Avovaimonsa Kotkassa vappuna kuristanut mies syytteeseen taposta – väittää vahingoksi

Avovaimonsa viime vappuna kuristanut kotkalaismies on saanut Kymenlaakson käräjäoikeudessa syytteen ensisijaisesti taposta. Vuonna 1995 syntynyt mies on kuulusteluissa tunnustanut aiheuttaneensa kaksi vuotta nuoremman naisen kuoleman, mutta on väittänyt tapahtumaa vahingoksi.

Avovaimo oli kertonut läheisilleen, että mies oli kuristanut häntä aiemminkin riidan yhteydessä.

Poliisi sai vapunpäivänä, perjantaina 1. toukokuuta, hälytyksen avoparin kerrostalokotiin Kotkansaarella eli kaupungin keskustassa. Poliisit löysivät 1997 syntyneen naisen elottomana asunnon lattialta.

He aloittivat elvytyksen, jota ensiapuhenkilöstö jatkoi. Naisen hengitys palautui ja hänet kiidätettiin Kymenlaakson keskussairaalaan. Nainen ei kuitenkaan enää tullut tajuihinsa. Hän kuoli 9. toukokuuta.

Kuristaminen oli aiheuttanut naiselle hengityksen pysähtymisen, kuristusjälkiä kaulaan, verenpurkaumia silmiin sekä kieliluun murtumisen. Hänen todettiin menehtyneen hapenpuutteen aiheuttamaan aivovaurioon.

Avomies myönsi kuulustelussa kuristaneensa kumppaniaan kaulasta heidän yhteisessä kodissaan ja aiheuttaneensa menettelyllään naisen kuoleman.

Mies kiisti kuitenkin aiheuttaneensa kuolemaa tahallaan. Hän luonnehti menehtymistä vahingoksi.

Aluesyyttäjä Johanna Tyni vaati torstaina Kymenlaakson käräjäoikeudelle miehelle rangaistusta taposta. Tynin mukaan mies on kuristanut avovaimoaan niin pitkään ja voimakkaasti, että tämä on menettänyt tajuntansa ja valahtanut elottomaksi.

Vaihtoehtoisessa rangaistusvaatimuksessa Tyni syyttää miestä törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

– Rikosta on pidettävä myös kokonaisuutena arvostelleen törkeänä ottaen huomioon, että (nainen) ei ole omalla käyttäytymisellään antanut aihetta väkivallan tekemiseen, tekijä on ollut (naisen) avopuoliso ja pahoinpitely on tapahtunut osapuolten yhteisessä kodissa, aluesyyttäjä kuvailee.

Käräjäoikeus päätti lähinnä asianomistajien pyynnöstä käsitellä henkirikosasian suljettujen ovien takana. Vain haastehakemus ja asianosaisten diaaritiedot määrättiin tässä vaiheessa julkisiksi.

Tyni vaati miehen tuomitsemista vähintään yhdeksän vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Aluesyyttäjän kirjallisiin todisteisiin kuuluu naisen hieman ennen kotiin menoa ystävälleen lähettämä viesti. Viestin mukaan hän oli jännittänyt menemistä avoparin yhteiseen asuntoon.

Kirjalliset todisteet kertovat myös naisen pyrkimyksestä puolustautua, kun mies kävi kimppuun.

Erään todistajan on ollut määrä kertoa siitä, kuinka nainen oli maininnut läheisilleen avomiehen kuristaneen häntä jo aiemman riidan yhteydessä.

Myös miehen entinen naisystävä oli haastettu todistajaksi. Tämä oli kertonut kuulustelussa väittämästään miehen taipumuksesta äkkipikaisuuteen ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan miehen oikean ja vasemman käden kynsien alusista löytyi naisen DNA:ta.

Uudeltamaalta lähtöisin oleva mies ei ole Facebook-seinänsä mukaan asunut Kotkassa vielä kovin kauan. Parisuhteen hän ilmoittaa alkaneen viime vuoden kesäkuussa.

