetkellä mönkijää ajoi Suonto. Poliisi uskoi selitystä, eikä puhalluttanut Larnosta tarkkuusalkometrillä, vaikka tämä haisi viinalle ja kertoi kuljettaneensa mönkijää hetkeä aikaisemmin.

Sairaankuljettajien puhallutuksessa noin tunti onnettomuuden jälkeen Larnoksella oli promilleja 1,62. Käräjäoikeus perusti rattijuopumustuomion pitkälti todistajien kertomuksiin. Myös Larnos oli myöntänyt nauttineensa päivän mittaan alkoholia, vaikka kiistikin olleensa ajohetkellä humalassa.

Syyskuussa 2007 silloinen ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) joutui kahdeksi yöksi sairaalaan kaaduttuaan mönkijällä ulkoministeriön kanslian virkistyspäivässä Vierumäellä.

Kanervan mönkijän eturengas osui saniaisten peittämään kantoon, jonka seurauksena hän lensi mönkijänsä sarvien yli ojaan noin 50–60 kilometrin tuntivauhdissa. Onnettomuudessa Kanervan huuli halkesi, mutta muita ulkoisia vammoja ei tullut.

– Se oli puhdas onnettomuus. Siinä oli puolen metrin korkuinen saniaisalue. Sen alla oli piilossa kanto, joka pysähdytti vauhdin. Olen aika paljon ajanut moottorikelkalla ja mönkijöillä, Kanerva kertoi IS:lle onnettomuuden jälkeen.

Ex-ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok) törmäsi mönkijällään kantoon Vierumäellä vuonna 2007. Mönkijän ohjaustanko ja mittaristo menivät palasiksi, ja vasen lokasuoja halkesi.

Hänet vietiin Lahteen, Päijät-Hämeen keskussairaalaan, tutkittavaksi, mistä hänet siirrettiin Töölön sairaalaan. Häntä pidettiin sairaalassa kaksi yötä tarkkailussa, jotta sisäisten vammojen mahdollisuus pystyttiin sulkemaan pois.

Heinäkuussa 1998 Ilta-Sanomat kertoi Securitas Oy:n johtajan Hannu Mikkosen lähes halvaantuneen mönkijäturmassa Ruotsissa. Silloisen kansanedustajan Outi Siimeksen (kok) puoliso loukkaantui ajaessaan nelipyöräisellä mönkijällä Securitas-konsernin konferenssin yhteyteen järjestetyssä rata-ajossa.

Mikkonen putosi mönkijän kyydistä radan hyppyrissä ja loukkasi vakavasti selkänsä. Hänet kiidätettiin lääkintähelikopterilla tukholmalaiseen sairaalaan, missä hänen selkänsä leikattiin.

Vuonna 2010 Saarioinen-konsernin hallituksen puheenjohtaja ja suuromistaja Juhani Avotie hukkui lauantain vastaisena yönä Längelmäveteen Sahalahdella.

Hän oli lähtenyt puolen yön aikaan ajamaan hytillisellä telamönkijällä jäitä pitkin kotiinsa. Noin 500 metrin päässä rannasta ohut jää kuitenkin petti, ja mönkijä vajosi jäihin.